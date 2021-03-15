В райском уголке Италии раздают дома даром, или Как исполнить мечту, потратив 1 дол

Райское местечко

Панорамный вид на красивый холмистый город Троина, Сицилия, в провинции Энна.

Руины монастыря Святого Михаила Архангела в Троине.

Ранее в Италии уже делали подобное и эта практика принесла свои плоды.

Почему Троина - это «Балкон Сицилии»

Средневековая деревня Троина.

Мэр надеется, что это сможет вернуть Троине былое величие, возродить из пепла.

Многим домам необходим капитальный ремонт, средства на который готов предоставить городской бюджет.

Чтобы воплотить мечту нужно проявить смелость и... поторопиться!

Есть дома, которые полностью готовы к заседению.

Залог после ремонта вернут полностью, заверяют власти города.