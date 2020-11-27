17 завораживающих снимков, которые показывают, насколько велико население Китая

Фотографии, которые показывают, насколько много людей живут в Китае.

1. Это не брошенные машины во время Апокалипсиса, а такси, ожидающие своих клиентов на парковке нового международного аэропорта в Пекине

Несколько сотен такси на парковке. | Фото: XopoM News.

2. Небольшое скопление людей на утренней ярмарке в Пекине

Утренняя ярмарка в Пекине. | Фото: bublink.ru.

3. «Оживленная» обстановка курорта в уезде Даин, где люди пытаются отдохнуть от жары

Человеческое нашествие на бассейн. | Фото: Pholder.

4. Привычное оживление на одной из центральных станций метро

И это даже не час пик. | Фото: Humor.fm.

5. Так выглядел железнодорожный вокзал Чжэнчжоу в первый день «Золотой недели»

480 миллионов поездок за неделю. | Фото: IBTimes UK.

6. Так выглядят балконы студенческого общежития в Ухане, провинция Хубэй

По количеству белья можно определить, сколько примерно людей там живет. | Фото: The Magic cafe.

7. Велопарковка у одной из станций метро в Пекине

| Фото: bublink.ru. Женщина забирает свой велосипед с велопарковки.| Фото: bublink.ru.

8. Столпотворение студентов, пришедших в ВУЗ для сдачи трехдневного экзамена в аспирантуру в Хэфэе, провинция Аньхой

По приблизительным подсчетам, в 2013 этот экзамен сдали около 1,8 миллиона человек. | Фото: XopoM News.

9. Письменный экзамен для поступающих

Вот, что на самом деле значит большой конкурс. | Фото: World Economic Forum.

10. Палатки ярмарки вакансий в Чунцине и тысячи людей, которые пришли туда в поисках работы

Ярмарка вакансий в Чунцине. | Фото: Pinterest.

11. Традиционное поливание водой во время празднования Нового года в провинции Юньнань

Празднование Нового года в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе. | Фото: iDnes.

12. Толпа любопытных, которые собрались понаблюдать за приливом на реке Фучуньцзян

Несколько тысяч любопытных приезжих. | Фото: The Globe and Mail.

13. Вечернее оживление на центральной улице Шанхая

Центр Шанхая вечером. | Фото: XopoM News.

14. Толпы верующих пришли к буддийскому монастырю в Ухане на пятый день Нового года, чтобы принести жертвы

Несколько сотен тысяч верующих ежегодно собираются у монастыря Гуйюань. | Фото: bublink.ru.

15. Цивилизованная очередь студентов младших курсов на ярмарке вакансий

Очередь размером в 50 тысяч человек. | Фото: South China Morning Post.

16. Полицейские учения учениях в Нанкине, провинция Цзянсу

Несколько тысяч служащих военной полиции. | Фото: Pinterest.

17. Родители, чьи дети поступают, спят на полу спортзала в одном из ВУЗов Китая

Спящие родители, вид сверху. | Фото: unife.it.