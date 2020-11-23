20 книг с удачным началом
Первая фраза книги — это как вишенка на пирожном, которую съедают первой. Она определяет, будут ли книгу читать, задает настроение и интонацию. Она слишком важна, чтобы писатели относились к ней легкомысленно. Так что авторы изо всех сил стараются отполировать первую фразу до блеска.Предлагаю подборку из 20 книг, которые способны зацепить читателя с первой строчки. с
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Джейн Остен
«Гордость и предубеждение»
«Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену».
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Лев Толстой
«Анна Каренина»
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
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Чарльз Диккенс
«Повесть о двух городах»
«Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, — век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю...»
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Джордж Оруэлл
«1984»
«Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать».
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Дафна дю Морье
«Ребекка»
«Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мэндерли».
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Марк Твен
«Приключения Гекльберри Финна»
«Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием „Приключения Тома Сойера“, но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал».
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Джером Д. Сэлинджер
«Над пропастью во ржи»
«Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, — словом, всю эту дэвид-копперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться».
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Уильям Гибсон
«Нейромант»
«Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал».
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Фрэнсис Скотт Фицджеральд
«Великий Гэтсби»
«В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память.
— Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, — сказал он, — вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты».
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Франц Кафка
«Превращение»
«Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое».
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Михаил Булгаков
«Мастер и Маргарита»
«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина».
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Милорад Павич
«Хазарский словарь»
«Современный автор этой книги заверяет читателя, что тот не обязательно умрет, если прочитает ее, как это произошло с его предшественником, пользовавшимся изданием „Хазарского словаря“ от 1691 года, когда эта книга была впервые составлена».
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Герман Гессе
«Степной волк»
«Только для сумасшедших».
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Аркадий и Борис Стругацкие
«Улитка на склоне»
«С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мхом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел».
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Владимир Набоков
«Лолита»
«Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та».
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Габриэль Гарсиа Маркес
«Сто лет одиночества»
«Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндиа припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед».
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Иэн Бэнкс
«Воронья дорога»
«В этот день взорвалась моя бабушка».
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Альбер Камю
«Посторонний»
«Сегодня умерла мама. А может быть, вчера — не знаю».
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Курт Воннегут
«Бойня № 5»
«Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник».
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Александр Пушкин
«Евгений Онегин»
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог».
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