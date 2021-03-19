Все нюансы по уборке пыли

О таких тонкостях не знает даже свекровь.





насадка для уборки пыли





Щелевая насадка, которая прилагается почти ко всем моделям пылесосов, конечно, хороша. Но даже она не способна иногда справиться с пылью в особенно узких местах. Как, например, вы пылесосите направляющую у раздвижных дверей? Мы подскажем: просто прижмите к трубе пылесоса втулку от туалетной бумаги и вставьте в узкий проем, слегка ее смяв.



влажные салфетки

Если влажными салфетками долго не пользоваться, они высыхают в открытой упаковке. Не выбрасывайте их, а возьмите парочку и запихните в мешок для сбора пыли. Когда включите пылесос, от него не будет пахнуть так, словно внутри что-то протухло – аромат будет приятный.





корица для уборки

А владельцем домашних животных стоит поступить вот так: когда будете менять в пылесосе мешок для пыли, всыпьте в него ложку молотой корицы, и она будет нейтрализовать запахи от кошачьей и собачьей шерсти.





как почистить матрас от пыли

Когда решите пропылесосить крупные вещи вроде матрасов и ковров, которые сложно или невозможно засунуть в стиральную машину, посыпьте их содой. Оставьте соду на полчаса, чтобы она абсорбировала запахи и грязь, а затем пропылесосьте. (Порошок должен быть сухим, не нужно смачивать соду водой).

лед поможет убрать следы от мебелиСобрались делать перестановку? Чтобы избавиться от следов мебели на ковровом ворсе, положите на продавленное место кусочек льда. Холодная вода впитается в ворсинки и поможет им немножко расправиться. После этого пропылесосьте ковер, как обычно.насадка для пылесосаЕсли вы потеряли замок от сережки, ам поможет капроновый чулок! Это идеальный помощник, если нужно отыскать на полу мелкие предметы. Наденьте чулок на трубу пылесоса, закрепите резинкой, включите аппарат и сантиметр за сантиметром пройдитесь по тому месту, где потеряли ту или иную вещь.щетка пылесосаЧистите щетку пылесоса от волос с помощью вспарывателя для одежды. Если волосы запутались и намотались на щетку, если появились клубки и узлы, берите вспарыватель и разрезайте все, что мешает. Потом все это будет легко удалить с щетки.Не ленитесь менять насадки. Одна из них – насадка для сбора пыли (кругленькая с длинной щетиной) отлично подойдет для абажуров, книг, картин, фоторамок. Ее можно использовать везде, где неудобно вытирать пыль.