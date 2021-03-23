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Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Для тщательно продуманного гардероба исключительно важны не только одежда и аксессуары, но и ароматный портрет. Определиться с ним помогают рекомендации ведущих парфюмерных домов

Коллекция Les Exceptions — новая глава в истории парфюмерного дома Mugler, и она апеллирует к наследию от-кутюр модного дома марки. Перед парфюмерами Оливье Польжем и Жан-Кристофом Эро стояла задача передать при помощи смелых и неожиданных ольфактивных сочетаний эмоции от платья от-кутюр, порой чересчур фантазийного, не вписывающегося во многие каноны и доступного единицам.

Так, аромат Oriental Express — окутывающий и мягкий — получился похожим на шубу или меховую оторочку роскошного дорожного платья. Восточные ноты сандала и ванили уживаются в нем с контрастными нотами моркови и базилика, несущими зеленую свежесть. Аромат Chyprissime родился в результате сочетания шипровых нот и сочной груши. Вначале парфюмер работал с сырым и землистым ароматом пачули, а в итоге получился яркий и сложный аромат для той, что находит природные запахи самыми благородными и обожает натуральные ткани. Fougère Furieuse — результат смешения традиционной фужерной мужской композиции (c нотами мха) и масла нероли, воплощающего женственность.
Ноты кумарина и амбры очень высокой концентрации делают аромат чувственным. Лучшей композиции для той, что надевает смокинг на голое тело, не найти. Предельно женственный Supra Floral выстроен вокруг одной цветочной ноты — гиацинта. У него в подмоге лишь мистичный ладан. Этот экземпляр подойдет той, которую именуют колдуньей. Анималистское звучание аромата Over The Musk — результат сочетания мускуса и семян амбретты. Он придется по душе особе взрывной и немного опасной. А сочиняя композицию аромата Cuir Impertinent, парфюмеры держали в голове ароматы свежевыделанной кожи, напоминающей о русской юфти и верховых прогулках по бескрайним сибирским просторам. В воображении так и рисуется образ русской амазонки в искусно скроенном дорожном костюме.

Dolce & Gabbana


Velvet Cypress

Доменико Дольче и Стефано Габбана советуют отбросить сомнения и соединить в одном образе и горох, и логотипы, и золотистые аксессуары. Если подать все с чувством меры, то ни в какой цыганщине или дурном вкусе вас не заподозрят. Особенно если сочетать все это с аккуратными мягкими локонами, нежным румянцем и чистым, бархатистым ароматом, таким как Velvet Cypress с нотами итальянского кипариса и сицилийского лимона.

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Dior


J’Adore in Joy

Поклонники классического аромата Dior J’Adore знают, что он — само воплощение женственности. Иланг-иланг, роза, жасмин — такую композицию можно носить на свидания, дарить и маме и дочери и совершенно не бояться, что он выйдет из моды, равно как и платья в цветах в стиле диоровского new look. Но ничто не стоит на месте: линию одежды Christian Dior теперь творит новый креативный директор Мария Грация Кьюри, предлагающая поверх нежнейшего платья в розах верхнюю одежду в стиле сафари. Вот и новая версия аромата J’Adore In Joy отличается особой гранью в характере: к цветам добавилась нота соленой воды с юга Бретани. Аромат для особ нежных и готовых к эволюции.

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Salvatore Ferragamo


Signorina in Fiore

Крупные цветы, как на полотнах экспрессионистов, и зеленые полосы, словно плодоносящие поля, — этот пасторальный замес в рисунке платья Salvatore Ferragamo ничуть не умаляет его непринужденного шика. Почти в таких же пропорциях в аромате Signorina in Fiore собрались, с одной стороны, садовые ноты цветка вишни, сорбета из груши и сока граната, а с другой — ноты, традиционно отвечающие за лоск: жасмин, кремовый сандал и белый мускус.

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Hermes


Eau De Rhubarbe Ecarlate

Hermes c момента основания был и остается модным домом, создающим одежду для утонченных и изысканных путешествий. Для тех особ, кто умеет и себя показать, и мир посмотреть. Этой весной путешественницы облачатся в удобнейшие платья с виду простого, но при этом суперженственного фасона с плавными изгибами. Простым и утонченным получился и аромат Eau De Rhubarbe Ecarlate: он пробуждает воспоминание о стебле ревеня, который нюхают, прежде чем сорвать. Когда c него снимают кожицу, запах словно взрывается. Кислый аромат через некоторое время после нанесения становится сладостным и бархатистым.

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Jimmy Choo


L’Eau

Уже второй год дизайнеры твердят: в пижамах, как и в комбинациях, можно и нужно выходить и в свет, и на работу. Главное, подобрать верный фасон. Тем более что этой весной пижамы, к примеру, и вовсе легко спутать с расслабленным костюмом. Их неоспоримый плюс — удобство. Когда вам удобно, вы и говорите уверенно, и жестикулируете весьма привлекательно. А с задачей введения в образ здоровой инъекции женственности справится свежий фруктово-цветочный аромат Jimmy Choo L’Eau с нотами нектарина, пиона и мускуса.

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Givenchy


L’Ange Noir

Платья, которые сшил в новом сезоне Рикардо Тиши для Givenchy, — модели с двойным смыслом. Как и аромат L’Ange Noir: яркий и загадочный, словно героиня в стиле фильма нуар. Она может быть ангелом, но оставаться неуловимой, как тень. Ее ароматная вуаль соткана из нот кедра, пачулей, калабрийского бергамота, груши, ириса и пиона. Возможно, сегодня именно так веяло бы от Одри Хепберн, бессменной музы самого месье Живанши.

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Mugler


Angel Muse

Парадоксальные сочетания — вот в чем всегда был силен сам Тьерри Мюглер, таким остается и дом моды его имени. Любите и футуризм, и женственное декольте — значит, вам во вселенную Mugler. Та же история и с ароматами: во флаконе в форме метеорита поселился сладкий гурманский аромат Angel Muse с неожиданной мужской нотой. Сладкую сущность женщины Mugler воплощают ноты шоколадно-ореховой пасты, а на стальные ноты, которые могут прозвучать в ее речи, намекает ветивер. Силу ведь не скроешь, даже если она окружена ароматной вуалью.

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Narciso Rodriguez


For Her Fleur Musk

Почитательницы нарядов Narciso Rodriguez боготворят дизайнера за умение создавать фасоны, формирующие базовый гардероб. Но даже сугубо базовые вещи, такие как черные брюки и белая сорочка, у него получаются каждый раз звонкими и современными. Так и с ароматом For Her Fleur Musc, который подкупает своей простой элегантностью. В нем нежные розовые цветы, звучание которых подчеркивают нотки розового перца, смешиваются с теплым и чистым мускусом, а смесь глубоких пачулей и амбры дарит аромату стойкость.

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

Yves Saint Laurent


Vinyle

Атрибуты успешной особы: кожа, шелк, бархат и винил, чтобы даже сугубо мужской комплект из брюк и жилета выглядел не скучно, а элегантно и с изюминкой. Коллекция вечерних ароматов Le Vestiaire Des Parfums Collection de Nuit от Yves Saint Laurent, вдохновленная тканями, — это дань любимым материалам самого Сен-Лорана. Кутюрье в свое время раздумывал о том, как превратить элегантный плащ в волнующую фантазию при помощи зеркального блеска винила. Таким получился и новый аромат Vinyle, вдохновленный этой материей: скрипящий, холодный и чертовски притягательный.

Самые популярные ароматы к нарядам с подиумов

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