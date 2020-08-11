Креативная подача блюд в ресторанах

На что только не идут рестораны, для того чтобы заманить к себе клиента. Среди множества конкурентов нужно как-то выделяться. Если сейчас качеством обслуживания никого не удивить, то сервировкой и подачей блюда вполне возможно. Не знаю, пользуется ли такой креатив популярностью среди гостей заведения, но то, что фото с едой будет размещено в социальных сетях - 100 процентов.

































































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