Простые рецепты домашнего майонеза

Майонез можно отыскать в холодильнике у каждого человека. В закрытой баночке или в мягком пакетике, он неизменная часть наших салатов и многих других блюд. Однако не всем нравится покупать его в магазине, ведь натуральности в таком продукте немного. А потому мы предлагаем познакомиться с несколькими простыми рецептами, которые позволят за пару минут приготовить ароматный, душистый и полезный майонез для всей семьи.
1. С горчицей и лимоном
Любите пикантный, с лёгкой кислинкой и остротой майонез? Тогда вооружайтесь этим простым рецептом, который позволит создать вкусную заправку для домашних салатов и любых других блюд. Ингредиенты: • Яйца куриные – 2 шт; • Соль и сахар – по вкусу; • Горчица – 2 ч.л; • Масло растительное – 250 мл; • Сок лимона – 1 ст.л. Способ приготовления: • Разбить яйца в удобную, высокую миску; • Всыпать сахар с солью; • Добавить горчицу; • Перемешать и довести до однородности с помощью ручного блендера; • После этого активно взбивать почти готовый майонез, двигая вверх-вниз и добавляя масло; • Продолжать до густоты смеси; • Добавить сок лимона; • Снова взбить.
2. Без яиц
По этому рецепту можно приготовить нежный, классический майонез, именно такой, как мы пробовали в детстве – густой, с насыщенным вкусом, обладающий лёгким, сливочным шлейфом. Ингредиенты: • Молоко – 150 мл; • Масло растительное – 300 мл; • Горчица – 3 ч.л; • Сок лимона – 2 ст.л; • Соль – по вкусу. Способ приготовления: • В удобную, высокую миску вылить молоко; • Тонкой струйкой влить масло; • Взбить блендером или миксером двадцать секунд; • После того, как масса загустеет, добавить горчицу, сок лимона, всыпать соль; • Снова взбить; • Довести до однородной, густой консистенции.
3. Со сметаной
Когда хочется чего-то нестандартного, то стоит обязательно попробовать этот рецепт, который позволит создать оригинальный майонез, не используя при этом сырые продукты. Ингредиенты: • Желтки отварные – 3 шт; • Горчица – 2 ч.л; • Сметана – 300 г; • Соль – по вкусу. Способ приготовления: • Желтки пересыпать в удобную ёмкость; • Влить следом горчицу; • Вилкой или ложкой перемешать, тщательно растереть, чтобы ингредиенты смешались между собой; • Добавить сметану; • Посыпать солью; • Перемешивать вилкой или же можно добавить миксер так, чтобы масса получилась однородной, без ощутимых комков.
4. С уксусом
А этот рецепт позволит в максимально сжатые сроки приготовить любимый, очень вкусный и полезный майонез из всего того, что запросто можно отыскать на любой кухне и в холодильнике. Ингредиенты: • Желтки – 2 шт; • Соль и сахар – по вкусу; • Уксус – половина чайной ложки; • Масло растительное – 150 мл. Способ приготовления: • Желтки влить в высокую миску или чашу; • Всыпать соль с сахаром; • Влить уксус (можно использовать обычный или заменить его яблочным); • Аккуратно и понемногу влить масло; • Погрузить в ёмкость блендер, выставив его на среднюю мощность; • Прижать рукой, взбивая и не двигая из стороны в сторону; • После того, как масса существенно загустеет, начать двигать снизу-вверх до равномерности и распределения ингредиентов.
5. Бонус: лайфхаки по приготовлению идеального майонеза
• Чтобы масса быстрее приобретала густоту и была более однородной, необходимо, дабы ингредиенты были комнатной температуры, а не холодными; • Если хочется светлый майонез – то подойдут яйца из магазина, если нравится яркий и желтый – лучше выбирать домашние, с более оранжевым желтком; • В идеале майонез лучше делать на растительном масле, однако можно комбинировать его с оливковым, при этом выбирая любое, кроме экстра-класса, поскольку оно сделает майонез более горьким; • Если хочется сделать майонез более густым – стоит увеличить количество масла, что поможет даже тогда, когда он не густеет после взбивания, а если нужен более жидкий – то можно добавить немного кипяченой воды; • Для того, чтобы придать домашнему майонезу интересный вкус, можно использовать молотый чеснок, перец, зелень, а также паприку и другие специи по желанию; • Домашний майонез нужно хранить в герметичной емкости (допустимо в пластике), не больше пяти дней с момента приготовления.
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