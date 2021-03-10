Хромая юбка: Как в начале XX века модельеры «стреножили» женщин

Изобретателем этого ужасающего фасона был знаменитый французский модельер Поль Пуаре. Его называли «Пикассо моды» и боготворили. Именно этот человек принес в западную моду кимоно и рубашечный покрой женской одежды, что позволило дамам из приличного общества впервые за несколько сотен лет выходить на люди без корсетов. «Средневековое орудие пытки» он заменил на гораздо более удобный бюстгальтер. Однако маэстро говорил о себе так: «Я освободил женщинам бюст. И я же сковал их ноги».
Каждый исторический период обычно порождает какой-нибудь модный курьез: сверхдлинные носы туфель, огромные воротники, платья-дирижабли или голые щиколотки зимой… В 1910-х годах основным предметом шуток сильного пола стала «хромая юбка». Мир тогда еще только набирался смелости, предвкушая увидеть запретную драгоценность – женские ножки, не скрытые километрами оборок, и сильно зауженный книзу силуэт платья стал в данном случае хитрым решением: он почти ничего не открывал, но гораздо более откровенно обрисовывал. Ради такого козыря дамы готовы были терпеть страшные неудобства.
«Хромая юбка» - самое неудобное изобретение 1910-х
Конструкция юбки была достаточно сложной. Чтобы ткань не рвалась, низ изделия укрепляли очень плотной вставкой или вшивали жесткий, неэластичный шнур. Сужение в районе щиколоток или икр позволяло делать только короткие, семенящие шажки. Говорили, что Поль Пуаре, давний любитель восточной моды, вдохновлялся походкой японок в традиционной одежде, однако сам он рассказывал другую историю, про первую женщину, поднявшуюся в воздух на аэроплане братьев Райт. Это была смелая американка Эдит Берг. Чтобы юбка в полете, не дай бог, не раздулась и не помешала пилоту, она перевязала ее веревкой под коленями, а после приземления прошлась так по полю, вызвав всеобщее восхищение.
Эдит Берг в юбке, перевязанной веревкой, с Уилбором Райтом на аэроплане. Сентябрь 1908 года
Так или иначе, но мода на новый фасон распространилась как лесной пожар. За неимоверно неудобной моделью действительно закрепилось название «hobble skirt» (от английского to hobble — ковылять, хромать). Для такого прозвища были объективные причины. Может быть японские гейши и выглядят в своих традиционных нарядах хрупкими фарфоровыми куклами, но у дородных и непривыкших к физическим упражнениям западных дам начали случатся неприятные казусы. Модницы падали на лестницах, слишком медленно переходили дорогу, страдали при входе в вагоны общественного транспорта или при посадке в салон автомобиля.
«Хромая юбка» позволяла делать только небольшие шаги, но выглядела очень изящно
Ситуации порой доходили до крайностей, так как многие благоразумные дамы, чтобы не порвать случайно дорогой наряд, действительно связывали себе ноги под юбкой, и в критических случаях оказывались заложницами моды. С «хромыми красавицами» частенько происходили несчастные случаи: одна «стреноженная» девушка споткнулась на мосту, упала в реку и утонула, другая стала жертвой взбесившейся лошади на скачках, от которой не смогла ни убежать, ни увернуться, а известная актриса упала со сцены прямо во время спектакля, т. к. из-за юбки не смогла удержать равновесие. В некоторых штатах ради безопасности модниц даже уменьшили высоту тротуара, но проблему это, конечно, не решило.
Интересно, что разгул «стреноженной моды» пришелся на расцвет движения суфражисток. Кроме глобальных требований, – о равных правах и свободах, - они ратовали еще и за то, чтобы женщин избавили от необходимости издеваться над собой – носить корсеты, поддерживать S-образный силуэт фигуры и т.п. Судя по всему, связанные ноги предвестниц современного феминизма не смущали, и в список «издевательств» «хромая юбка» тогда не попала.
Эдит (принимаясь прыгать): - Поспеши, Мэйбл, ты же ни за что не успеешь на поезд, если будешь пытаться бежать.
Однако над несуразной модой вдоволь поиздевались мужчины. Женщины, похожие на столбики и неспособные к простейшим движениям, стали популярной темой карикатур. Художники додумывали за дам, как им успеть на поезд или без проблем спуститься по лестнице.
Как стоит спускаться по лестнице тем, кто носит хромую юбку. / А еще говорят, женщины любят погулять.
«Хромая юбка» стала последней причудой уходящей эпохи женственности, когда прекрасный пол действительно был силен своей слабостью. Наступали новые времена, и о странной неудобной моде забыли, как только прогремели залпы Первой мировой войны. Примерно в это же время ушел из моды и Поль Пуаре. Создатель последнего предвоенного тренда не смог приспособиться к эмансипации, демократизации и индустриализации моды. Он прожил еще долго, пытался писать книги о моде, и умер, забытый всеми, в оккупированном Париже в 1944 году.
Поль Пуаре и его модные модели
В дальнейшем казусы, подобные «хромой юбке», уже не возникали – люди навсегда сделали выбор в пользу более удобных и практичных вещей, помогающих выдерживать все нарастающий темп жизни. Однако считается, что современные юбка-карандаш и платье с силуэтом «русалочки» являются прямыми потомками «моды связанных ног».
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