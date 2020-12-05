Простые рецепты домашнего майонеза

Майонез можно отыскать в холодильнике у каждого человека. В закрытой баночке или в мягком пакетике, он неизменная часть наших салатов и многих других блюд. Однако не всем нравится покупать его в магазине, ведь натуральности в таком продукте немного. А потому мы предлагаем познакомиться с несколькими простыми рецептами, которые позволят за пару минут приготовить ароматный, душистый и полезный майонез для всей семьи.









1. С горчицей и лимоном

2. Без яиц

3. Со сметаной

4. С уксусом

5. Бонус: лайфхаки по приготовлению идеального майонеза