Какие деликатесы ели на Руси, и Почему сегодня это вряд ли кто-то решился бы попробовать

Сытный хлеб из камыша и камышовый сахар, который пришел из древности и помог солдатам во время Великой отечественной войны

Так выглядит хлеб из камыша, сделанный в походных условиях. /Фото: survinat.ru

Кивиак, издающий отвратительный запах, который северные народы могли есть только на улице

Кивиак имеет очень неприятный запах. /Фото: tourpedia.ru

Баланда: тюремное питание тут не причем

Так выглядит старинное блюдо баланда. /Фото: krasnodarik.ru

Каша из дерева: как из березы кашу делали

Для приготовления березовой каши брали флоэму. /Фото: s.zefirka.net

Алкоголь из свеклы: свекольный квас и тайны его приготовления

Сегодня свекольный квас готовят очень редко, а в старой Руси он был очень популярен. /Фото: agronom.guru

Деликатес для знати: от квашеной капусты к квашеным ананасам

Ананасы появились на Руси в 18 веке и сразу стали популярны. /Фото: thumbs.dreamstime.com