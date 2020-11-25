Мощный и доступный ТВ-BOX на андроид 9.0!

H96 MAX расширит функционал обычного телевизора до возможностей Smart TV и превратит его в настоящий медиацентр! Благодаря H96 MAX телевизор получает полноценный доступ к интернету, различным андроид-приложениям и даже играм.Работает на русском, украинском и других языках!
Подключается к телевизорам через HDMI либо AV.
Доступ к сети интернет по беспроводному WiFi (2.4G/5G), либо по кабелю Ethernet через порт LAN.
Для подключения внешних беспроводных устройств Bluetooth 4.0.
H96 MAX доступен в трех модификациях:
2/16 ГБ
4/32 ГБ (самый оптимальный)
4/64 ГБ
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