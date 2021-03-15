В райском уголке Италии раздают дома даром, или Как исполнить мечту, потратив 1 дол

Мечтали ли вы когда-нибудь куда-нибудь сбежать? Не просто сменить обстановку, а в корне изменить свою жизнь, переехав в более привлекательное место? Так вот, если на самоизоляции ещё никто не успел заняться самообразованием и начать изучать иностранный язык, то пора этим заняться. Прямо сейчас! Причём начать нужно с романской группы. Конкретно с итальянского. Ведь именно там, на прекрасной, окутанной романтикой Сицилии, предлагают приобрести жильё всего за 1 доллар.
Райское местечко
Панорамный вид на красивый холмистый город Троина, Сицилия, в провинции Энна.
Крошечная деревня в районе Сицилии, которая называется Троина, отдаёт практически даром дома. При условии что вы готовы отремонтировать их. Но если у вас нет на это денег, то всё равно беспокоиться не о чем. Деревня готова предоставить новоприбывшим около 25 000 евро, чтобы они могли потратить их на необходимый ремонт. Таким образом, Италия может стать домом любому. Особенно тем у кого нет огромной пачки наличных денег для первоначального взноса за объект недвижимости.
Руины монастыря Святого Михаила Архангела в Троине.
Безусловно, эта воплотившаяся мечта о рае похожа на некую аферу. Тем не менее, это абсолютная правда. Никакого мошенничества. Италия делала это раньше в других частях страны, пытаясь стимулировать рост населения и развитие бизнеса.
Ранее в Италии уже делали подобное и эта практика принесла свои плоды.
Почему Троина - это «Балкон Сицилии»
Троина - это совсем не тот шумный город, где можно развить или даже просто увидеть бурную деятельность. Здесь мало чем заняться, кроме как отправиться в поход и полюбоваться прекрасным звёздным небом, наслаждаясь погодой и великолепным пейзажем. Это, конечно, невероятно приятно, но для многих совершенно недостаточно. Такая жизнь подойдёт тем, кто слишком устал от городской суеты. Также своё райское место здесь найдут те, кого волнуют проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Для таких людей переезд в этот итальянский сельский рай может стать идеальным лекарством от всего того, что их беспокоит.
Средневековая деревня Троина.
Троину называют «Балконом Сицилии», потому что она построена в горной сельской местности, где дома располагаются на холмах и вокруг них. Данное нововведение, направленное на оживление пришедшей в упадок деревни, отчасти является детищем мэра Себастьяно Фабио Венеция. ОН уверен, что предложение будет стимулировать большую покупательскую активность. «Я хочу спасти наш старый городок, - сказал он, - и вернуть его утраченное величие, когда он был норманнской столицей Сицилии».
Мэр надеется, что это сможет вернуть Троине былое величие, возродить из пепла.
Это предложение может показаться весьма и весьма соблазнительным для многих людей, которым надоела теснота в городах по всему миру. Конечно, не у всех есть навыки, необходимые для капитального ремонта дома. В этом случае возможно, покупка полностью жилого дома более привлекательна. Такое жильё также предлагается. Примерно за 10 000 евро люди могут делать ставки (и получать) дома, которые более или менее находятся в состоянии готовности. Конечно, то, что означает «готовый к заселению» в деревне на горе в Италии, может быть не совсем таким, как хотелось бы. За всё приходится платить. Тем или иным образом.
Многим домам необходим капитальный ремонт, средства на который готов предоставить городской бюджет.
Чтобы воплотить мечту нужно проявить смелость и... поторопиться!
Мэр Троины, Венеция и его коллеги разместили список домов по адресу: www.casea1euro@commune.troina.en.it. Во всём этом есть лишь одна загвоздка. Даже не совсем так, скорее, условие: при покупке дома покупатель должен внести залог в размере 5000 евро, когда начнутся ремонтные работы. После завершения всех работ, сумма залога возвращается в полном объёме.
Есть дома, которые полностью готовы к заседению.
Так что для тех, кто хочет сбежать от своей скучной серой городской жизни есть хорошие новости. Можно поселиться в райском уголке, в сельской местности, которая выглядит так, как будто этот пейзаж сошёл с картины Боттичелли. Уникальное предложение будет действовать недолго. Ведь в скромном арсенале деревни всего три десятка домов, которые можно приобрести. Так что с решением изменить свою жизнь лучше не откладывать.
Залог после ремонта вернут полностью, заверяют власти города.
В конце концов, на этом просто нечего терять. Выиграть же можно мир, покой, тишину и непередаваемую красоту одного из самых романтичных уголков земного шара. Шанс получить всё это может перевесить страх перед неизвестным.
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