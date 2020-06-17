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Подводные пещеры

Известный фотожурналист Курт Боуэн специализируется на экстремальной подводной съемке. Он принимал участие в десятках экспедиций в разных уголках нашей планеты, фотографируя разные места, на которые еще не ступала нога человека. В своих работах Курт Боуэн применяет авторскую технологию фотографирования, которая включает установку подводных светодиодных фонарей, интервальную съемку и другие приемы, позволяющие получать удивительные ночные фотографии таинственных подводных пещер и источников. Подводные пещеры

Багамские острова — одно из самых богатых мест в мире по разнообразию мест для подводного погружения, уровню сложности и обилию впечатлений. Эта подводная пещера находится на острове Абако. Ее глубина составляет 94 метра и она имеет множество боковых ответвлений. Для получения ночной фотографии входа в пещеры было сделано около 70 кадров: Подводные пещеры Для съемки этой пещеры Курт Боуэн использовал только естественное освещение и интервальную съемку: Подводные пещеры Доминиканская Республика. Бассейн в пещере освещался с помощью большого количества подводных светодиодных фонарей: Подводные пещеры Вход в пещеру. Снимок собран из 100 отдельных кадров. В кадре есть люди для масштаба: Подводные пещеры Парк развлечений Weeki Wachee Springs во Флориде. Естественным бассейном здесь служат известняковые подземные пещеры: Подводные пещеры Изумрудно-зеленые воды грота «сорока саженей» во Флориде. Для подсветки в ночное время использовались подводные светодиодные фонари: Подводные пещеры Багамы. Изумрудно-зеленые воды Крокодиловой пещеры и Луна. Еще раз подчеркнем, что это очень сложные кадры с точки зрения постановки.

Чтобы получить такие фотографии, нужно установить большое количество светодиодных фонарей под воду, а также подсветить берега: Подводные пещеры Пещера Эль-Чичо в Доминиканской республике: Подводные пещерыПодводные пещеры Джинни Спрингс, Флорида: Подводные пещерыПодводные пещеры Подводные пещерыПодводные пещеры Природный колодец (сенот) на полуострове Юкатан: Подводные пещеры Малый соленый источник, Флорида: Подводные пещеры Сложная подсветка позволяет увидеть подводные красоты водоема ночью: Подводные пещеры Теплые минеральные источники на фоне звезд, Флорида: Подводные пещеры Флорида: Подводные пещеры

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