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Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Голландская художница, графический дизайнер, иллюстратор, и мать троих детей Элизабет Тон (Liesbeth Ton) решила отметить 10-летие своего материнства серией картинок о родительских буднях.

В своих иллюстрациях она демонстрирует ситуации, известные каждому родителю! Предлагаем и вам взглянуть на то, как меняется жизнь взрослых с рождением детей!

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

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