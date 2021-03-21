Как забыть про уборку и не испытывать чувства вины

Пожалуй, никто не любит чистоту и порядок больше нас. Но даже мы прекрасно понимаем, что постоянная уборка может стать настоящим раздражителем и попросту надоесть. И это совершенно нормально. Иногда необходимо убрать пылесос, тряпку и швабру подальше!





Пыль все равно будет появляться снова и снова



Ваша футболка даже не пахнет

Вы только что приняли душ

Это не бардак, а творческий беспорядок

Лучше посмотреть любимый сериал

У вас дома собака или кошка

Вы и так устали

Можно потратить время на спорт

Или приготовить ужин для семьи

Вашим детям точно нет дела до грязных полов

К тому же никаких гостей вы не ждете

Один день ничего не изменит

Чем быстрее вы это поймете, тем быстрее начнете тратить время на что-нибудь более интересное.Что означает, что время для стирки еще не подошло, можно и эту поносить пару дней.Зачем сейчас возиться с пылью и грязным полом, только испачкаетесь.По крайней мере, у творческих людей он всегда присутствует, и многим это нравится.И не заставляйте себя в это время разбирать чистое белье.Да, иногда приходится бороться с шерстью на диванах и креслах, но только не сегодня. Ее все равно меньше не станет.Нет ничего хуже приходить домой в плохом настроении и видеть весь этот беспорядок на кухне и в гостиной. Нет, вообще-то есть: убираться в плохом настроении. Вы переругаетесь со всеми в доме. Лучше даже не начинать.Тело — это храм вашей души, так что гораздо выгоднее потратить время на то, чтобы привести в порядок его, а не все эти вещи вокруг.Поверье, муж и дети намного выше оценят вкусный ужин, чем чистый пол на кухне.Если бы было, они бы не тащили в дом столько грязи. Так ведь?Конечно, если ждете, может и есть смысл убраться Ну а никто не придет, если это только ваша семья? Вы знаете, что результата уборки хватает на пару часов, максимум на один день. Затем все можно начинать по-новой. Так что просторасслабьтесь.и мешок для пыли уже переполненЭто верный знак, что пылесосить сегодня не стоит. Дождитесь настроения.Ничего плохого не случится, если вы подождете еще один день, или два. Не чувствуйте себя виноватой. Просто отдохните сегодня!