Что скрыто в символах «Аллегории благоразумия» Тициана

Тициан Вечеллио, более известный как Тициан, был художником венецианского ренессанса. Его кисти принадлежат многие шедевры. Особого внимания требует загадочное полотно «Аллегория благоразумия» - это таинственное изображение трех человеческих портретов и трех животных. Уж очень любили мастера Возрождения скрывать множество загадок в своих работах! Какие же версии о смысле аллегории мог скрыть на своей картине Тициан?
О Тициане
Тициан признан величайшим художником Венеции XVI века. Он был первым художником своего времени, у которого большая часть заказчиков были из зарубежья. Тициан родился в Пьеве-ди-Кадоре, небольшом городке у подножия Доломитовых Альп. Отец Тициана, Грегорио, был военным. Его старший брат, Франческо, тоже стал художником. В возрасте 10 лет Тициан прибыл в Венецию, тогда один из самых богатых и космополитичных городов в мире, и начал свое художественное обучение в мастерской мозайки Себастьяно Цуккато. Позже он обучался и в мастерских Джентиле Беллини и его брата Джованни Беллини. Студия последнего, кстати, в то время была самой уважаемой в Венеции. Знакомство с Джорджоне, который также входил в мастерскую Джованни Беллини, позволило Тициану создать свой уникальный стиль, соответствующий раннему творчеству мастера. К 1511 году Тициан начал свою независимую карьеру в Венеции. Его стиль теперь достиг зрелости, полной утонченных форм, композиционной уверенности и хроматическего баланса.
Тициан Эти особенности сделали его работу фундаментальной для развития венецианской, а также европейской живописи, а полученные навыки привлекли внимание интеллектуально амбициозных итальянских князей и аристократов, которые заказывали у Тициана портреты. Кроме того, художнику было поручено создавать престижные религиозные картины. Венецианский успех был ознаменован исполнением алтаря для францисканской церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари. Так называемая «Ассунта» (Успение Девы Марии), высота которой почти семь метров, была показана в 1518 году. С этих пор и до преклонных лет Тициан купался в славе и успехе своего творчества.
«Аллегория времени, управляемая благоразумием»
Аллегорическая картина написана незадолго до смерти Тициана от чумы в 1576 году. Точное название полотна - «Аллегория времени, управляемая благоразумием». Была создана Тицианом в 1565–1570 годах и является одной из самых запоминающихся картин Тициана, которую можно найти в Национальной галерее в Лондоне. Визуальная формулировка темы благоразумия и времени Тицианом настолько уникальна, что у нее не было прямых предшественников или последователей.
Надпись Ключ к расшифровке аллегории картины заключается в надписи в верхней ее части: «Ex praeterito praesens predenter agit, ni futurum actione deturpet» «ОПИРАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ ПОСТУПАЕТ БЛАГОРАЗУМНО, ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ БУДУЩЕМУ». Надпись предполагает, что из прошлого опыта следует разумно жить настоящим, чтобы будущее не было испорчено. «Три возраста женщины» Густава Климта является очень близко аллегорической работой, появившейся много веков спустя.
Версии символики человеческих портретов
На картине изображены три человеческие головы: старик, зрелый человек и молодой человек, возвышающиеся над тремя головами животных.
Портреты людей 1. Эрвином Панофским в 1930 году предлагает свою трактовку трех главных портретов. Он идентифицирует левый профиль как автопортрет Тициана, центральное лицо - как образ младшего сына Тициана, художника Оразио Вечеллио, и правый профиль - образ дальнего родственника и помощника Тициана Марко Вечеллио. 2. Три главных портрета могут символизировать время: автопортрет Тициана - представляет прошлое и старость. В центре Орацио, его сын, представляет настоящее и зрелость. Справа - Марко Вечеллио, его двоюродный брат, представляет будущее и молодость. Марко символизирует на картине будущее, потому что у Тициана не было внуков и тот, будучи самым молодым, должен был получить наследство после смерти Тициана. На более общем уровне изображение Тициана на картине с его сыном и племянником (которые работали вместе с ним) является защитой венецианской традиции преемственности в творческой династии. 3. Очень заметно, что каждое лицо на картине изображено в разных стилях. Левое лицо принадлежит так называемому «позднему стилю» Тициана. 4. Совсем недавно была предложена иная точка зрения: вместо аллегории благоразумия картина воспринималась как аллегория о грехе и покаянии. Если эта теория верна, то картина является личным отражением Тициана о его неспособности действовать благоразумно в юности и зрелости, что привело к его сожалению о прошлых действиях в старости.
Версии символики животных
1. Под портретами изображена трехглавая фигура, изображающая волка, льва и собаку. Национальная галерея, которой принадлежит эта картина, описывает трехголового зверя у подножия картины с волком, львом и собакой как символ благоразумия. Эти портреты также могут символизировать воспоминания, интеллект и предвидение. 2. Под человеческими головами головы трех животных: волк питается воспоминаниями о прошлом, лев - это сила, с которой необходимо проживать настоящее, в то время как собака, способная льстить, кажется, смотрит в будущее с безразличием. 3. Три головы животных раньше отождествлялись с александрийским богом Сераписом, популярным в египетской и псевдо-иероглифической литературе эпохи Возрождения. Это трицефальное существо, в сочетании с окружающим его змеем, возникло как атрибут Сераписа и стало общепринятым символом времени.
Изображения животных Таким образом, были рассмотрены все возможные версии относительно символики изображений людей и животных на этом загадочном полотне гениального Тициана. Какой была истинная предпосылка создания картины - наверняка так и останется для нас загадкой. Во всяком случае, как настаивал исследователь картин Тициана Панофски, эта работа должна рассматриваться как документ самого личного характера, выражение династической надежды - надежды, которая никогда не будет реализована.
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