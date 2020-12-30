Какие деликатесы ели на Руси, и Почему сегодня это вряд ли кто-то решился бы попробовать

В каждой стране свои деликатесы. Местным жителям они кажутся совершенно привычными и естественными, туристы же бывают удивлены и зачастую не испытывают удовольствия при употреблении определенного лакомства. Сегодня людей сложно удивить чем-то, туризм развит, во всех странах существуют рестораны, предлагающие блюда различных кухонь мира. Но порой совершенно необязательно ехать куда-то за тысячи километров. Можно просто узнать, какие необычные блюда были распространенные в старой Руси. Поверьте, здесь есть чему удивиться.
Сытный хлеб из камыша и камышовый сахар, который пришел из древности и помог солдатам во время Великой отечественной войны
Так выглядит хлеб из камыша, сделанный в походных условиях. /Фото: survinat.ru
Хлеб всему голова. К нему отношения на Руси особое. Но оказывается, для его изготовления использовали не только цельнозерновую муку. В стране много болотистых местностей, где растет камыш. Это привычное для многих регионов растение. Именно из него с успехом делали сытный и достаточно вкусный хлеб. Использовались корневища камыша, в которых больше всего сахара и крахмала. Собирать растение рекомендовалось перед самым началом цветения, весной, когда оно наиболее питательно. Корневища нужно было тонко нарезать и высушить. Когда они становились похожи на современные чипсы, их мололи, делали камышовую муку, из которой и выпекался хлеб.
Но не только это. Из камыша готовили вкуснейший сладкий сироп. Если корневище не резать на кусочки, а мелко постругать, залить водой и прокипятить в течение часа, то получится камышовый сок. После этого его нужно варить, пока не станет густым.
Во время Великой Отечественной войны старинный русский рецепт помог спастись от голода многим солдатам. Инструкцию, в которой рассказывалось как сделать из камыша муку и сахар, сбрасывали с самолетов. Бойцы могли воспользоваться кулинарным опытом поколений и продержаться в сложных условиях.
Кивиак, издающий отвратительный запах, который северные народы могли есть только на улице
Кивиак имеет очень неприятный запах. /Фото: tourpedia.ru
Если вы бывали на арктическом побережье, то вполне возможно могли попробовать странное лакомство под названием кивиак. Его готовили много веков назад, делают и сегодня. Люди, узнав, как его делают, бывают очень удивлены.
Чтобы приготовить кивиак, берется туша тюленя без головы и тушки птиц, относящихся к семейству чистиковых. На шкуре млекопитающего делаются разрезы, сквозь которые туша набивается птицами, причем их даже не потрошат и не ощипывают. Когда процесс заканчивается, швы замазывают салом, а тушу отправляют на своеобразную консервацию.
Сложно поверить, но кивиак закапывают в землю и придавливают камнями, и так он может готовиться минимум три месяца и максимум полтора года! Когда проходит время, лакомство откапывают, распарывают швы, достают птиц, чистят от кожи и перьев и едят. За время, что туша лежит в земле, она приобретает своеобразный запах и вкус. Аромат настолько сильный и неприятный, что угощаться этим блюдом рекомендуется исключительно на улице.
Баланда: тюремное питание тут не причем
Так выглядит старинное блюдо баланда. /Фото: krasnodarik.ru
Когда произносится слово баланда, у большинства людей возникает ассоциация с жидким и невкусным тюремным супом. Однако это совсем не так: такое название носит традиционный мордовский суп из овощей. Готовили его в основном летом из лебеды и чертополоха. Листья мелко нарезали, обдавали кипятком, добавляли мелко порезанную морковь и лук. После этого травы и овощи заливались молоком и варились до готовности.
Нужно было не пропустить момент закипания баланды, потому что именно в это время в нее добавляли манную крупу. Получался своеобразный деликатес, напоминающий пюре, очень вкусный и полезный. К столу баланду подавали, посыпав укропом и мелко покрошенными яичными желтками. Очень вкусно.
Каша из дерева: как из березы кашу делали
Для приготовления березовой каши брали флоэму. /Фото: s.zefirka.net
Все знают русскую народную сказку «Каша из топора», но, оказывается, существует еще и каша из березы. Особенно распространено это кушанье было на севере Руси. Использовались березовые поленья, с которых сдиралась верхняя кора, чтобы можно было подобраться к так называемой флоэме, тонкой мембране. Ее нужно было залить водой, чтобы размочить, а потом как следует уварить. Получалась масса, напоминающая жидкую манку. Березовую кашу ели с солью, но иногда добавляли рыбью кровь или икру.
Алкоголь из свеклы: свекольный квас и тайны его приготовления
Сегодня свекольный квас готовят очень редко, а в старой Руси он был очень популярен. /Фото: agronom.guru
Квас всегда пользовался огромной популярностью на Руси. Из чего только его не делали! К пятнадцатому веку существовало не менее 500 видов этого вкусного напитка, который содержал алкоголь и был крепче обычного пива. Квас готовили из ягод, фруктов, хлеба. Очень оригинальный вкус имел напиток на основе свеклы.
Делался он так: свеклу нужно было почистить, разрезать на мелкие куски и залить водой. После этого емкость закрывали тканью и ставили на холод, например, в погреб. Там заготовка должна была настаиваться до готовности, то есть до момента, пока на поверхность не всплывали пузыри. После процеживания квас можно было пить.
Если хотелось сделать напиток побыстрее и покачественнее, использовали дополнительные ингредиенты, такие как морковь, мед, лимон, дрожжи, сахар. А ягоды, специи и сметана наполняли квас неповторимыми вкусовыми оттенками.
Деликатес для знати: от квашеной капусты к квашеным ананасам
Ананасы появились на Руси в 18 веке и сразу стали популярны. /Фото: thumbs.dreamstime.com
В 18 веке в Россию завезли ананасы. Поначалу эти фрукты причислялись к овощам, типа капусты. Знатные люди имели свои оранжереи, в которых ананасы выращивались в больших количествах для проведения своеобразных экспериментов по кулинарии. Например, князь Григорий Потемкин просто жить не мог без квашеной капусты. Поэтому он приказал поварам также квасить и ананасы. Такое лакомство использовалось в качестве закуски под водочку.
Граф Александр Строганов предпочитал тушеные или жареные ананасы, которые с удовольствием употреблял как необычный гарнир к мясу. А вот граф Петр Завадовский любил угощать своих гостей борщом или солянкой с ананасами, которые для этого специально квасились в бочках.
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