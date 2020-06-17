Подводные пещеры

Известный фотожурналист Курт Боуэн специализируется на экстремальной подводной съемке. Он принимал участие в десятках экспедиций в разных уголках нашей планеты, фотографируя разные места, на которые еще не ступала нога человека. В своих работах Курт Боуэн применяет авторскую технологию фотографирования, которая включает установку подводных светодиодных фонарей, интервальную съемку и другие приемы, позволяющие получать удивительные ночные фотографии таинственных подводных пещер и источников.



Багамские острова — одно из самых богатых мест в мире по разнообразию мест для подводного погружения, уровню сложности и обилию впечатлений. Эта подводная пещера находится на острове Абако. Ее глубина составляет 94 метра и она имеет множество боковых ответвлений. Для получения ночной фотографии входа в пещеры было сделано около 70 кадров: Для съемки этой пещеры Курт Боуэн использовал только естественное освещение и интервальную съемку: Доминиканская Республика. Бассейн в пещере освещался с помощью большого количества подводных светодиодных фонарей: Вход в пещеру. Снимок собран из 100 отдельных кадров. В кадре есть люди для масштаба: Парк развлечений Weeki Wachee Springs во Флориде. Естественным бассейном здесь служат известняковые подземные пещеры: Изумрудно-зеленые воды грота «сорока саженей» во Флориде. Для подсветки в ночное время использовались подводные светодиодные фонари: Багамы. Изумрудно-зеленые воды Крокодиловой пещеры и Луна. Еще раз подчеркнем, что это очень сложные кадры с точки зрения постановки.

Чтобы получить такие фотографии, нужно установить большое количество светодиодных фонарей под воду, а также подсветить берега: Пещера Эль-Чичо в Доминиканской республике: Джинни Спрингс, Флорида: Природный колодец (сенот) на полуострове Юкатан: Малый соленый источник, Флорида: Сложная подсветка позволяет увидеть подводные красоты водоема ночью: Теплые минеральные источники на фоне звезд, Флорида:Флорида: Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: