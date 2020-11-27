17 завораживающих снимков, которые показывают, насколько велико население Китая

Фотографии, которые показывают, насколько много людей живут в Китае.
Всем известно, то Китай - самая густонаселенная страна в мире. Там проживает 1,4 млрд человек. Но все это только лишь сухие цифры. Мы же предлагаем посмотреть на фото, что такое «очень много людей».
1. Это не брошенные машины во время Апокалипсиса, а такси, ожидающие своих клиентов на парковке нового международного аэропорта в Пекине
Несколько сотен такси на парковке. | Фото: XopoM News.
2. Небольшое скопление людей на утренней ярмарке в Пекине
Утренняя ярмарка в Пекине. | Фото: bublink.ru.
3. «Оживленная» обстановка курорта в уезде Даин, где люди пытаются отдохнуть от жары
Человеческое нашествие на бассейн. | Фото: Pholder.
4. Привычное оживление на одной из центральных станций метро
И это даже не час пик. | Фото: Humor.fm.
5. Так выглядел железнодорожный вокзал Чжэнчжоу в первый день «Золотой недели»
480 миллионов поездок за неделю. | Фото: IBTimes UK.
6. Так выглядят балконы студенческого общежития в Ухане, провинция Хубэй
По количеству белья можно определить, сколько примерно людей там живет. | Фото: The Magic cafe.
7. Велопарковка у одной из станций метро в Пекине
Женщина забирает свой велосипед с велопарковки. | Фото: bublink.ru.
8. Столпотворение студентов, пришедших в ВУЗ для сдачи трехдневного экзамена в аспирантуру в Хэфэе, провинция Аньхой
По приблизительным подсчетам, в 2013 этот экзамен сдали около 1,8 миллиона человек. | Фото: XopoM News.
9. Письменный экзамен для поступающих
Вот, что на самом деле значит большой конкурс. | Фото: World Economic Forum.
10. Палатки ярмарки вакансий в Чунцине и тысячи людей, которые пришли туда в поисках работы
Ярмарка вакансий в Чунцине. | Фото: Pinterest.
11. Традиционное поливание водой во время празднования Нового года в провинции Юньнань
Празднование Нового года в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе. | Фото: iDnes.
12. Толпа любопытных, которые собрались понаблюдать за приливом на реке Фучуньцзян
Несколько тысяч любопытных приезжих. | Фото: The Globe and Mail.
13. Вечернее оживление на центральной улице Шанхая
Центр Шанхая вечером. | Фото: XopoM News.
14. Толпы верующих пришли к буддийскому монастырю в Ухане на пятый день Нового года, чтобы принести жертвы
Несколько сотен тысяч верующих ежегодно собираются у монастыря Гуйюань. | Фото: bublink.ru.
15. Цивилизованная очередь студентов младших курсов на ярмарке вакансий
Очередь размером в 50 тысяч человек. | Фото: South China Morning Post.
16. Полицейские учения учениях в Нанкине, провинция Цзянсу
Несколько тысяч служащих военной полиции. | Фото: Pinterest.
17. Родители, чьи дети поступают, спят на полу спортзала в одном из ВУЗов Китая
Спящие родители, вид сверху. | Фото: unife.it.
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