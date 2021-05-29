Почему знаменитых американских лётчиков хоронили под гимн СССР: Эйельсон и Борланд

В 1929 году на Чукотке пропали два американских лётчика (Эйельсон и Борланд) – они прилетали туда с целью помочь экипажу судна «Нанук», вмёрзшего в лёд. Благодаря совместным усилиям американских, канадских и русских лётчиков были обнаружены тела погибших пилотов. Советские лётчики (по просьбе американской стороны) сопровождали их до Аляски и присутствовали на церемонии захоронения останков.
Как американские лётчики оказались на Чукотке в 1929-1930 гг.
Марион и Олаф Свенсон./Фото: forum.simrussia.com
Между СССР и Соединёнными Штатами ещё не были налажены дипломатические отношения, разрешение на приобретение пушнины у местных жителей американские предприниматели из Аляски брали в частном порядке. Олаф Свенсон прибыл с целью закупки большой партии ценного меха в Нижне-Колымск, но на обратном пути его шхуна «Нанук» была затёрта льдами в районе мыса Северный. Кроме того, что команде корабля пришлось зимовать в сложных арктических условиях, Свенсона удручал факт – рынок пушнины мог обвалиться, тогда он понёс бы серьёзные убытки.
На борту корабля находилась его дочь – журналистка The New York Times Марион Свенсон, она вела съёмки для документального фильма, посылала репортажи для газеты. Свенсон хотел как можно скорее отправить пушнину на Аляску, а следующим рейсом – и свою дочь. По суше или по морю это было невозможно сделать, оставался только вариант отправки людей и груза самолётом. В октябре и ноябре до этого никто не рисковал летать в этом регионе: неустойчивость погоды, все более короткий день ввиду приближающейся полярной ночи, длинные снежные гребни – заструги, достигающие порой 1,5 метров в высоту и сильно усложняющие посадку. Несмотря на это, полёты были намечены и подготавливались. Осуществить их должен был американский лётчик Карл Бенджамин Эйельсон.
Как организовывалось спасение «Ставрополя» и «Нанук»
Шхуна «Нанук», что в переводе с эскимосского означает «погонщик белых медведей»./Фото: farm1.staticflickr.com
После получения компанией «Аляска Эруэйс» разрешения на полёты через территорию Советского Союза, на разведку обстановки 30 октября вылетел лёгкий самолёт, управляемый лётчиком Дорбантом. На следующий день в пункт назначения на своём большом самолёте отправились Эйельсон и бортмеханик Борланд.
Неподалёку от места вынужденной зимовки экипажа шхуны «Нанук» – в проливе Лонга западнее мыса Северного в ледяном плену оказался советский корабль «Ставрополь», на борту которого, кроме экипажа, находились пассажиры, среди которых были женщины и дети. Капитан судна П.Г. Миловзоров был серьёзно болен – гнойный плеврит, его обязанности исполнял старпом Алексеев.
Пароход «Ставрополь»./Фото: i.pinimg.com
«Ставрополь» вмёрз в лёд в открытой бухте, выход из которой весной мог бы быть проблематичным. Специально созданная арктическая комиссия пришла к выводу о необходимости организации спасательной экспедиции, возглавить которую должен был капитан ледореза «Фёдор Литке» К. А. Дублицкий. Пассажиров решено было перевезти воздушным путём, за эту часть операции ответственным был назначен лётчик М.Т. Слепнёв.
Тревожное сообщение The New York Times о крушении самолёта Эйельсона
Американский полярный лётчик Бен Эйельсон./Фото: s.ura.news
Первый полет Эйельсона прошёл успешно, ему удалось доставить на Аляску большую партию пушнины. На 7 ноября планировался следующий полет на мыс Северный, чтобы забрать Свенсона. Из Нома вылетели два самолёта – «Стирмэн» Дорбанда и «Гамильтон-10002» Эйельсона. Но из-за начавшейся снежной бури они потеряли друг друга из вида. Дорбанд вернулся в Ном. Эйельсон и его бортмеханик Борланд на мыс Северный так и не прилетели и на связь не выходили.
Спустя несколько дней членами экипажа шхуны «Нанук» была организована санная поисковая экспедиция, затем предпринимались попытки найти Эйельсона и Борланда американскими лётчиками Гиломом и Кроссоном. Но все эти попытки оказались безуспешными. Было принято решение прекратить полёты. Гилом и Кроссон вылетели на Аляску, но через два часа вернулись назад – в тундре они случайно заметили дюралюминиевое крыло самолёта «Гамильтон-10002», сверкнувшее на солнце.
Лётчики с трудом посадили свои машины, скользя на лыжах по застругам. Пропавших пилотов обнаружить им так и не удалось. Американцы обратились за помощью в поисках двух своих лётчиков в Осоавиахим. Марион Свенсон передала в газету срочный материал, в котором сообщалось о крушении «Гамильтона-10002», что пропали пилоты самолёта.
Поисковая экспедиция Слепнева
«Юнкерс W-33» (регистрационный номер СССР-177), который принимал участие в поисковой операции./Фото: ic.pics.livejournal.com
Правительственная арктическая комиссия постановила, что нужно вести поиски пропавших американских пилотов вплоть до окончательного выяснения их участи. Возглавить эту работу поручили полковнику Слепневу. Начались систематические раскопки на месте катастрофы, к которым привлекались члены экипажей «Нанука» и «Ставрополя», а также санные экспедиции из ближайших селений.
В назначенный для воздушной экспедиции день погода была благоприятной. Но ровной поверхности для посадки самолётов не было. Слепнев посадил самолёт вдоль застругов, показав пример другим. Он определил порядок и зону поисков. Участники экспедиции две недели жили в тундре в палатках и пещерах из снега. Снежный покров (его толщина достигала местами 2,5 метра), уплотнённый ветром, пропиливали одноручной пилой. Если начиналась сильная пурга, работы прекращались. 13 февраля пропилы вели широким фронтом от фюзеляжа самолёта, и вскоре тела лётчиков были обнаружены.
Как американское правительство выразило благодарность русским лётчикам за участие в поисковой операции
Лётчик Маврикий Слепнев – Герой СССР./Фото: cdn.turkaramamotoru.com
Тела погибших лётчиков были переданы американским пилотам. Вслед за ними в Америку вылетел советский самолёт – Слепнева и его борт-механика Фариха пригласил губернатор Аляски. Русских лётчиков встретили торжественно и поблагодарили за активное участие в поисках пропавших американских лётчиков.
Отец погибшего Эйельсона настоял, чтобы гроб его сына был покрыт не только флагами США и Канады, но и флагом СССР, и американский военный караул салютовал Красному Знамени. Дипломатические отношения между США и СССР будут установлены лишь три года спустя, но так уж получилось, что арктическая история сблизила людей из двух стран намного раньше.
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