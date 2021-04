Как выглядит самая маленькая тюрьма в мире

На острове Сарк, одном из самых спокойных, мирных и экологически чистых мест на Земле, располагается самая маленькая в мире тюрьма. На острове запрещено использование автомобилей, над ним не летают самолёты. Даже в таком, воистину райском уголке, нашлось место для столь мрачного сооружения. Рассчитана тюрьма на двух человек и история её уникальна, как и она сама.







Сарк — это очень небольшой остров. В длину он всего лишь пять километров. Располагается он в юго-западной части пролива Ла-Манш и принадлежит Великобритании. Проживают здесь всего лишь пятьсот жителей. Первые упоминания об острове Сарк были в 1040 году, когда Вильгельм Завоеватель подарил его аббатству Мон-Сен-Мишель. В середине 16 века остров был захвачен Францией, впоследствии Англия его отвоевала. До самого начала 20 века здесь от правосудия скрывались контрабандисты и пираты.







Самая маленькая тюрьма в мире.







Тюрьма на Сарке была построена в 1856 году. Островок был единственной территорией, принадлежащей Великобритании, которую захватили гитлеровцы во время Второй мировой войны. Вплоть до 2006 года здесь царил феодализм. Демократия достигла острова лишь четырнадцать лет назад и было введено всеобщее избирательное право. Сарк кажется весьма обманчиво безопасным.

В его истории было множество инцидентов, доказывающих необходимость особых мер проверки приезжих и обороны. Например, в 1990 году физик-ядерщик Андре Гарде прибыл сюда на лодке, нагруженной полуавтоматическим оружием. Француз объявил себя Повелителем Сарка и сразу приступил к установке своих рекламных плакатов. По словам учёного, «остров был теперь под его властью». Царствование нежданного гостя было недолгим. Он был арестован на следующий день после того, как вышел на берег. Констебль свалил его с ног ударом в нос и отобрал оружие. Об этом в 2013 году даже сняли кинофильм под названием «Человек, попытавшийся украсть остров» («The Man Who Tried to Steal an Island»).На необычном острове находится самое маленькое место лишения свободы в мире, где всего лишь две камеры. В них нет окон, стоят кровати с тонкими матрасами. Между камерами есть метровый коридорчик, а общая площадь здания всего лишь восемнадцать квадратных метров. Это каменное сооружение с бочкообразной крышей было построено в 1856 году. Со стороны это выглядит как какой-то деревенский домик. Это безусловно далеко от реальности!Сарк - это один из Нормандских островов, невероятно красивый и изящный. Он известен своими впечатляющими достопримечательностями. Вполне уместно, что тюрьма здесь очень маленькая. На самом деле тюрьма Сарка широко известна как самая маленькая в мире тюрьма , которая всё ещё работает.Это место не долговременное решение, оно разработано как предварительное заключение под стражу. Заключённые проводят пару дней за решеткой - или, вернее, без оной, поскольку в этой тюрьме нет окон, потом их отправляют на соседний остров Гернси. Первой заключённой уникальной тюрьмы на Сарке стала молодая служанка. Она украла у своей хозяйки носовой платок. Девушка была приговорена к заключению сроком на три дня. Она очень сильно боялась темноты и дверь её камеры оставили открытой. Вместо тюремных надзирателей с ней были местные дамы, которые сидели рядом, занимались вязанием и разговаривали с заключённой. Охраной правопорядка на острове занимаются два констебля-добровольца. Из-за того, что на Сарке запрещён автотранспорт – тут не бывает аварий. Сейчас единственными заключёнными самой уникальной в мире тюрьмы могут стать, разве что перебравшие алкоголя туристы. Правда, изредка случается, что туда попадают фермеры, которые пьяными сели за руль своего трактора. На острове можно наблюдать за прекрасным звёздным небом. Здесь этому ничего не мешает — автомобилей нет , искусственное освещение ограничено. Туристам предлагают ещё осмотреть резьбу по граниту, выполненную тибетским монахом, которой около тысячи лет.Остров похож на райское местечко, только не нарушайте там порядок, иначе вас ждёт чрезвычайно тяжёлая ночка на маленькой койке в крошечной тюрьме .