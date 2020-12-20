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Самые горячие модели родом из Восточной Европы

В середине 2000-х сногсшибательные модели родом из Восточной Европы начали штурмовать подиумы всемирно известных модных брендов. Красавицы из России, Эстонии и Украины выгодно отличались от уже поднадоевших лиц западных моделей. Итак, перед вами список самых горячих красавиц модельного мира восточноевропейского происхождения.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Аня Рубик
Родилась в 1983 году в городе Жешув, Польша. Входит в двадцатку самых высокооплачиваемых моделей.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Наташа Поли
Наталья Сергеевна Полевщикова, более известная на Западе как Наташа Поли, родилась в 1985 году в Перми. Была включена журналом Vogue в список 30 лучших моделей 2000-х годов.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Магдалена Фраковяк
Магдалена Фраковяк родилась в городе Гданьске, в Польше, в 1984 году. Французский Vogue включил ее в топ-30 моделей 2000-х годов.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Анна В
Известная модель Анна В на самом деле родилась в Нижнем Новгороде в 1986 году. Настоящее имя — Анна Сергеевна Вьялицына.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Барбара Палвин
Известная топ-модель и начинающая актриса родилась в Венгрии.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Алина Байкова
Алина дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке в 2010 году. Модель родилась на Украине.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Кармен Касс
Модель и актриса Кармен начала работать моделью с 14 лет. Родилась в Эстонии.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Каролина Куркова
Всемирно известная супермодель родилась в Чехии в 1984 году.

Настоящее имя — Каролина Исела Куркова.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Кармен Педару
Кармен Педару родилась в городе Кехра, Эстония. До того как стать моделью, играла в футбол на позиции вратаря.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Наталья Михайловна Водянова
Одна из самых известных моделей мира, Наталья родилась в Нижнем Новгороде в бедной семье. В 17 лет девушку увидел скаут из модельного агентства, и через несколько месяцев Наталья работала уже в Париже. Помимо своей модельной карьеры, Наталья является филантропом и занимается благотворительностью.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Саша Гачулинкова
Модель родилась в городе Топольчани, Словакия, в 1991 году.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Соня Горелова
Родилась в Одессе в 1996 году. Является лицом бренда Alexander Terekhov, снялась для проекта Марио Тестино и июльского лукбука Victoria’s Secret.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

Ирина Шейк
Одна из самых известных моделей и просто красивая женщина. Полное имя — Ирина Валерьевна Шайхлисламова. Родилась в городе Еманжелинск, Челябинская область.

Самые горячие модели родом из Восточной Европы

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