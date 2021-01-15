Вещи в доме, которые каждый день портят вам настроение

О некоторых вещах мы никогда бы не подумали.





В следующий раз когда зайдете в любую комнату в доме, обратите внимание, как вы себя чувствуете. Нравится ли вам атмосфера, которая вас окружает? Вам приятно и спокойно или что-то беспокоит и раздражает? Если верно последнее, читайте, какие вещи могут портить настроение чаще других по мнению специалистов.



Семейные реликвии и подарки

Детские игрушки

Книги, которые вы никогда больше не прочитаете

Телевизор

Вещи из нашего детства

Зеркала

Коллекции, которые больше не приносят радости

Неубранная кровать

Неиспользованные материалы для хобби

Тяжелые шторы

Неправильный цвет

Сломанные предметы

Открытые полки

Декоративные подносы

Брендированные товары

Конечно, когда-то бабушка или тетя дарили вам эту статуэтку или сервиз с самыми лучшими намерениями и от чистого сердца, но это совершенно не означает, что вы должны хранить эти вещи как зеницу ока на самом видном месте. По мнению психологов большинство людей стыдятся избавляться от семейных реликвий, и продолжают их хранить из года в год, даже если они совсем им не нравятся. В результате эти вещи давят на нас, занимая место в шкафах и на полках и не давая оформить все так, как нам нравится.Это не просто несколько игрушек на полу и на кровати, это целая лавина игрушек, поделок и детских рисунков, а также всей канцелярской мелочи, которая буквально переполняет весь дом. Очень часто большое количество игрушек выводит родителей из себя, становится причиной раздражительности и беспокойства, усиливая ощущение, будто все выходит из-под контроля, и вы чувствуете себя совершенно беспомощными.Книги нас вдохновляют, вызывают сильные эмоции, влияют на характер и взгляды, а порой запоминаются на всю жизнь. Мы стараемся сохранить самые любимые, те, которые как-то на нас повлияли и были связаны с важными моментами в жизни. Но это не значит, что хранить нужно все. Если книга вам не понравилась, она может вызывать отрицательные эмоции, когда вы будете натыкаться на нее взглядом.Если, приходя домой, вы сразу тянетесь за пультом и начинаете переключать каналы, это не очень хорошая привычка. Имейте в виду, что постоянно работающий (фоном) телевизор создает дополнительный шум, который усиливает стресс, а также замедляет процесс выполнения повседневных домашних дел.выставка «Советское детство»Вы, возможно, никогда не сможете выкинуть свою любимую куклу или плюшевого мишку, но игрушки из детства также несут эмоциональную нагрузку. Однажды вы посмотрите на любимого медвежонка, поймете, что он давно уже не вызывает таких чувств, как когда-то, и вам придется признать, что и сами вы уже давно изменились, перестали быть детьми, а может и успели постареть. Согласитесь, не самые радостные мысли.Слишком много зеркал в доме приводит к беспокойству и стрессу, именно так считают исследователи Института психиатрии в Лондоне. Человек, который слишком часто видит в зеркале свое отражение и разглядывает себя, испытывает больше беспокойства и комплексов по поводу своей внешности. Мы, конечно, не предлагаем вам убрать все зеркала из квартиры, но зеркалом в коридоре и в ванной вполне можно ограничиться.Когда-то любимая коллекция чашек, магнитов на холодильник или колокольчиков со всех концов света может стать обременительной и надоесть, если вы больше ее не собираете. Но иногда такие коллекции становятся воспоминаниями о близком человеке, с которым связаны счастливые моменты в жизни. И если вам трудно расстаться с этими вещами, оставьте одну и уберите все остальное.Если вы не считаете нужным убирать кровать по утрам, вы удивитесь, насколько негативно это может влиять на вашу жизнь. Считается, что если человек не умеет быть организованным в мелочах, он не сможет принять и важных решений. Организованность является ключевой составляющей для устранения суматохи и стресса. К тому же убранная кровать в спальне играет решающее значение, когда дело касается ощущения уюта и спокойствия.Заброшенные и недоделанные проекты и куча неиспользованных материалов только занимают свободное место. Иногда вы понимаете, что, если захочется, вам было бы намного проще собрать новые материалы для хобби, чем вернуться к проекту, заброшенному когда-то. Но все равно у вас полный шкаф шерсти, которая продолжает храниться годами, и каждый раз, увидев ее, вы испытываете вину от того, что потратили на все это кучу денег да только ничего так и не использовали.Толстые бархатные портьеры погружают гостиную в полумрак и почти сразу собирают всю пыль в вашем доме. Как правило, чем массивнее мебель и оконная драпировка, тем тяжелее атмосфера в доме. Исключения, конечно, бывают, и иногда пространство требует пышной, тяжелой ткани, однако в большинстве случаев в комнате со светлыми оттенками и воздушными тканями, и вы будете чувствовать себя легкой и воздушной.Давно уже доказано, что цвет оказывает влияние на настроение человека. Мы знаем, что красные, оранжевые и огненные оттенки активны и стимулируют, голубые и зеленые — расслабляют, а серые и бежевые считаются нейтральными. Но важно также учитывать и свои эмоции и ассоциации. Если, к примеру, вы не выносите красный цвет, то не нужно поддаваться модным тенденциям и красить стены в нелюбимый оттенок.Каждый раз, когда вы открываете кухонный шкаф, вы натыкаетесь на треснувшую чашку. Вот она: ваша старинная драгоценная чашка, которую вы все никак не решаетесь выбросить. Да, мы боимся того, что нам чего-то может не хватить. На самом деле этот страх бедности и нищеты, ее и порождает. А сломанные предметы создают неблагоприятную энергию в нашей жизни.Они выглядят очень симпатично и места занимают немного, но старайтесь ими не увлекаться. Открытые полки в итоге создают беспорядок, т.к. мы все время стремимся положить на них что-нибудь еще. В итоге они выглядят перегруженными, создавая чувство беспокойства и усиливая стресс.Если использовать их правильно, они являются прекрасными дополнениями декора и помогают организовать вещи красиво. Только большинство подносов со временем превращаются в корзину для различного рода мусора, который при этом еще и находится на каком-нибудь заметном месте. Например, на журнальном столике в центре комнаты.А также кружки и таблички с забавными надписями со временем начинают надоедать и раздражать. От таких вещей нужно избавляться без сожалений.