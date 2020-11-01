30 оздоровительных цитат от сатирика Семена Альтова

Известному писателю-сатирику Семену Альтову исполняется 70 лет. По его мнению, собаки и артисты очень полезны для здоровья. Да и врачи тоже так думают. Смех лечит, сатира отрезвляет — со всех сторон положительный медицинский эффект.
Мы выбрали самые полезные цитаты Семена Альтова. Принимать следует прямо в мозг.
О жизни
Душа болит. Станешь лечить — начинает болеть печень.
Поэтому человек так любит переезды. Потому что в пути находишься между тем, что было, и тем, что будет.
Сколько не сделано, а сколько еще предстоит не сделать.
Остроумие — это наглость с высшим образованием.
Язык чертов с незапамятных времен борется за независимость от мозгов.
Если левой рукой взяться за один конец оголенного провода, а правой за второй конец оголенного провода, вы поймете, от чего загорается лампочка!
Когда мне было лет тринадцать — четырнадцать, казалось, что люди, которым за тридцать, где-то по ту сторону горизонта… И непонятно, чем занимаются, поскольку жизни там вроде бы уже нет! Но с возрастом эта линия горизонта все время отодвигается, отодвигается… Все продолжается, но по-другому.
Ну посмотри: дышать опасно, летать рискованно, есть чревато, словом, специалисты жить не рекомендуют.
Да, в приличном обществе во время еды не разговаривают. Если ешь ты. Но когда едят тебя, высказываться можно. И нужно.
Если вы нашли чужой кошелек, он обычно пустой. А если потеряли свой — скорее всего полный.
С годами из двух зол выбираешь все меньшее и меньшее.
О любви
Это же как кошка с собакой. Пока кошка сидит, — собака вялая. Кошка рванула — собака за ней. Шерсть дыбом, в глазах интерес. Природа. Секс начинается с беготни.
То, чего когда-то не хватало как воздуха, теперь не замечаем, как воздух, которым дышим.
С нормальной мужику скучно, как в филармонии. С психопаткой интересно, никогда не знаешь, что она выкинет и куда.
Логика мужская примитивная: раз ты кому-то нужна, выходит, в тебе что-то есть! Своей головой не пользуются, для шляпы берегут.
Об обществе
Наша жизнь такая сложная, что то немногое, что дают собаки и артисты, очень полезно для здоровья.
Куда не ступала нога человека, там еще жить можно. Цивилизация там, где никого нет.
У врачей и милиции и так дел по горло. И те и другие доискиваются: отчего люди умирают? А надо выяснить: почему люди еще живут?
Помогая ближнему, держись от него подальше.
Свобода определяется длиной цепи.
Ничто не делает нас такими честными, как чужое преступление.
Если человек родился под счастливой звездой — это надолго!
Я ни разу в жизни не шел по блату, не лез без очереди, не брал, что плохо лежит, по головам не лез, по трупам не шел, помогал ближним, делился последним. И в результате, у меня, как видите, ничего нет. Зато осталась гордость. Простите, никому не нужна гордость в отличном состоянии?.
Во все века люди надеялись на сверхъестественное, не веря в то, что до сегодняшней жизни дошли естественным путем. Хочется верить, что в этом кто-то виноват, поэтому так нужны инопланетяне, живые и мертвые.
Прежде чем почувствовать себя униженным, убедись, что тебя унизили.
Если человек доволен властью, то либо он не в курсе, либо — в доле.
Невыносимых людей нет — есть узкие двери.
Сколько в мире радостей, в которых отказываешь себе из-за хорошего воспитания.
Пока кто-то не побежит первым, остальные опасность не чувствуют.
В жизни всегда есть место подвигу, хочешь ты того или нет!
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