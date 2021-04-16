Для чего некоторые немецкие солдаты носили на груди загадочные пластины на цепи

Вот такие штуки носили некоторые немцы. |Фото: blogspot.com.

Сначала горжет был элементом доспехов. |Фото: wikimedia.org.

Джон Сноу тоже носил горжет. |Фото: got.reactor.cc.

Постепенно стал выходить из моды. |Фото: allenantiques.com.

В XVIII веку горжет стал офицерским знаком отличия. |Фото: yaplakal.com.

Носили горжеты почти во всех странах Европы. |Фото: forums-su.com.

Полевая полиция вермахта унаследовала традицию ношения горжетов. |Фото: warwall.ru.

После 1945 года горжеты больше не носят. ¦Фото: ya.ru.