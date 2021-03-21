Как забыть про уборку и не испытывать чувства вины

Пожалуй, никто не любит чистоту и порядок больше нас. Но даже мы прекрасно понимаем, что постоянная уборка может стать настоящим раздражителем и попросту надоесть. И это совершенно нормально. Иногда необходимо убрать пылесос, тряпку и швабру подальше!
Пыль все равно будет появляться снова и снова
Чем быстрее вы это поймете, тем быстрее начнете тратить время на что-нибудь более интересное.
Ваша футболка даже не пахнет
Что означает, что время для стирки еще не подошло, можно и эту поносить пару дней.
Вы только что приняли душ
Зачем сейчас возиться с пылью и грязным полом, только испачкаетесь.
Это не бардак, а творческий беспорядок
По крайней мере, у творческих людей он всегда присутствует, и многим это нравится.
Лучше посмотреть любимый сериал
И не заставляйте себя в это время разбирать чистое белье.
У вас дома собака или кошка
Да, иногда приходится бороться с шерстью на диванах и креслах, но только не сегодня. Ее все равно меньше не станет.
Вы и так устали
Нет ничего хуже приходить домой в плохом настроении и видеть весь этот беспорядок на кухне и в гостиной. Нет, вообще-то есть: убираться в плохом настроении. Вы переругаетесь со всеми в доме. Лучше даже не начинать.
Можно потратить время на спорт
Тело — это храм вашей души, так что гораздо выгоднее потратить время на то, чтобы привести в порядок его, а не все эти вещи вокруг.
Или приготовить ужин для семьи
Поверье, муж и дети намного выше оценят вкусный ужин, чем чистый пол на кухне.
Вашим детям точно нет дела до грязных полов
Если бы было, они бы не тащили в дом столько грязи. Так ведь?
К тому же никаких гостей вы не ждете
Конечно, если ждете, может и есть смысл убраться Ну а никто не придет, если это только ваша семья? Вы знаете, что результата уборки хватает на пару часов, максимум на один день. Затем все можно начинать по-новой. Так что просто
расслабьтесь.
и мешок для пыли уже переполнен
Это верный знак, что пылесосить сегодня не стоит. Дождитесь настроения.
Один день ничего не изменит
Ничего плохого не случится, если вы подождете еще один день, или два. Не чувствуйте себя виноватой. Просто отдохните сегодня!
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