Хромая юбка: Как в начале XX века модельеры «стреножили» женщин

«Хромая юбка» - самое неудобное изобретение 1910-х

Эдит Берг в юбке, перевязаннои& #774 ; веревкой, с Уилбором Раи& #774 ;том на аэроплане. Сентябрь 1908 года

«Хромая юбка» позволяла делать только небольшие шаги, но выглядела очень изящно

Эдит (принимаясь прыгать): - Поспеши, Мэйбл, ты же ни за что не успеешь на поезд, если будешь пытаться бежать.

Как стоит спускаться по лестнице тем, кто носит хромую юбку. / А еще говорят, женщины любят погулять.

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