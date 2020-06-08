Что изображали пираты прошлого на своих флагах и как появился Веселый Роджер

Веселым Роджером окрестили когда-то изображение черепа и скрещенных костей под ним. Этот черно-белый флаг был призван не только наводить ужас на мореплавателей, но и выполнять некоторые вполне практические задачи. И в последние десятилетия главный символ морских разбойников встречается и на некоторых судах, не имеющих никакого отношения к пиратам, хотя, справедливости ради, и они выходят в море вовсе не с безобидными целями.

«Пираты» под флагами европейских государств и вольные джентльмены удачи

Ж.Л. Феррис. Захват пирата Черная Борода

Пиратство – явление древнее, возникшее одновременно с началом мореплавания, а вот собственный флаг у джентльменов удачи появился не так уж и давно, и тому есть причины. По некоторым сведениям, впервые изображение черепа с костями на черном фоне появилось на флаге сэра Фрэнсиса Дрейка, что с санкции английской королевы Елизаветы грабил испанские суда у побережья Америки. Но все же у пиратов шестнадцатого века было принято обозначать свои суда по-другому – поднимая флаг своего государства.

К. ван Виринген. Нападение английского приватира на голландцев

Собственно, тогда они пиратами и не считались, это были каперы, приватиры или корсары – те, кто с разрешения короля своей страны захватывал торговые суда враждебных государств.

Военные конфликты европейских стран затрагивали в том числе и земли и моря Нового света, а кульминацией передела сфер влияния у американских берегов стала Война королевы Анны в 1702 – 1713 годах между французами и англичанами.

Гравюра из книги Чарльза Джонсона об истории пиратов. 1724 г.

Эта война стала частью большого европейского военного противостояния за испанское наследство, а закончилось оно в 1714 году подписанием Утрехтского мирного договора. Деятельность корсаров и каперов стала сходить на нет, но менять профессию на более мирную эти мореплаватели не торопились. Быть пиратом, несмотря на все опасности этого образа жизни, зачастую оказывалось намного выгоднее и в некотором смысле безопаснее.

Профессия – пират

Веселый Роджер на красном фоне. Флаг XVIII века

Выходя в море на торговых или военных судах, моряк полностью попадал во власть обстоятельств: часто питание было скудным и некачественным, жалование платили маленькое, а капитан, который имел абсолютную власть на корабле, часто мог злоупотреблять своим положением и вводить чрезмерно жесткую дисциплину. Что касается пиратов, то у них существовал четкий и строгий кодекс поведения, трофеи делили по справедливости, и никакого особенного самодурства капитан себе не позволял, прислушиваясь к мнению экипажа. Пиратам приходилось действовать вместе или же быть повешенными по отдельности.

Отсюда возникало чувство общности, братства, а вслед за ними – и самоидентификации, чему служил и особенный знак, который поднимали на корабле. По одной из версий, впервые череп с костями появился на флаге французского пирата Эммануэля Винна. Рядом с черепом были изображены песочные часы – все вместе напоминало о том, что смерть близко, а время утекает. Кстати, эта аллегория адресовалась не только потенциальным жертвам нападений пиратов, она напоминала о шаткости и условности их собственного положения. Ведь в случае захвата пиратского судна участь всей команды была, увы, предрешена - морских разбойников ждала виселица.

Таким изображали Веселого Роджера на корабле Эдварда Лоу

Но, разумеется, главным назначением пиратского флага становилось запугивание, нужно было вселить ужас в моряков и пассажиров встреченного в море судна. Обычно Веселого Роджера поднимали одновременно с предупредительным выстрелом, и тогда у команды корабля-жертвы оставался вариант избежать кровопролития и сдаться без боя. В противном случае перед началом сражения пираты поднимали другой, кроваво-красный флаг – в знак того, что пощады не будет.

По одной из версий, именно от названия красного флага французских пиратов – Joli Rouge – и произошел термин «Веселый Роджер», или Jolly Roger.

Как капитаны судов придумывали и придумывают своего Веселого Роджера

Единого пиратского флага не существовало – каждый из капитанов мог придумать свой собственный дизайн этого отличительного знака для своего корабля. Но название было общим, так, опираясь на рассказы очевидцев, писал Чарльз Джонсон, автор книги об истории пиратов, которая была опубликована в Лондоне в 1724 году. «Веселым Роджером» называли свои флаги пираты Бартоломью Робертс и Фрэнсис Сприггс, несмотря на то, что сами картинки на черном фоне были разными. А например, у капитана пиратов Стида Боннета на флаге был изображен череп, одна кость, сердце и кинжал.

Классическое изображение пиратского флага

Обычно на пиратском корабле находилось несколько флагов, а поднимался тот, что лучше всего подходил к ситуации. Иногда во избежание проблем поднимали флаг какого-либо государства. Но Веселый Роджер – так называли любые вариации флага – стал важным способом самоидентификации пиратов. Начиная с конца XVII века этот вид деятельности превращался во что-то вроде бизнеса, профессии, даже после того, как пиратство было безоговорочно признано преследуемым законом злодейством.

При встрече в море двух пиратских кораблей порой случались конфликты, но все же чаще суда «джентльменов удачи» сотрудничали между собой, и наличие соответствующей атрибутики в таком случае помогало узнать «своих».

Веселый Роджер над английской подводной лодкой в 1914 году

Пусть пираты и пользовались во все времена дурной славой, а все же Веселому Роджеру была уготована интересная судьба. В Первую мировую этот флаг поднялся над английской субмариной после успешной атаки на немецкий крейсер. Все потому, что однажды адмирал Артур Уилсон, лорд Адмиралтейства британского Королевского флота, высказался о подводных лодках крайне негативно, призывая британские власти считать захваченных моряков вражеских субмарин пиратами и наказывать так, как было принято в старину. Эту фразу подводники не забыли.

Традиция поднимать пиратский флаг над субмаринами прижилась

Традицию подхватили и другие подлодки, при оформлении флага экипаж мог дополнять рисунок достижениями субмарины и значимыми моментами ее истории. Этот обычай сохранялся и во время Второй мировой войны, и позже. Даже в новом тысячелетии Веселый Роджер то и дело поднимается над подлодками, которые возвращаются после успешного выполнения боевого задания.