Жизненные ситуации, знакомые каждому родителю

Голландская художница, графический дизайнер, иллюстратор, и мать троих детей Элизабет Тон (Liesbeth Ton) решила отметить 10-летие своего материнства серией картинок о родительских буднях.



В своих иллюстрациях она демонстрирует ситуации, известные каждому родителю! Предлагаем и вам взглянуть на то, как меняется жизнь взрослых с рождением детей!



































































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