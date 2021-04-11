Лучшие породы собак-психологов

Когда вам грустно, нет ничего лучше, чем провести время с друзьями и семьей, которые смогут вас взбодрить. Однако животные также могут поддержать вас в трудный момент и послужить психологической помощью.







В некоторых странах используют пет-терапию, которая заключается в том, что собаки помогают тем, кто пережил сильный стресс или пытается с ним справиться. Согласно исследованиям, животные могут помочь устранить тревогу и депрессию у людей. Так что, если вам нужна психологическая поддержка – заведите собаку, причем не обязательно покупать ее, достаточно забрать животное из приюта.



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