С нами не соскучишься!

7 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Верблюды, проститутки и пиво – поисковая система Google подтверждает национальные стереотипы


Верблюды, проститутки и пиво – поисковая система Google подтверждает национальные стереотипы

Верблюды, проститутки и пиво – поисковая система Google подтверждает национальные стереотипы


Знание об окружающем мире человек получает благодаря собственному опыту или прочитанной или услышанной информации. В результате складываются определённые стереотипы. Вот и оказалось, что согласно данным анализа поиска в интернете стереотипы правят миром. Предлагаем познакомиться с картой наиболее часто встречаемых англоязычных запросов о различных странах.


Северная Америка



Северная Америка

Северная Америка



Большинство людей, запрашивающих информацию о США, интересуются стоимостью патентов. Это говорит о том, что американская мечта жива до сих пор. А вот в Канаде всех интересует стоимость паспорта, на Кубе сигары, а в Мексике абдоминопластика.

Южная Америка



Южная Америка

Южная Америка



Те, которые гуглят информацию о Южной Америке, спрашивают о стоимости всего подряд – от пива (Аргентина и Чили) и панам (Эквадор) до проституток (Бразилия и Колумбия).

Европа



Европа

Европа



В поисках информации о европейских странах пользователи интернета чаще всего отправляют запросы по поводу стоимости круассанов (Франция), роскошных свадеб в Греции и на Кипре, BMW в Германии и аренды яхты в Монако, а Феррари в Италии. А вот в России их интересуют полёты на Мигах.
В Швейцарии все хотят купить часы, в Чехии пиво, и после этого умереть в Ирландии.

Австралия



Австралия

Австралия



А вот Австралия удивила. Никому не нужны кенгуру и коалы, она интересует людей, прежде всего, с точки зрения медицинских услуг, в первую очередь ЭКО. А в Новой Зеландии хотят сделать совсем противоположную процедуру – вазотомию.

Африка



Африка

Африка



Можно часами рассматривать карту Африки, пытаясь понять логику поисков. Если ещё можно объяснить запрос стоимости катания на верблюдах в Марокко и Египте, сафари в Танзании и Ботсване или цены на газ и нефть в Ливии и Алжире, то свадьба в Нигерии, дом в Конго и ноутбуки в Гане вызывают удивление.

Азия



Азия

Азия



Ни у кого не вызовут удивление запросы о стоимости электроники в Китае, проституток в Таиланде, домработниц в Индонезии и коров в Индии. А вот поиски информации об арбузах в Японии могут ввести в ступор, а не нужно было квадратные сорта выводить. Да и в Саудовской Аравии интересна не нефть, а корабли пустыни – верблюды.

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами Миртесенproavto21

Сегодня я расскажу вам Историю о Принце

Читать
Формула близости
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Формула близости

История о том, как на пирогах я заработала миллионы.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

История о том, как на пирогах я заработала миллионы.

Разделённая Одесса. Олег Царев
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир в котором мы живём

Разделённая Одесса. Олег Царев

«Вот уроды…»: 12 самых страшных самолетов Второй мировой
Материал, выбранный редакторами МиртесенДрузья

«Вот уроды…»: 12 самых страшных самолетов Второй мировой

Общественные организации США потребовали прекратить военную поддержку Украины
Материал, выбранный редакторами МиртесенВовкин

Общественные организации США потребовали прекратить военную поддержку Украины

США теряют былую военную мощь – Вассерман
Материал, выбранный редакторами МиртесенСША - нашими глазами

США теряют былую военную мощь – Вассерман

Лаврову хватило одного заявления, чтобы вывести Британию на чистую воду
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Лаврову хватило одного заявления, чтобы вывести Британию на чистую воду

Юрий Селиванов: Хайль Боррель!
Материал, выбранный редакторами МиртесенДискуссии о политике "Не в стороне"

Юрий Селиванов: Хайль Боррель!

Русскоязычный текст гимна Одессы потребовали изменить
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Русскоязычный текст гимна Одессы потребовали изменить

Как на передовом рубеже противостояния с Россией оказались ее бывшие сателлиты?
Материал, выбранный редакторами МиртесенПатриот России и Советского Союза

Как на передовом рубеже противостояния с Россией оказались ее бывшие сателлиты?

С "Фортуной" все нормально, пошла, вопрос пересечения "Северного потока-1" решен?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТеатр абсурда

С "Фортуной" все нормально, пошла, вопрос пересечения "Северного потока-1" решен?

На Украине призвали поменять гимн Одессы из-за русского языка
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

На Украине призвали поменять гимн Одессы из-за русского языка

В МВД Белоруссии заявили, что власти не допустят госпереворота
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

В МВД Белоруссии заявили, что власти не допустят госпереворота

Проект «Тихановская» был оригинальным, но продолжать его бессмысленно
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир в котором мы живём

Проект «Тихановская» был оригинальным, но продолжать его бессмысленно

Американец объяснил, почему Россия выстоит в любой войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенИАНЕД

Американец объяснил, почему Россия выстоит в любой войне

Антихристианство — часть антирусскости. Анатолий Вассерман
Материал, выбранный редакторами МиртесенДискуссии о политике "Не в стороне"

Антихристианство — часть антирусскости. Анатолий Вассерман

Владимир Карасёв: США ждёт перезагрузка системы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСША - нашими глазами

Владимир Карасёв: США ждёт перезагрузка системы

Петр Толстой рассказал о двойных стандартах Европы к трагедии в Одессе
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Петр Толстой рассказал о двойных стандартах Европы к трагедии в Одессе

Голос Одесского Антимайдана: Нужна серия спецопераций. Мы должны победить
Материал, выбранный редакторами МиртесенФейков нет. Только достоверные новости

Голос Одесского Антимайдана: Нужна серия спецопераций. Мы должны победить

Власти Волгоградской области помогут с расходами на похороны погибших в ДТП девочек
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

Власти Волгоградской области помогут с расходами на похороны погибших в ДТП девочек

Надо меньше работать: «Битуах леуми» нашел способ уравнять мужчин и женщин
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Надо меньше работать: «Битуах леуми» нашел способ уравнять мужчин и женщин

У побережья Индонезии произошло землетрясение
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

У побережья Индонезии произошло землетрясение

СМИ предрекли США катастрофу из-за недружественных высказываний Байдена в адрес Путина
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

СМИ предрекли США катастрофу из-за недружественных высказываний Байдена в адрес Путина

Страны G7 решили усилить противодействие «российской пропаганде»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

Страны G7 решили усилить противодействие «российской пропаганде»

В Крыму завершилась насыщенная событиями политическая неделя
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Крыму завершилась насыщенная событиями политическая неделя

Вирусолог Михаил Чумаков: Победивший смерть одной левой Он выжил, обезвредив энцефалитного клеща, и спас человечество от полиомиелита
Материал, выбранный редакторами МиртесенДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

Вирусолог Михаил Чумаков: Победивший смерть одной левой Он выжил, обезвредив энцефалитного клеща, и спас человечество от полиомиелита

Жириновский предложил переименовать должность президента в верховного правителя
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Жириновский предложил переименовать должность президента в верховного правителя

СК завел дело после нападения собаки на ребенка под Оренбургом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

СК завел дело после нападения собаки на ребенка под Оренбургом

NI: попытка Байдена "грозить Путину" может привести к катастрофе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

NI: попытка Байдена "грозить Путину" может привести к катастрофе

Репортеры ФАН посетили последний оплот христианства на Ближнем Востоке
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Репортеры ФАН посетили последний оплот христианства на Ближнем Востоке

"Рецепт катастрофы": NI предостерёг Байдена от ошибки с Путиным
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

"Рецепт катастрофы": NI предостерёг Байдена от ошибки с Путиным

Премьер Чехии заявил, что страна больше не нуждается в "Спутнике V"
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Премьер Чехии заявил, что страна больше не нуждается в "Спутнике V"

Картина дня

наверх