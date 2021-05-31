Если лошадь и зебра родственники, то почему люди не оседлали полосатую «скотинку»

Зебры сбиваются в стада, но социальной структуры у них нет. |Фото: theecology.net.

Зебра - жестокое и самовольное животное. |Фото: nashzelenyimir.ru.

Зебры маленькие и слабые. |Фото: fishki.net.

Одомашнивать зебру пытались. |Фото: travelask.ru.

Хорошего из всех попыток не вышло ничего. |Фото: popmech.ru.