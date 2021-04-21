Как снимали «Властелин колец» и создавали гениальные спецэффекты без компьютерной графики

Музыка нас связала.....Не сотвори себе кумира, Фотопроект Disciples от James Mollison (Джеймса Моллисона)

Всем известно, что у музыкантов, актеров и прочих участников шоу-бизнеса есть как фанаты, так и поклонники. Кто-то не видит большой разни...