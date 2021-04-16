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Для чего некоторые немецкие солдаты носили на груди загадочные пластины на цепи


Для чего некоторые немецкие солдаты носили на груди загадочные пластины на цепи

Многие наверняка замечали подобные «украшения» на груди немецких солдат на старых фотографиях и в кино: загадочная металлическая пластина, висящая на цепи, закинутой на шею бойца. При этом далеко не каждый знает, что это вообще такое, зачем оно нужно и кому именно из немецких солдат в годы Второй мировой войны подобное полагалось. Самое время разобраться во всех перечисленных вопросах и внести ясность. Для лучшего понимания зайти придется из глубины веков.


 
Вот такие штуки носили некоторые немцы. |Фото: blogspot.com.

Вот такие штуки носили некоторые немцы. |Фото: blogspot.com.

 

Загадочная штуковина на груди немецких солдат времен Второй мировой войны называется «Ringkragen» от немецких слов «Ring» - кольцо и «kragen» - воротник. На русский язык название правильно переводится как «горжет». Судя по всему, в родной язык данное название пришло или из английского – «Gorget» или из итальянского «Gorgiera». Неисключено, что романским языкам слово «горжет» подарили именно итальянцы, так как тамошние земли в Средние века и новое время были известным крупным центром производства оружия и доспехов.
Сначала горжет был элементом доспехов. |Фото: wikimedia.org.

Сначала горжет был элементом доспехов. |Фото: wikimedia.org.

 

Причем здесь доспехи? Притом, что изначально горжет является именно частью латных доспехов. Появился он где-то в XIV веке, когда мастерство кузнецов и литейщиков металла наконец достигло того уровня, который позволял создавать броню, полностью закрывающую все тело рыцаря металлическими пластинами. Само собой, средневековые горжеты были намного больше тех, что носили немцы в XX веке и закрывали собой почти всю грудь человека, но самое главное – они прикрывали шею и горло.
Как правило, горжет сочетался с кирасой. Вместе они образовывали единую и весьма надежную систему защиты корпуса.
Джон Сноу тоже носил горжет. |Фото: got.reactor.cc.

Джон Сноу тоже носил горжет. |Фото: got.reactor.cc.

 

Однако, пришел XVI век: революция цен и страшнейший экономический кризис доламывали в Европе феодальное устройство общества, а пороховая революция и формирование капиталистических отношений добивали рыцарство во всех смыслах. Вместе с рыцарством умирала и полная латная броня, которая с одной стороны была слишком дорогой, а с другой стороны постепенно теряла свою эффективность. Тем не менее исчезнуть по щелчку пальцев доспехи не могли: шлемы, кирасы, а вместе с кирасами и горжеты еще будут носить не одно столетие. Причем горжеты, которые часто носились вне боя без кирасы, настолько прижились в воинской среде, что постепенно из строго утилитарной вещи, призванной защищать человека, превратилось в украшение.
Постепенно стал выходить из моды. |Фото: allenantiques.com.

Постепенно стал выходить из моды. |Фото: allenantiques.com.

 

К XVIII веку горжет как элемент доспехов в армии окончательно перестал использоваться, став знаком отличия и знаком статуса, обозначающим офицера. В размерах «Ringkragen» уменьшался на протяжении нескольких веков, пока не стал выглядеть как та самая «загадочная бляха» на груди военного. А к XIX веку горжет в качестве элемента полевой формы фактически вышел из употребления и в большинстве европейских армий, оставшись в войсках лишь как предмет парадной формы. Само собой в данной практике были и исключения. К слову, армия зарождающейся в XIX веке Германии была именно им (до 1871 года никакой Германии в привычном современному человеку виде не существовало, на ее землях было множество княжеств, объединенных в весьма рыхлое сообщество).
В XVIII веку горжет стал офицерским знаком отличия. |Фото: yaplakal.com.

В XVIII веку горжет стал офицерским знаком отличия. |Фото: yaplakal.com.

 

Во второй половине XIX века в молодой Германской империи была выкована одна из лучших армий своего времени. А так как к тому моменту армии Европы стали окончательно массовыми, то в них требовалась развитая структура военной полиции, которая занималась бы воинскими преступлениями и в первую очередь – дезертирами. Именно бойцы военной жандармерии в Германской империи и продолжали славную традицию ношения горжетов. Закономерным образом немецкая армия пронесла данную традицию формы вплоть до прихода к власти нацистов, создания Третьего рейха, вермахта и СС.
Носили горжеты почти во всех странах Европы. |Фото: forums-su.com.

Носили горжеты почти во всех странах Европы. |Фото: forums-su.com.

 

Во времена Второй мировой войны горжеты в вермахте носили части Полевой жандармерии – «Feldgendarmerie». На груди у бойцов данных формирований красовались бляхи на цепи с названием формирования, выполненным готическим шрифтом. Кстати, за ношение горжетов на цепочках немецкие солдаты ласково прозвали бойцов полевой жандармерии: «Kettenhunde» - «Цепные псы».
Полевая полиция вермахта унаследовала традицию ношения горжетов. |Фото: warwall.ru.

Полевая полиция вермахта унаследовала традицию ношения горжетов. |Фото: warwall.ru.

 

Фельджандармерия Рейха распределялась по родам войск. Была также отдельная военная полиция СС, которая также носила горжеты «Feldgendarmerie». В обязанности полиции в первую очередь входил отлов дезертиров. Помимо этого, полевая полиция вермахта и СС занималась воинскими преступлениями, отловом партизан и разведчиков, принимала участие в карательных рейдах на оккупированной территории и занималась отправкой людей в лагеря смерти. Как и полагается, Полевая жандармерия самым тесным образом работала с остальными силовыми (в первую очередь разведывательными) структурами нацистской Германии.

В 1945 году «Feldgendarmerie» прекратила свое существование. Многих ее членов судили за воинские преступления в годы войны. В 1955 году ей на смену пришла новая организация «Feldjäger», которая стала военной полицией в реорганизованном бундесвере.
После 1945 года горжеты больше не носят. ¦Фото: ya.ru.

После 1945 года горжеты больше не носят. ¦Фото: ya.ru.

 

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Для чего некоторые немецкие солдаты носили на груди загадочные пластины на цепи

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