Зачем на пульте для телевизора нужны кнопки различных цветов

Практически на всех пультах от телевизоров есть кнопки четырех ярких цветов, которыми основная масса людей не пользуется. Дело в том, что для управления техникой достаточно знать несколько основных клавиш: включение/выключение, переключение ТВ-каналов, смена видеовходов, увеличение или уменьшение звука. Но на дистанционных пультах присутствуют и другие кнопочки: с цифрами, чтобы можно было быстро переключить на нужный канал, и разноцветные в количестве четырех штук. Порядок их расположения практически во всех моделях одинаковый. Сначала идет красная, затем зеленая, после нее желтая и последняя синяя.
На пультах разных производителей кнопки могут иметь различное обозначение / Фото: fastbox.su
Выделены данные кнопки производителями специально. А вот для чего они предназначены, понимают не все. В некоторых случаях они имеют обозначение A, B, C, D, иногда – в виде точек (с различным их количеством). Нередко вообще отсутствуют подсказки со стороны производителя.
В середине девяностых популярностью пользовалась функция телетекста с информацией о погоде, ТВ-программе и т.д. / Фото: tvwhirl.co.uk
В середине 90-х годов прошлого столетия появилась на наших ТВ-каналах новая опция телетекста, благодаря которой передавались несложные картинки и текст. При наличии декодера, сигнал принимается телевизором, после чего переводится в графику, чтобы можно было просмотреть. Таким образом становятся доступными прогноз погоды, новости, программа телепередач, субтитры и ряд других простых сведений.
Каждый раздел телетекста имел определенный цвет, соответствующий кнопке на дистанционном пульте / Фото: Pinterest
С самого начала разноцветные кнопки должны были стать инструментом для управления этим самым телетекстом. Разделы телетекста отмечены разными цветами, как и кнопки. Выбирая кнопочку аналогичного с разделом цвета, можно им управлять. Со временем только федеральные каналы оставили телетекст, а остальные от него отказались. Поэтому для этих кнопок начали придумывать другое предназначение.
В пультах к новым моделям телевизоров предусмотрены цветные кнопки с возможностью самостоятельного программирования функций / Фото: baseread.com
В современных инструкциях к устройствам последних моделей описание идет не совсем понятное. Там объясняется, что назначение этих кнопок зависит напрямую от функции, которую на текущий момент выполняет телевизор. В переводе это означает, что данные клавиши необходимы, чтобы устанавливать допфункции. То есть запрограммировать кнопки под требования пользователя можно, используя меню.
Цветные кнопки могут быть полезны при вводе данных посредством клавиатуры на экране телевизора / Фото: habr.com
Естественно, нужны они не всем. Но могут стать незаменимыми для людей, которые используют клавиатуру на экране (при подключенном интернет-браузере или Wi-FI для того, чтобы ввести пароль). Функции вполне могут отличаться, что зависит от марки телевизора.
В зависимости от модели телевизора функции цветных кнопок могут отличаться / Фото: winseven.ru
Например, у телевизоров марки Sony клавиша красного цвета отвечает за выбор буквенного регистра, зеленая – за удаление цифр, а также букв, клавиша желтого цвета – за изменение языка ввода, клавиша синего цвета – за переключение между цифрами, буквами, а также разными символами. В случае сбоя функций клавиш после обновления рекомендуется на час вытянуть батарейки. После того, как они помещаются обратно, все функции восстанавливаются.
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