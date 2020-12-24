Кем была женщина, благодаря которой Клод Моне добился успехов: Камилла Донсье

В 1866 году молодой Клод Моне рисует свою любимую Камиллу Донсье и называет работу «Камилла», или «Женщина в зелёном платье». Искусствоведы твердят, что работа была написана за пару дней. Столь скоротечный шедевр получил немало восторженных откликов и сравнений с работами известных мастеров.
О мастере
Моне является одним из главных приверженцев импрессионизма. Его картины заложили основы современного искусства и революционировали дальнейшую европейскую живопись. Камилла Донсье (15 января 1847 - 5 сентября 1879) была первой супругой французского художника. Ее роль можно справедливо назвать решающей в успехе Клода Моне. А все потому, что она являлась моделью знаменитого полотна «Женщина в зелёном платье», ставшем кульминационным в творчестве художника. Жюри Салона, на котором работа Моне была впервые продемонстрирована, восприняло работу положительно, а вдохновленный Моне сразу принялся за следующее полотно.
Клод Моне
Знакомство
Камилла познакомилась с Моне в 1865 году. На тот момент она уже имела опыт работы моделью. Более того, Камилла была одной из самых желанных моделей среди французских импрессионистов (она также была музой Пьера Огюста Ренуара и Эдуарда Мане). Во взгляде Камиллы было то беззащитное, отчаянное и обезоруживающее выражение печальной девушки, что приковывало внимание многих зрителей.
Мадам Моне с сыном», Ренуар, 1874,
«Семья Моне в саду», Эдуард Мане, 1874
Вскоре в 28 июня 1870 году состоялась свадьба Камиллы и Клода Моне. Клод была старше своей жены на 7 лет. А свидетелем на церемонии был сам Гюстав Курбе. Тетя и отец Клода Моне изначально не одобряли отношений с Камиллой. Во время беременности первым сыном Моне оставил ее в Париже и остался в загородном имении своей тети. Камилла в это время оставалась в Париже без финансовой поддержки Моне.
Камилла Моне с ребенком
Отец и тетка Моне, узнав о том, что Моне все еще не бросил Камиллу, отказывают в содержании и требуют бросить и возлюбленную, и новорожденного сына. Однако, вопреки позиции родных, Клод и Камилла с сыном воссоединились в Англии в октябре 1870 года. За это время здоровье девушки сильно ухудшилось. По различным версиям она была больна туберкулезом, другие же считают, что у нее развился рак. Второй сын четы, Мишель, родился 17 марта 1878 года. Рождение второго ребёнка ослабило уже и без того хрупкое здоровье Камиллы, и вскоре после этого она умерла. Большая часть средств, которые Моне заработал на продаже своих картин, была потрачена на медицинские расходы для супруги. Клод и Камилла прожили в браке 15 лет, вплоть до смерти девушки в возрасте 32 лет.Моне написал её посмертный портрет.
«Камилла на смертном одре»
История их непростой любви послужила основой для романа Эмиля Золя «Творчество», образ любимой воплотился в его многочисленных картинах. А мы рассмотрим детальнее знаковый портрет - «Женщина в зелёном платье».
Предыстория создания главного портрета
Гюстав Курбе был не только свидетелем свадебной церемонии Камиллы и Клода Моне. Также он сыграл судьбоносную роль в написании портрета с героиней в зеленом. Однажды, он зашел в парижскую студию Клода Моне как раз в тот момент, когда тот писал знаменитый «Завтрак».
Курбе заметил, что Моне вполне вероятно не успеет завершить картину к Салону 1855 году. И посоветовал Моне написать что-то «быстрое и хорошее», что будет готово к сроку. И тогда Моне написал портрет Камиллы, ослепительной женщины, которая впоследствии станет первой миссис Моне. На картине изображена 19-летняя Камилла в зелено-черном платье, головном уборе в стиле ампир и пиджачке с меховой отделкой. Говорят, что работа была написана за 4 дня. Всего 4 дня и море восторженных откликов! Самые ярые критики назвали героиню Моне «королевой Парижа» и «триумфальной женщиной», а также воплощением модной авангардной женщины.
Женщина в зеленом платье
Наиболее поразительным на полотне было сочетание традиционного подхода и современного стиля. Портрет Моне был необычным для своего времени. Огромный масштаб картины обычно предназначался для портретов членов королевской семьи или выдающихся личностей. Выбрав неопределенный темный фон, Моне заставляет нас сосредоточиться на деталях одежды и самой модели (на изгибе шеи, на линии подбородка, на жесте ее руки).
Его обработка тканей - блестящего шелка и органического меха - отражала портретную живопись старых мастеров (Ян Вермеер и Рембрандт ван Рейн). Резкий контраст освещенных и затененных участков напоминает светотень Караваджо. Сама Камилла - современная и убедительно реальная - была признана иконой женственности. Образ лиричный, будто не предназначенный для всеобщего обозрения. Художник изображает Камиллу почти спиной к наблюдателю, сама модель не ищет эффектных поз, оставляя нам лишь возможность разглядывать ее роскошное платье, лицо и руку.
Когда состоялся Салон, Моне и Камилла находились в тяжелом финансовом положении. Поэтому, когда «Женщина в зелёном платье» была продана за 800 франков, пара была в восторге. Своей «Камиллой» Моне достиг полного успеха. Критика постоянно хвалила ровно струящийся, как у старых мастеров, шелк платья и сравнивала его с прославленными тканями венецианского живописца Веронезе. Принадлежит «Дама в зеленом» художественному музею в Бремене.
"Японка
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