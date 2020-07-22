Единственный подросток, приговоренный в СССР к высшей мере наказания

Единственным подростком, приговоренным к высшей мере наказания в СССР, был 15-летний Аркадий Нейланд



Единственным подростком, приговоренным к высшей мере наказания в СССР, был 15-летний Аркадий Нейланд, который рос в неблагополучной семье в Ленинграде. Аркадий родился в 1949 году в рабочей семье, мать его была санитаркой в больнице, отец работал слесарем. С самого детства мальчик не доедал и терпел побои от матери и отчима. В 7 лет впервые сбежал из дома, оказавшись на учете в детской комнате милиции. В 12-летнем возрасте попал в интернат, вскоре сбежал и оттуда, после чего стал на преступный путь.







В 1963-м году работал на предприятии «Ленпищмаш». Неоднократно попадал в милицию за кражи и хулиганство. Сбежав из-под стражи, решил отомстить милиционерам, совершив страшное преступление, а заодно и раздобыть денег, чтобы уехать в Сухуми и начать там новую жизнь. 27 января 1964-го года, вооружившись топором, Нейланд отправился на поиски «богатой квартиры». В доме №3 по Сестрорецкой улице он выбрал 9-ю квартиру, входная дверь которой была обита кожей. Представившись работником почты, он оказался в квартире 37-летней Ларисы Купреевой, которая здесь была со своим 3-летним сыном. Нейланд закрыл входную дверь и начал бить женщину топором, включенное им на всю громкость радио заглушало крики жертвы.

Расправившись с матерью, подросток хладнокровно убил ее сына.Потом он съел еду, найденную в квартире, украл деньги и фотоаппарат, на который сделал несколько фото убитой женщины. Чтобы скрыть следы преступления поджег деревянный пол и включил на кухне газ. Однако вовремя прибывшие пожарные быстро все потушили. Прибывшая милиция обнаружила орудие убийства и отпечатки Нейланда . Свидетели сказали, что видели подростка. 30 января Аркадия Нейланда задержали в Сухуми. Он сразу признался во всем содеянном и рассказал, как убил жертв. Жалел только убитого им ребенка и думал, что все ему сойдет с рук потому, что он еще несовершеннолетний.23 марта 1964 года решением суда Нейланд был приговорен к расстрелу, что противоречило закону РСФСР, согласно которому высшая мера наказания применялась только в отношении лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Многие одобрили подобное решение, но интеллигенция осуждала нарушение законодательства . Не смотря на различные просьбы о смягчении приговора, 11 августа 1964 года приговор был приведен в исполнение.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)