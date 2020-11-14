С нами не соскучишься!

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9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса

1. London is the capital of Great Britain.


9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса


Если вам повезло постигать иностранный язык в обычной школе, то вряд ли вы удивитесь просьбе официанта в турецком отеле еще раз повторить заказ. Встреча с британцем гораздо больнее ударит по самооценке, но, к счастью, британцы нам попадаются не так уж чтобы часто.

2. Пифагоровы штаны во все стороны равны


9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса


Ну не виноват античный философ и математик, что из курса геометрии мы помним именно это. К сожалению, биссектриса равнобедренного треугольника вряд ли поможет увеличить продажи или привлечь новых клиентов. Штаны древнего грека тоже бесполезны. Но, тем не менее, рифма до сих пор умиляет.

3. ЖИ, ШИ пиши через И


9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса


ЧА, ЩА…разумеется, через А! И снова спасибо рифме. К сожалению, мягкий знак не зарифмуешь. И потому “что делаеш”, “не хочеш встретится” в живой природе встречаются гораздо чаще, чем нам бы того хотелось.

4. Гнать, держать, бежать, обидеть…


9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса


…Слышать, видеть и вертеть.
И дышать, и ненавидеть.
И зависеть, и терпеть.
Это не БДСМ. Это неправильные глаголы.

5. От перемены мест слагаемых сумма не меняется


9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса


Поэтому не важно, кто первый посчитает количество выпитых Куба Либре. Главное, чтобы официант не вернулся с просьбой доплатить. И, конечно, чтобы дружба крепкая от подсчетов не сломалась.

6. Наташа – из Ростова


9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса


Прочитать четыре тома уважаемого Льва Николаевича в 15 лет – большая мука. А сочинения писать надо. И потому Наташа была из Ростова, Пьер, как светский человек, мочился духами, а Болконский был похож на дуб. И между ними как-то лихо затесался поручик Ржевский. С усами.

7. Пестики и тычинки


9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса


Первые хиханьки на уроке биологии (до анатомии человека в еще пару классов). Вот только вопреки логике, пестик – это женская репродуктивная штучка, а тычинка – пацанский брутальный орган. Хотя чего удивляться половым несоответствиям растений. Посмотрите на мальчика в узких джинсах и на девочку в модных лоферах. Ну и у кого по-вашему пестик?

8. Прыжки через козла


9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса


Ну, может это и не “факт из школьной программы”, но вот то что физрук над нами измывался – точно факт. Ставил кособокий четырёхногий агрегат и заставлял преодолевать это нелепое препятствие. Сейчас, правда, данный навык кажется ценным. Встретила козла, дорогуша? Перепрыгни и двигайся дальше!

9. Команда “Газы” дана для всех!


9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса


Первая помощь утопающему? Как потушить пожар до приезда пожарных? С какой стороны камня растет мох? Ну и да – самое главное – “в случае взрыва ядерной бомбы необходимо лечь ногами к окну”. Так и поступим!

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