Мощный и доступный ТВ-BOX на андроид 9.0!

С нами не соскучишься!

H96 MAX расширит функционал обычного телевизора до возможностей Smart TV и превратит его в настоящий медиацентр! Благодаря H96 MAX телевизор получает полноценный доступ к интернету, различным андроид-приложениям и даже играм.Работает на русском, украинском и других языках!

Подключается к телевизорам через HDMI либо AV.

Доступ к сети интернет по беспроводному WiFi (2.4G/5G), либо по кабелю Ethernet через порт LAN.

Для подключения внешних беспроводных устройств Bluetooth 4.0.



H96 MAX доступен в трех модификациях:

2/16 ГБ

4/32 ГБ (самый оптимальный)

4/64 ГБ