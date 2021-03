Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Dolce & Gabbana

Для тщательно продуманного гардероба исключительно важны не только одежда и аксессуары , но и ароматный портрет. Определиться с ним помогают рекомендации ведущих парфюмерных домовКоллекция Les Exceptions — новая глава в истории парфюмерного дома Mugler, и она апеллирует к наследию от-кутюр модного дома марки. Перед парфюмерами Оливье Польжем и Жан-Кристофом Эро стояла задача передать при помощи смелых и неожиданных ольфактивных сочетаний эмоции от платья от-кутюр, порой чересчур фантазийного, не вписывающегося во многие каноны и доступного единицам.Так, аромат Oriental Express — окутывающий и мягкий — получился похожим на шубу или меховую оторочку роскошного дорожного платья. Восточные ноты сандала и ванили уживаются в нем с контрастными нотами моркови и базилика, несущими зеленую свежесть. Аромат Chyprissime родился в результате сочетания шипровых нот и сочной груши. Вначале парфюмер работал с сырым и землистым ароматом пачули, а в итоге получился яркий и сложный аромат для той, что находит природные запахи самыми благородными и обожает натуральные ткани. Fougère Furieuse — результат смешения традиционной фужерной мужской композиции (c нотами мха) и масла нероли, воплощающего женственность.Ноты кумарина и амбры очень высокой концентрации делают аромат чувственным. Лучшей композиции для той, что надевает смокинг на голое тело, не найти. Предельно женственный Supra Floral выстроен вокруг одной цветочной ноты — гиацинта. У него в подмоге лишь мистичный ладан. Этот экземпляр подойдет той, которую именуют колдуньей. Анималистское звучание аромата Over The Musk — результат сочетания мускуса и семян амбретты. Он придется по душе особе взрывной и немного опасной. А сочиняя композицию аромата Cuir Impertinent, парфюмеры держали в голове ароматы свежевыделанной кожи, напоминающей о русской юфти и верховых прогулках по бескрайним сибирским просторам. В воображении так и рисуется образ русской амазонки в искусно скроенном дорожном костюме . Velvet CypressДоменико Дольче и Стефано Габбана советуют отбросить сомнения и соединить в одном образе и горох, и логотипы, и золотистые аксессуары. Если подать все с чувством меры, то ни в какой цыганщине или дурном вкусе вас не заподозрят. Особенно если сочетать все это с аккуратными мягкими локонами, нежным румянцем и чистым, бархатистым ароматом, таким как Velvet Cypress с нотами итальянского кипариса и сицилийского лимона.J’Adore in JoyПоклонники классического аромата Dior J’Adore знают, что он — само воплощение женственности. Иланг-иланг, роза, жасмин — такую композицию можно носить на свидания, дарить и маме и дочери и совершенно не бояться, что он выйдет из моды, равно как и платья в цветах в стиле диоровского new look. Но ничто не стоит на месте: линию одежды Christian Dior теперь творит новый креативный директор Мария Грация Кьюри, предлагающая поверх нежнейшего платья в розах верхнюю одежду в стиле сафари. Вот и новая версия аромата J’Adore In Joy отличается особой гранью в характере: к цветам добавилась нота соленой воды с юга Бретани. Аромат для особ нежных и готовых к эволюции Signorina in FioreКрупные цветы, как на полотнах экспрессионистов, и зеленые полосы, словно плодоносящие поля, — этот пасторальный замес в рисунке платья Salvatore Ferragamo ничуть не умаляет его непринужденного шика. Почти в таких же пропорциях в аромате Signorina in Fiore собрались, с одной стороны, садовые ноты цветка вишни, сорбета из груши и сока граната, а с другой — ноты, традиционно отвечающие за лоск: жасмин, кремовый сандал и белый мускус.Eau De Rhubarbe EcarlateHermes c момента основания был и остается модным домом, создающим одежду для утонченных и изысканных путешествий. Для тех особ, кто умеет и себя показать, и мир посмотреть. Этой весной путешественницы облачатся в удобнейшие платья с виду простого, но при этом суперженственного фасона с плавными изгибами. Простым и утонченным получился и аромат Eau De Rhubarbe Ecarlate: он пробуждает воспоминание о стебле ревеня , который нюхают, прежде чем сорвать. Когда c него снимают кожицу, запах словно взрывается. Кислый аромат через некоторое время после нанесения становится сладостным и бархатистым.L’EauУже второй год дизайнеры твердят: в пижамах, как и в комбинациях, можно и нужно выходить и в свет, и на работу. Главное, подобрать верный фасон. Тем более что этой весной пижамы, к примеру, и вовсе легко спутать с расслабленным костюмом. Их неоспоримый плюс — удобство. Когда вам удобно, вы и говорите уверенно , и жестикулируете весьма привлекательно. А с задачей введения в образ здоровой инъекции женственности справится свежий фруктово-цветочный аромат Jimmy Choo L’Eau с нотами нектарина, пиона и мускуса.L’Ange NoirПлатья, которые сшил в новом сезоне Рикардо Тиши для Givenchy, — модели с двойным смыслом. Как и аромат L’Ange Noir: яркий и загадочный, словно героиня в стиле фильма нуар. Она может быть ангелом, но оставаться неуловимой, как тень. Ее ароматная вуаль соткана из нот кедра, пачулей, калабрийского бергамота, груши, ириса и пиона. Возможно, сегодня именно так веяло бы от Одри Хепберн, бессменной музы самого месье Живанши.Angel MuseПарадоксальные сочетания — вот в чем всегда был силен сам Тьерри Мюглер, таким остается и дом моды его имени. Любите и футуризм, и женственное декольте — значит, вам во вселенную Mugler. Та же история и с ароматами: во флаконе в форме метеорита поселился сладкий гурманский аромат Angel Muse с неожиданной мужской нотой. Сладкую сущность женщины Mugler воплощают ноты шоколадно-ореховой пасты, а на стальные ноты, которые могут прозвучать в ее речи, намекает ветивер. Силу ведь не скроешь, даже если она окружена ароматной вуалью.For Her Fleur MuskПочитательницы нарядов Narciso Rodriguez боготворят дизайнера за умение создавать фасоны, формирующие базовый гардероб. Но даже сугубо базовые вещи, такие как черные брюки и белая сорочка, у него получаются каждый раз звонкими и современными. Так и с ароматом For Her Fleur Musc, который подкупает своей простой элегантностью. В нем нежные розовые цветы, звучание которых подчеркивают нотки розового перца, смешиваются с теплым и чистым мускусом, а смесь глубоких пачулей и амбры дарит аромату стойкость.VinyleАтрибуты успешной особы: кожа, шелк, бархат и винил, чтобы даже сугубо мужской комплект из брюк и жилета выглядел не скучно, а элегантно и с изюминкой. Коллекция вечерних ароматов Le Vestiaire Des Parfums Collection de Nuit от Yves Saint Laurent, вдохновленная тканями, — это дань любимым материалам самого Сен-Лорана. Кутюрье в свое время раздумывал о том, как превратить элегантный плащ в волнующую фантазию при помощи зеркального блеска винила. Таким получился и новый аромат Vinyle, вдохновленный этой материей: скрипящий, холодный и чертовски притягательный.