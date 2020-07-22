Елена Майорова: тайна смерти знаменитой актрисы

Несчастный случай?

Ведущая актриса МХТ им. Чехова, звезда кино, обладательница многих престижных наград, молодая и красивая женщина, живущая в счастливом браке с любящим и близким по духу человеком – художником Сергеем Шерстюком – вот кем была Елена Майорова к моменту своей гибели. Путь в театр девочке из Южно-Сахалинска дался нелегко. В театральный она поступила лишь со второго раза, один год она училась в строительном ПТУ, окончив его с красным дипломом.

В период учебы в ГИТИСе ее очень выделял мастер курса Олег Табаков. Затем, в годы службы в МХТ им. Чехова – главный режиссер театра О. Ефремов. Били и сложности, но Елена умела их преодолевать. После окончания ГИТИСа молодая актриса очень не хотела покидать Москву, это означало бы конец всем надеждам на счастливую театральную карьеру. Она удачно вышла замуж за москвича, сокурсника Владимира Чаплыгина. Когда рухнул СССР, многие актеры остались буквально ни с чем. Кино снимать перестали, в театрах платили копейки. Но Елена Майорова, благодаря трудоспособностии таланту, оказалась в числе востребованных актрис, она содержала не только себя, но и своего второго мужа Сергея Шерстюка, который, как и многие представители творческой интеллигенции в 90-е не сразу смог найти себя мире, где всем заправляют деньги. В театре у нее тоже хватало проблем. На репетициях «Трех сестер», где она играла Машу, Олег Ефремов, как рассказывают, был особенно придирчив к ней, изводил замечаниями и даже ругал.