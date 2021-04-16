Для чего некоторые немецкие солдаты носили на груди загадочные пластины на цепи

Многие наверняка замечали подобные «украшения» на груди немецких солдат на старых фотографиях и в кино: загадочная металлическая пластина, висящая на цепи, закинутой на шею бойца. При этом далеко не каждый знает, что это вообще такое, зачем оно нужно и кому именно из немецких солдат в годы Второй мировой войны подобное полагалось. Самое время разобраться во всех перечисленных вопросах и внести ясность. Для лучшего понимания зайти придется из глубины веков.
Вот такие штуки носили некоторые немцы. |Фото: blogspot.com.
Загадочная штуковина на груди немецких солдат времен Второй мировой войны называется «Ringkragen» от немецких слов «Ring» - кольцо и «kragen» - воротник. На русский язык название правильно переводится как «горжет». Судя по всему, в родной язык данное название пришло или из английского – «Gorget» или из итальянского «Gorgiera». Неисключено, что романским языкам слово «горжет» подарили именно итальянцы, так как тамошние земли в Средние века и новое время были известным крупным центром производства оружия и доспехов.
Сначала горжет был элементом доспехов. |Фото: wikimedia.org.
Причем здесь доспехи? Притом, что изначально горжет является именно частью латных доспехов. Появился он где-то в XIV веке, когда мастерство кузнецов и литейщиков металла наконец достигло того уровня, который позволял создавать броню, полностью закрывающую все тело рыцаря металлическими пластинами. Само собой, средневековые горжеты были намного больше тех, что носили немцы в XX веке и закрывали собой почти всю грудь человека, но самое главное – они прикрывали шею и горло. Как правило, горжет сочетался с кирасой. Вместе они образовывали единую и весьма надежную систему защиты корпуса.
Джон Сноу тоже носил горжет. |Фото: got.reactor.cc.
Однако, пришел XVI век: революция цен и страшнейший экономический кризис доламывали в Европе феодальное устройство общества, а пороховая революция и формирование капиталистических отношений добивали рыцарство во всех смыслах. Вместе с рыцарством умирала и полная латная броня, которая с одной стороны была слишком дорогой, а с другой стороны постепенно теряла свою эффективность. Тем не менее исчезнуть по щелчку пальцев доспехи не могли: шлемы, кирасы, а вместе с кирасами и горжеты еще будут носить не одно столетие. Причем горжеты, которые часто носились вне боя без кирасы, настолько прижились в воинской среде, что постепенно из строго утилитарной вещи, призванной защищать человека, превратилось в украшение.
Постепенно стал выходить из моды. |Фото: allenantiques.com.
К XVIII веку горжет как элемент доспехов в армии окончательно перестал использоваться, став знаком отличия и знаком статуса, обозначающим офицера. В размерах «Ringkragen» уменьшался на протяжении нескольких веков, пока не стал выглядеть как та самая «загадочная бляха» на груди военного. А к XIX веку горжет в качестве элемента полевой формы фактически вышел из употребления и в большинстве европейских армий, оставшись в войсках лишь как предмет парадной формы. Само собой в данной практике были и исключения. К слову, армия зарождающейся в XIX веке Германии была именно им (до 1871 года никакой Германии в привычном современному человеку виде не существовало, на ее землях было множество княжеств, объединенных в весьма рыхлое сообщество).
В XVIII веку горжет стал офицерским знаком отличия. |Фото: yaplakal.com.
Во второй половине XIX века в молодой Германской империи была выкована одна из лучших армий своего времени. А так как к тому моменту армии Европы стали окончательно массовыми, то в них требовалась развитая структура военной полиции, которая занималась бы воинскими преступлениями и в первую очередь – дезертирами. Именно бойцы военной жандармерии в Германской империи и продолжали славную традицию ношения горжетов. Закономерным образом немецкая армия пронесла данную традицию формы вплоть до прихода к власти нацистов, создания Третьего рейха, вермахта и СС.
Носили горжеты почти во всех странах Европы. |Фото: forums-su.com.
Во времена Второй мировой войны горжеты в вермахте носили части Полевой жандармерии – «Feldgendarmerie». На груди у бойцов данных формирований красовались бляхи на цепи с названием формирования, выполненным готическим шрифтом. Кстати, за ношение горжетов на цепочках немецкие солдаты ласково прозвали бойцов полевой жандармерии: «Kettenhunde» - «Цепные псы».
Полевая полиция вермахта унаследовала традицию ношения горжетов. |Фото: warwall.ru.
Фельджандармерия Рейха распределялась по родам войск. Была также отдельная военная полиция СС, которая также носила горжеты «Feldgendarmerie». В обязанности полиции в первую очередь входил отлов дезертиров. Помимо этого, полевая полиция вермахта и СС занималась воинскими преступлениями, отловом партизан и разведчиков, принимала участие в карательных рейдах на оккупированной территории и занималась отправкой людей в лагеря смерти. Как и полагается, Полевая жандармерия самым тесным образом работала с остальными силовыми (в первую очередь разведывательными) структурами нацистской Германии.
В 1945 году «Feldgendarmerie» прекратила свое существование. Многих ее членов судили за воинские преступления в годы войны. В 1955 году ей на смену пришла новая организация «Feldjäger», которая стала военной полицией в реорганизованном бундесвере.
После 1945 года горжеты больше не носят. ¦Фото: ya.ru.
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