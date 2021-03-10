Пенсионер нашел капсулу времени, запечатанную с 1916 г. в чемодане погибшего родственника-солдата

Интересный случай произошел в одной из деревушек графства Хартфордшир (Великобритания). Разбирая чердак от различного хлама, пенсионер наткнулся на старый кожаный чемоданчик, который пылился уже много лет. В нем оказались самые сокровенные вещи его дяди, погибшего совсем молодым парнем еще во времена Первой мировой войны. Эту семейную реликвию он отдал на исследование историку, который и раскрыл всю ценность столь трогательной находки.
Удивительная находка: Капсула времени в чемодане погибшего солдата. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.
В 2014 г. в Хартфордшире стартовал Проект Herts at War (HAW), в рамках которого британский историк Дэн Хилл и группа энтузиастов решила собрать как можно больше сведений о земляках, воевавших на разных фронтах. Они выступили с призывом к согражданам пересмотреть домашние архивы, чтобы можно было организовать выставку, посвященную 100-летию Первой мировой войны.
Тед Эмброуз ушел добровольцем на фронт (Медальон 1916 г.). | Фото: bigpicture.ru.
Вот именно тогда одна семья и вспомнила о том, что у них на чердаке хранится солдатский чемодан, о котором им еще в детстве рассказывала мама. Благодаря этому событию кожаный чемоданчик, который пылился целых 98 лет, был наконец-то открыт. В нем оказались самые ценные вещи солдата Теда Эмброуза (Ted Ambrose), который 18-летним юношей пошел добровольцем в армию в конце 1915 г., но уже в середине лета 1916 г. получил смертельное равнение, от которого умер неделю спустя.
«Мы открыли чемодан и поняли, насколько ценными являются реликвии. Это было очень волнительно, особенно читать письма», — признался 82-летний внучатый племянник Теда, Джон.
Вот, что увидели потомки солдата Первой мировой войны в его чемодане через 98 лет. | Фото: bigpicture.ru.
Нехитрые вещи, обнаруженные в чемодане, имеют особенно трогательную ценность. Благодаря тому, что чемодан на протяжении длительного времени никто не открывал, там прекрасно сохранились: крошечный молитвенник; фотографии сослуживцев, с которыми он проходил обучение и, конечно же, мамы; медальон с портретом возлюбленной Глэдис, на обороте которого можно еще увидеть надпись: «Господь хранит меня и тебя, когда мы порознь» и последнее письмо от отца, полученное перед самой отправкой на Западный фронт.
Портрет возлюбленной Глэдис, с которым Тед не расставался на войне. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.
Письма, найденные в чемодане – самый трогательный экспонат, которому на данный момент уже более 100 лет. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.
Там же находился стандартный набор солдата, в который помимо письменных принадлежностей входил портсигар и курительная трубка, набитая жженым табаком, зеркало и французский разговорник, которым Теда Эмброуз мог и не успеть воспользоваться.
Обнаруженное в чемодане фото Сары Эмброуз – мамы погибшего солдата. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.
По семейным преданиям, чемодан попал в семью благодаря священнику, служившему при госпитале, в котором рядовой Тед Эмброуз скончался от полученных осколочных ран в голову. Капеллан выслал все вещи солдата его матери Саре Эмброуз, вместе с кожаным мешочком, в котором были осколки снаряда, изъятые во время операции.
14 июля 1916 г. мать получила отказ в посещении сына, но за час до получения телеграммы Тед скончался от ран. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.
Сара ни разу не открывала чемодан, чтобы не будоражить воспоминания. В него только добавили посмертные медали и две телеграммы, в одной из которых сообщалось о ранении Теда, а в другой было известие о его смерти.
Теперь эти вещи стали не только семейными реликвиями, о них узнал весь мир. | Фото: uazmi.net.
По сведениям редакции Novate.Ru, после обследования находки потомок Теда Эмброуза связался с историком Дэном Хиллом, который и занимался сбором материала для выставки. «Когда мне позвонили родственники Эмброуза, по правде говоря, я понятия не имел, чего ожидать, ведь прошло уже почти 100 лет. Но от того, что я увидел, открыв чемодан, у меня перехватило дыхание. В нем была вся жизнь Теда. Это настоящая капсула времени, запечатанная с 1916 г.», – на эмоциях рассказывает исследователь. В тот период он как раз готовил к выпуску книгу «Хартфордширские солдаты Великой войны» и эта находка была как нельзя кстати.
Книга «Хартфордширские солдаты Великой войны» и фото бойцов Хартфордширского полка. | Фото: pen-and-sword.co.uk/ hertfordshirelife.co.uk.
Справка: «Хартфордширские солдаты Великой войны» – исторический труд Пауля Джонсона и Дэна Хилла, в котором собраны отдельные тематические обзоры, посвященные жителям из Хартфордшира, которые воевали в различных полках во время Первой мировой войны. Драматические истории из жизни солдат были собраны и исследованы в рамках общественного проекта Herts At War. Эта уникальная коллекция ранее неизвестных историй включает в себя рассказы о Западном фронте, Галлиполи, Салониках, Месопотамии, Восточной Африке, Египте и даже России (противостояние большевикам в 1919 г.). Героями повествования стали не только участники сражений, но и те, кто стойко трудился в тылу. В Военных мемориалах Хартфордшира собраны имена более 23 тыс. мужчин и женщин, которые отдали свои жизни, служа своей стране в те тяжелые времена.
В милом футлярчике был спрятан медальон с портретом любимой девушки и ее брошь. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.
Естественно, Дэн Хилл постарался собрать как можно больше сведений о самом солдате, ведь родственники тоже хотели знать о его судьбе, учитывая, что информация о Теде была совсем скудная. Все основывалась лишь на том, что рассказывала о нем его сестра Маргарет, мать Джона, который и открыл этот чемодан. Но это было настолько давно, что пожилой мужчина помнит только то, что дядя был старшим из 6 детей и добровольцем ушел на фронт, а также то, что когда пришло известие о тяжелом ранении сына, Сара пыталась к нему приехать в госпиталь, но в условиях военного времени получила отказ.
В чемодане находился и стандартный солдатский набор. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.
Остальную информацию уже отыскал историк. Из архивов ему удалось узнать, что Тед Эмброуз был отправлен на фронт в составе 6-го батальона Бедфордширского полка, сразу после 9-ти месяцев военной подготовки и обучения. За время службы рядовой участвовал в нескольких боях, в одном из которых он получил контузию. Именно в тот период он смог отправить весточку родителям и своей возлюбленной, и даже успел получить то самое трогательное письмо от отца, который ему желал удачи, а также любовное послание от Глэдис.
Посмертные медали и мешочек с осколками, ставшими причиной его гибели, оказались самым драматическим напоминанием о тех суровых днях. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.
Но практически сразу после выписки из госпиталя, 6 июля 1916 г. в битве при Сомме он получил множественные осколочные раны и через неделю скончался в больнице Этапле, в которую его доставили после боя. В тот роковой день в ходе жесточайшего боя погибло более 100 человек из его подразделения. В память о погибших солдатах неподалеку госпиталя установили небольшой памятник. В этой братской могиле и покоится рядовой Тед Эмброуз. После того, как родственники и сам Дэн узнал о месте захоронения солдата, они стараются навещать его могилу, если оказываются неподалеку.
Братская могила погибших солдат в битве при Сомме. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.
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