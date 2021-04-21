С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...
  • Валерий Александрович Проскурнин
    Ивашко Г., Колмыков А.Н. Опознание Ленина и передача трупа в США / Сборник научных работ 73й Международной научной ко...Почему не похорон...
  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...

Как снимали «Властелин колец» и создавали гениальные спецэффекты без компьютерной графики


Как снимали «Властелин колец» и создавали гениальные спецэффекты без компьютерной графики

XXI век стал эрой цифрового кино. Сегодня большинство спецэффектов выполняются с помощью компьютерной графики, однако создатели культовой трилогии «Властелин колец» обошлись достаточно простыми, но эффективными способами. Главной задачей стало изменение размеров персонажей.

Секрет роста


Хоббиты – человечки невысокие, но и не совсем крохи. При подготовке к съемкам решили, что их рост будет составлять 75% от размера обычных персонажей, т.е. около 120 см. Чаще всего подобные задачи решались в кинематографе с привлечением «маленьких людей» - актеров, в амплуа которых всегда входили гномы и тому подобные сказочные крохи. К счастью, режиссер трилогии Питер Джексон сразу отказался от этого накатанного пути. Правда, для достижения нужного эффекта всей съемочной группе пришлось применить максимум изворотливости. Некоторые из приемов были уже хорошо известны, некоторые придумывались на ходу.
Кадр из к/ф «Властелин колец»

Кадр из к/ф «Властелин колец»

 

Метод принудительной перспективы сегодня активно эксплуатируется для создания оригинальных (и не очень) фотографий, на которых, например, огромная невеста может держать на руке малюсенького жениха. Секрет прост: чтобы «уменьшить» размеры фигуры, ее отодвигают подальше от камеры, а остальные объекты снимают в натуральную величину.


Хоббитов в кадре отодвигали от объектива на треть дальше, чем остальных актеров. То есть, если нужное расстояние от камеры было 10 м, то полуросликов снимали с дистанции 13,3 м. Так они становились меньше в общих сценах. Немного сложнее «выстраивался кадр» в тех случаях, когда персонажи должны были находиться рядом друг с другом. Например, когда Фродо едет в тележке с Гэндальфом, Элайджа Вуд на самом деле сидел на удалении от Иена МакКеллена, но при определенном ракурсе этого не заметно, а вот эффект перспективы достигался. Такой способ можно охарактеризовать двумя словами: «дешево и сердито» - при минимальных затратах результат получался великолепным.
Кадры в тележке – прекрасный пример изменения перспективы

Кадры в тележке – прекрасный пример изменения перспективы

 

Правда, если приходилось снимать в принудительной перспективе движущиеся объекты, задача усложнялась. Правда, и здесь были использованы давно наработанные принципы – старый прием с движущейся камерой, но так как требовалась большая точность, чтобы не сбивалась перспектива, то специально для «Властелина колец» была разработана дополнительная технология «motion control».

Декорации в помощь


Конечно, изменение перспективы не могло решить всех проблем. Чтобы создать иллюзию размера персонажей использовали большие (для хоббитов) и маленькие (для остальных) декорации одних и тех же мест. Такой эффект мы можем заметить в домике Бильбо, а также в таверне «Гарцующий пони». Для съемок были выполнены два абсолютно одинаковых, но различающихся по размеру комплекта предметов и декораций.
Секрет этого кадра – второй набор декораций, меньшего размера

Секрет этого кадра – второй набор декораций, меньшего размера

 

Не менее важную роль сыграли костюмы. Некоторую одежду создавали огромной, и актерам приходилось надевать ходули. Этот спецэффект, хоть и создавал иллюзию того, что хоббиты меньше остальных, оказался не самым практичным: шлемы и доспехи орков были в полтора раза больше нормальных размеров. Играть в тяжелом реквизите неудобно, поэтому требовались постоянные перерывы. Особенно досталась оркам в момент, когда они несли Мерри и Пиппина. Мало того, что костюмы тяжелые, так еще и двух мужиков тащить пришлось! Кстати, этот способ также придумали и впервые применили во «Властелине колец».

Братья наши меньшие и братья наши большие


К помощи низкорослых актеров все-таки пришлось обратиться. Чаще всего их использовали в тех кадрах, где не было крупных планов, и для дополнительного сходства надевали латексные маски с лицами 4-х главных хоббитов и парики. Дублеры в них почти ничего не видели, зато кадры получались замечательные.
Элайджа Вуд и его дублер Киран Шах

Элайджа Вуд и его дублер Киран Шах

 

А для Гэндальфа, наоборот, был подобран похожий актер очень высокого роста. Он заменял мага в тех случаях, когда нужно было показать его крупную фигуру рядом с полуросликами. Наверное, самым забавным оказался дублер… лошади. Пони, который вез багаж путешественников через перевал, был ненастоящим. Съемочная группа не знала, как будет себя вести реальное животное, поэтому решили не испытывать судьбу. Лошадки в кадре почти не видно, и с такой необычной ролью справились две девушки.
Йен Маккелен и его дублеры

Йен Маккелен и его дублеры

 

Изобретательность съемочной группы достойна восхищения, ведь они умудрились создать фильм, спецэффекты которого поражают и двадцать лет спустя. Большинство зрителей уверены, что «Властелин колец» снимался с использованием компьютерной техники, но на самом деле создатели трилогии в большинстве случаев обходились «старыми дедовскими способами», но поднятыми на невероятный уровень мастерства.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как снимали «Властелин колец» и создавали гениальные спецэффекты без компьютерной графики

И не забудьте:
Как снимали «Властелин колец» и создавали гениальные спецэффекты без компьютерной графикиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Легендарный советский актер пожаловался на нищету

Читать
Бомжующая экс-модель Лони Уилсон пугает прохожих улыбкой без зубов
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Бомжующая экс-модель Лони Уилсон пугает прохожих улыбкой без зубов

51-летняя Ирина Билык раскрыла свой секрет: «Когда никого нет дома…»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

51-летняя Ирина Билык раскрыла свой секрет: «Когда никого нет дома…»

«Не хочу отъехать через месяц»: Водонаева заявила, что боится умереть
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Не хочу отъехать через месяц»: Водонаева заявила, что боится умереть

Плотный концертный график лишил Клаву Коку голоса
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Плотный концертный график лишил Клаву Коку голоса

Певица и блогер Клава Кока заработала несмыкание связок из-за плотного концертного графика. Проблемы с голосом у певицы начались перед по...
Елена Соловей: американское счастье советской звезды
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Елена Соловей: американское счастье советской звезды

11 звезд, про которых все уже забыли, а зря!
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

11 звезд, про которых все уже забыли, а зря!

Умерла Ирина Моисеева, заслуженная артистка РСФСР
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Умерла Ирина Моисеева, заслуженная артистка РСФСР

Филипп Киркоров удивил неожиданным образом: «Деду под 60, а он как малолетка»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Филипп Киркоров удивил неожиданным образом: «Деду под 60, а он как малолетка»

Клава Кока отменила концерты из-за внезапной потери голоса
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Клава Кока отменила концерты из-за внезапной потери голоса

Музыка нас связала.....Не сотвори себе кумира, Фотопроект Disciples от James Mollison (Джеймса Моллисона)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о Музыке

Музыка нас связала.....Не сотвори себе кумира, Фотопроект Disciples от James Mollison (Джеймса Моллисона)

Всем известно, что у музыкантов, актеров и прочих участников шоу-бизнеса есть как фанаты, так и поклонники. Кто-то не видит большой разни...
Анфиса Чехова поразила поклонников новым снимком в красном бикини
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Анфиса Чехова поразила поклонников новым снимком в красном бикини

«Рядом с ним я расцвела!» — внучка Гурченко об отношениях с Прохором Шаляпиным
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Рядом с ним я расцвела!» — внучка Гурченко об отношениях с Прохором Шаляпиным

Как снимали «Властелин колец» и создавали гениальные спецэффекты без компьютерной графики
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Как снимали «Властелин колец» и создавали гениальные спецэффекты без компьютерной графики

Клава Кока потеряла голос и заявила, что не может петь
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Клава Кока потеряла голос и заявила, что не может петь

Барских заговорил о переезде из Украины, поклонники поддержали: «Макс, дерзай!»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Барских заговорил о переезде из Украины, поклонники поддержали: «Макс, дерзай!»

Литвинова, Горбачева, Миногарова и другие звезды посетили показ бренда Viva Vox
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Литвинова, Горбачева, Миногарова и другие звезды посетили показ бренда Viva Vox

20 апреля в столице прошел показ российского бренда Viva Vox. Презентация прошла в театре «Школа современной пьесы», а главными гостями в...
Полякова "превратилась" в звезду "Від пацанки до панянки" Покрещук, увеличив скулы и губы: фото преображения
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Полякова "превратилась" в звезду "Від пацанки до панянки" Покрещук, увеличив скулы и губы: фото преображения

Певица Анна Седокова отказалась от длинных волос ради платинового каре
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Певица Анна Седокова отказалась от длинных волос ради платинового каре

Дочь Федосеевой-Шукшиной оставила венок на могиле первой жены режиссера
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Дочь Федосеевой-Шукшиной оставила венок на могиле первой жены режиссера

Стилист рассказал, сколько Долина потратила на эффектное преображение
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Стилист рассказал, сколько Долина потратила на эффектное преображение

“Жена видела, как я угасал”, – Дмитрий Дюжев превращается в ветхого старика
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

“Жена видела, как я угасал”, – Дмитрий Дюжев превращается в ветхого старика

Анна Седокова показала фанатам новую прическу
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Анна Седокова показала фанатам новую прическу

Мария Порошина подстриглась из-за резкого выпадения волос
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Мария Порошина подстриглась из-за резкого выпадения волос

Кейт Уинслет прокомментировала актёрскую карьеру дочери
Материал, выбранный редакторами Миртесенkino-teatr.ru

Кейт Уинслет прокомментировала актёрскую карьеру дочери

Сбросившаяся более 80 кг звезда КВН Ольга Картункова сорвалась с диеты
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Сбросившаяся более 80 кг звезда КВН Ольга Картункова сорвалась с диеты

Глюкоза рассказала, как создавался образ Слоника на шоу "Маска"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Глюкоза рассказала, как создавался образ Слоника на шоу "Маска"

Мать Марка Горонка не может прийти в себя после попытки незнакомца вломиться в ее квартиру
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Мать Марка Горонка не может прийти в себя после попытки незнакомца вломиться в ее квартиру

Опекуны покойной вдовы Шукшина показали, как ухаживают за ее могилой
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Опекуны покойной вдовы Шукшина показали, как ухаживают за ее могилой

Похваставшаяся шикарным букетом Бузова намекнула на нового поклонника
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Похваставшаяся шикарным букетом Бузова намекнула на нового поклонника

Опубликовано видео с говорящим по-русски Джонни Деппом
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Опубликовано видео с говорящим по-русски Джонни Деппом

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони раскрыл подробности личной жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони раскрыл подробности личной жизни

Первая супруга Шукшина умерла после приезда скорой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Первая супруга Шукшина умерла после приезда скорой

Глюкоза рассказала о сложностях создания образа Слоника для шоу "Маска"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Глюкоза рассказала о сложностях создания образа Слоника для шоу "Маска"

Картина дня

наверх