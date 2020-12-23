Секреты полива орхидей для буйного цветения

В последние годы красавицы-орхидеи уверенно завоёвывают всё больше места на наших с вами подоконниках. Ну как можно пройти мимо и не купить такую красоту? Однако, чтобы растение радовало вас буйным цветением и дальше, необходимо изучить «характер» экзотической гостьи.

Впрочем, если речь идёт о самом распространённом для нас фаленопсисе, то сложностей в уходе не возникнет. Главное — помнить некоторые важные вещи. В частности, с вниманием относиться к поливу.



Орхидеи лучше себя чувствуют и обильнее цветут, если их поливать замачиванием. Это значит, что нужно либо изначально посадить цветок в двойной горшок, либо во время полива ставить растение в дополнительную ёмкость. В горшок наливают мягкую нехолодную воду до самого верха и оставляют на 15-20 минут, чтобы субстрат, в котором растёт орхидея, хорошенько напитался влагой. Во время цветения и набора бутонов можно добавить в воду специальное удобрение для орхидных. Но чаще, чем указано в инструкции, этого делать не стоит — орхидеи не любят перекорма, и есть риск обжечь корневую систему. Поливая растение, старайтесь попадать струёй воды на воздушные корешки — они станут зелёными и напитанными.



Пока красавица-орхидея «купается», можно провести гигиенические процедуры: убрать отмершие листья, аккуратно срезать засохшие воздушные корешки и цветоносы.

Через 15-20 минут воду из горшка необходимо слить. Ни в коем случае не оставляйте её на дне — корневая система цветка начнёт загнивать, и растение погибнет.Если у вас орхидея растёт в двойном горшке, внешнюю его часть будет не лишним отмыть от налёта, в котором могут быть гнилостные бактерии и грибки.Частота полива определяется сезоном и сухостью воздуха. В то время, когда включены батареи отопления или в летнюю жару, замачивать орхидеи можно один раз в 7-10 дней, в другое время — реже.Уделите немного времени вашей экзотической гостье, и она с удовольствием покажется вам во всей своей красоте! Практическая инструкция по поливу орхидеи — в видео ниже.