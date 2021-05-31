Если лошадь и зебра родственники, то почему люди не оседлали полосатую «скотинку»

Бескрайняя саванна, тысячные стада полосатых бело-черных копытных, которые несутся по ней в даль в поисках пропитания и воды. Обычно люди не задумываются над тем любопытным фактом, что лошадь и зебра – прямые родственники. Когда же человек осознает это, то очень скоро к нему в голову закрадывается простой, но интересный вопрос: а почему человечество не приручило зебру точно также, как лошадку и не использует ее для передвижения и транспортировки предметов?
Зебры сбиваются в стада, но социальной структуры у них нет. |Фото: theecology.net.
Когда в Африку пришли европейские колонизаторы, то они стали вывозить оттуда не только чернокожих местных жителей в качестве рабов и многочисленные ресурсы. Приглянулись европейцам и местные лошади. Интерес у них вызвала и очевидная родственница этого вида – зебра. Животное казалось перспективным товаром в качестве новой ездовой и тяглой скотины для сельского хозяйства, производства и армии. Тем более, что зебры были устойчивы к многим болезням, в том числе переносимым мухой цеце. Однако, у пришлых европейских поработителей и грабителей ничего на этом поприще не вышло, точно также как ничего в «отношениях» с зебрами не получилось за многие столетия и у местных жителей.
Зебра - жестокое и самовольное животное. |Фото: nashzelenyimir.ru.
Начать стоит с того, что одомашнить можно далеко не каждое живое существо. Дикий зверь должен отвечать целому набору критериев. Только при более-менее полном соответствии им, животное можно одомашнить. Собственно, все виды, которые были пригодны для этого – от собаки до слона, человек на протяжении своей тысячелетней истории уже одомашнил. К самым важным критериям можно отнести следующие: наличие у вида социальной структуры, покладистый характер, не привередливость в еде и самое главное – животное должно быть способно размножаться в неволе. Многие дикие звери категорически отказываются делать это даже в зоопарках с имитацией дикой среды, что уж говорить про ферму.
Зебры маленькие и слабые. |Фото: fishki.net.
Собственно зебра не подходит под одомашнивание по целому ряду факторов. Во-первых, она даже не строптивая. Было бы уместнее сказать, что зебра – больная на всю голову, относительно привычных нам лошадей. Все потому, что в отличие от лошадей зебры живут в куда более опасной среде и постоянно сталкиваются с весьма суровыми хищниками. Достаточно сказать, что загнанная в угол зебра способна забить копытами не слишком сильного льва.
Одомашнивать зебру пытались. |Фото: travelask.ru.
Во-вторых, зебры куда сильнее впадают в панику, относительно лошадей и почти н поддаются дрессуре. Все это сильно связано с тем, что у зебр нет как таковой социальной структуры. Эти животные сбиваются в стада, однако вожаков у них нет. А потому и человек не способен занять для зебры это место во время подготовки и эксплуатации.
Хорошего из всех попыток не вышло ничего. |Фото: popmech.ru.
В-третьих, зебра не проходит медосмотр! Животное не слишком хорошо размножается в заточении и почти никогда не размножается в условиях фермы. А самое главное, спина зебры очень сильно отличается по-своему устройство от лошадиной, что не позволяет ее широко использовать в качестве ездового животного. Не стоит забывать и о том, что даже самая крепкая зебра слабее и мельче большинства лошадей.
Хотя, конечно, попытки приручения зебры были. Правда в конечном итоге закончились они ничем.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии