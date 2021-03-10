Пенсионер нашел капсулу времени, запечатанную с 1916 г. в чемодане погибшего родственника-солдата

Удивительная находка: Капсула времени в чемодане погибшего солдата. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.

Тед Эмброуз ушел добровольцем на фронт (Медальон 1916 г.). | Фото: bigpicture.ru.

Вот, что увидели потомки солдата Первой мировой войны в его чемодане через 98 лет. | Фото: bigpicture.ru.

Портрет возлюбленной Глэдис, с которым Тед не расставался на войне. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.

Письма, найденные в чемодане – самый трогательный экспонат, которому на данный момент уже более 100 лет. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.

Обнаруженное в чемодане фото Сары Эмброуз – мамы погибшего солдата. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.

14 июля 1916 г. мать получила отказ в посещении сына, но за час до получения телеграммы Тед скончался от ран. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.

Теперь эти вещи стали не только семейными реликвиями, о них узнал весь мир. | Фото: uazmi.net.

Книга «Хартфордширские солдаты Великой войны» и фото бойцов Хартфордширского полка. | Фото: pen-and-sword.co.uk/ hertfordshirelife.co.uk.

В милом футлярчике был спрятан медальон с портретом любимой девушки и ее брошь. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.

В чемодане находился и стандартный солдатский набор. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.

Посмертные медали и мешочек с осколками, ставшими причиной его гибели, оказались самым драматическим напоминанием о тех суровых днях. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.

Братская могила погибших солдат в битве при Сомме. | Фото: twitter.com/ © DanHillHistory.