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Мощный и доступный ТВ-BOX на андроид 9.0!

H96 MAX  расширит функционал обычного телевизора до возможностей Smart TV и превратит его в настоящий медиацентр! Благодаря H96 MAX телевизор получает полноценный доступ  к интернету, различным андроид-приложениям и даже играм.Работает на русском, украинском и других языках!





Мощный и доступный ТВ-BOX на андроид 9.0!



Подключается к телевизорам через  HDMI либо AV.


Доступ к сети интернет по беспроводному WiFi (2.4G/5G), либо по кабелю Ethernet через порт LAN.


Для подключения внешних беспроводных устройств Bluetooth 4.0.





Мощный и доступный ТВ-BOX на андроид 9.0!



H96 MAX доступен в трех модификациях:


2/16 ГБ


4/32 ГБ (самый оптимальный)


4/64 ГБ





Мощный и доступный ТВ-BOX на андроид 9.0!





Мощный и доступный ТВ-BOX на андроид 9.0!


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