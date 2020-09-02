Что скрыто в символах «Аллегории благоразумия» Тициана

Тициан Вечеллио, более известный как Тициан, был художником венецианского ренессанса. Его кисти принадлежат многие шедевры. Особого внимания требует загадочное полотно «Аллегория благоразумия» - это таинственное изображение трех человеческих портретов и трех животных. Уж очень любили мастера Возрождения скрывать множество загадок в своих работах! Какие же версии о смысле аллегории мог скрыть на своей картине Тициан?









О Тициане

«Аллегория времени, управляемая благоразумием»

Версии символики человеческих портретов

Версии символики животных