За что гениальный режиссёр Стэнли Кубрик ненавидел свой первый фильм и почему не пускал зрителей

Молодой Стэнли Кубрик начинал с фотографии.

Гениальный режиссёр за своим любимым занятием.

Кадр из фильма «2001: Космическая одиссея».

Режиссёру не понравилось, как Монолит выглядит на экране и он его отверг.

Королева Великобритании на открытии скульптуры Артура Флейшманна.

Архивное фото всех, кто принял участие в работе над фильмом «Страх и желание».

Афиша фильма «Страх и желание».

Режиссёр был дотошным перфекционистом.

Стэнли Кубрик с женой Кристиной и дочерьми.

Одна из последних работ Стэнли Кубрика - «Цельнометаллическая оболочка» (1987 год).

Единственный «Оскар» Стэнли Кубрику вручили за визуальные эффекты в фильме «2001: Космическая одиссея».