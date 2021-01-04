Жарим правильно: как сохранить гладкость антипригарной сковороды

1. Использование металлической кухонной утвари

Металлическая утварь – верный способ быстро испортить антипригарное покрытие. /Фото: robbreport.com

2. Применение антипригарных спреев

/Фото: mk0worldofpans5agtlg.kinstacdn.com Кулинарные спреи принесут больше вреда, чем пользы./Фото: mk0worldofpans5agtlg.kinstacdn.com

3. Приготовление кислых продуктов

Кислые продукты способствуют разрушению антипригарного слоя. /Фото: i2.wp.com

4. Готовка на сильном огне

Сильный огонь ускорит выход сковороды «на пенсию». /Фото: i2.wp.com

5. Нагрев пустой сковороды

Нагрев пустой сковороды портит антипригарное покрытие. /Фото: legionathletics.com

6. Перекаливание сковороды

Перекаливание убийственно для антипригарного слоя. /Фото: thumbor.unica.ro

7. Ожидание хрустящей корочки

Для зажарки стейка лучше подойдет чугунная или стальная сковорода. /Фото: thespruceeats.com

8. Чистка жесткими средствами

Металлические губки несовместимы с антипригарным покрытием. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

9. Мытье в посудомоечной машине

Посуду с антипригарным покрытием лучше мыть руками. /Фото: mk0worldofpans5agtlg.kinstacdn.com

10. Неаккуратное хранение

Бумажные тарелки помогут сберечь покрытие при складывании сковородок штабелем. /Фото: youtube.com

11. Выбрасывание сковородки сразу, когда еда начинает прилипать

Начинающаяся липкость – еще не приговор, можно попробовать вернуть гладкость поверхности. /Фото: i0.wp.com

12. Нерегулярная «масляная профилактика»

Смазывание маслом поможет антипригарному покрытию выдержать весь срок службы. /Фото: firstforwomen.com

13. Хранение сковороды с пищей в холодильнике

Сковороде с антипригарным покрытием не место в холодильнике. /Фото: media.npr.org