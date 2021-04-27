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Главные романтические истории самого любвеобильного царя Македонии: Как пленницы Александра I станов


Главные романтические истории самого любвеобильного царя Македонии: Как пленницы Александра I станов

 

Александр Македонский — один из наиболее романтичных героев западной истории, где его описывают, как прекрасного юношу с развевающимися кудрями, скачущего на верном коне Буцефале на встречу к новым сражениям и приключениям. О нем сложено множество легенд. Наиболее известная — как он справился с гордиевым узлом. В любовных делах он тоже преуспел. У него было три жены, множество наложниц и двое юношей-любовников.

Любвеобильность царя Македонии


У Македонского были достаточно современные взгляды для тех времен на отношения между мужчинами и женщинами. Он уважал и даже считал их практически равными мужчинам, несмотря на учения его наставника Аристотеля, который отводил женщинам явно второстепенную роль.

Так как у македонских аристократов считались нормальными и нередкими связи между мужчинами, Александр также имел двух любовников. Он вступал в любовные связи со своим близким другом Гефестионом и фаворитом Багоем. Боясь, что юноша не будет выражать сильного интереса к противоположному полу и останется без наследников, родители Александра наняли несовершеннолетнему сыну красивую фессалийскую куртизанку по имени Калликсена. Но сильных эмоций и чувств она у него не вызвала. Однако, со временем гарем Александра Македонского начал пополняться и уже стал насчитывать 360 наложниц.

Кампаспа — первая женщина, которая привлекла Александра


Художник Аппелес пишет картину с красавицы Кампаспы

Художник Аппелес пишет картину с красавицы Кампаспы

Кампаспа — одна из любимых наложниц Македонского из фессалийского города. Ей удалось первой вызвать интерес у Александра к женщинам. Ему на тот момент было около двадцати. Числилась любовницей на протяжении двух лет. Александр восхищался ее красотой и попросил своего друга художника Аппелесса нарисовать ее обнаженной. Но в процессе написания картины, художник влюбился в натурщицу. Узнав о чувствах друга, Македонский, показывая свое великодушие, преподнес свою наложницу ему в дар. Существует мнение, что именно она вдохновила и стала моделью при написании Аппелесом картины, где изображена Венера.

Барсина — новое значимое увлечение Македонского


Мозаика с изображением Барсины

Мозаика с изображением Барсины

Барсину Александр заполучил, вместе с двором персидского царя Дария, после того, как он сбежал, потерпев поражение в сражении в 333 году до н.э. при Иссе. Несмотря на то, что новая наложница была старше Александра на семь лет, она все же смогла покорить его своей красотой. Она же и стала матерью первого ребенка Александра. В 327 году до н.э. она родила ему сына Геракла. Несмотря на то, что это был первенец, он не мог стать наследником царя, так как его мать Барсина все равно считалась в глазах подданных только наложницей. И после того, как Александр взял в жены Роксану, Барсина с Гераклом переехали в другое место и спокойно там жили до смерти Александра. Но, когда Геракл остался единственным в живых из сыновей Македонского, его все-таки объявили наследником. Это произошло, когда он стал совершеннолетним. Что и сыграло свою роковую роль в жизни матери и сына. В 309 году до н.э. их безжалостно убили.

Роксана — пленница, покорившая с первой встречи


Македонский со своей первой женой Роксаной

Македонский со своей первой женой Роксаной

Роксана — бактрийская княжна, которая оказалась пленницей Александра, как и все обитатели крепости с названием Скала Согдианы. Крепость эта сдалась македонцам, когда те напали на нее в 327 году до н.э. Роксане на тот момент было около пятнадцати, а Александру двадцать девять лет. Македонский увидел ее на шикарном пиру, куда юную девушку привел отец вместе с тридцатью знатными девушками, чтобы те развлекали царя.

Македонский мог взять силой любую из девушек, но ее не только не тронул, но еще и решил взять в жены. Кто-то считает этот брак политическим, якобы тем самым, Александр хотел успокоить местных правителей Бактрии, чтобы они увидели, что царь выбрал себе в жены девушку из их мест. А некоторые видели в ней единственную женщину, которую полюбил Македонский. Многие были недовольны таким выбором царя. Они считали, что не может родиться настоящий наследник от той, которая изначально была всего лишь одной из девушек для увеселения. Но несмотря на это, Роксана родила Македонскому наследника, которого тоже назвали Александр. Но, после смерти Македонского, в битве за престол и Роксану, и ее сына заточили в крепость, а потом убили.

Статира — вторая жена царя


Женитьба Александра на Статире. Картина XIX в.

Женитьба Александра на Статире. Картина XIX в.

Статира — старшая дочь персидского царя Дария вышла замуж за Александра в 324 году до н.э. Статире на момент свадьбы был двадцать один год, а Александру тридцать два года. Союз этот был создан из политических соображений Македонского. Многие источники свидетельствуют о том, что Статира была, так сказать, формальной женой царя, так как он к ней даже не прикасался. Возможно роль сыграл и тот факт, что Сатира уже была матерью троих детей, что не повышало интерес к ней, как к женщине. Некоторые даже утверждают, что после свадьбы они и не виделись вовсе. Македонский всегда считал политические интересы более важными, чем любовь и страсть к женщинам, если эти чувства вообще имели место быть в его жизни. Но это не спасло Статиру от трагической участи. Она была убита из-за ревности первой женой Александра — Роксаной.

Паристатида — третья жена Македонского


Паристатида — дочь персидского царя Аптаксерса III стала третьей женой Александра, причем одновременно со Статирой в 324 году до н.э. Но, о ее судьбе, к сожалению, данных практически не осталось. Известно только то, что ее убили, предположительно, в 323 году до н.э. по приказу Роксаны.

Фалестрис — женщина, которая очень хотела родить царю ребенка


Царица амазонок Фалестрис

Царица амазонок Фалестрис

Фалестрис — королева амазонок, явившаяся с отрядом из трехсот женщин, узнав, что Македонский неподалеку от них. Воительница призналась царю, что желает родить ему наследников. Дочь она пообещала оставить себе, а сына отдать Македонскому. Дерзость и страсть этой женщины привлекли Александра, и он задержался с ней на тринадцать жарких ночей. Но так как в истории умалчивается о сыне Александра от царицы амазонок, то скорей всего у них родилась дочь, которая осталась с матерью.

Клеофис — мать еще одного сына Македонского


Клеофис — царица из Индии. Ее трон хотели захватить, но она его смогла удержать. Правда не с помощью силы и мудрости, а благодаря своим женским чарам, разделив свою постель с Македонским. За утерянное достоинство, царицу Клеофис перестали уважать и даже давали постыдные прозвища. Плодом их отношений с царем стал сын, которого также назвали Александром. Когда мальчик подрос, он стал править в Индии.

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Главные романтические истории самого любвеобильного царя Македонии: Как пленницы Александра I станов

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Главные романтические истории самого любвеобильного царя Македонии: Как пленницы Александра I становПодписаться на мой Instagram
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