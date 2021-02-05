Как прочистить засор в туалете при помощи пластиковой бутылки

Устранение засора в унитазе – это далеко не та операция, которую хотелось бы проворачивать каждый день. Тем не менее, когда такое случается, большинство сограждан решает не марать руки и тут же зовет на помощь квалифицированного специалиста. На самом же деле можно прекрасно обойтись и без него. Достаточно иметь у себя дома пластиковую бутылку.
Берем обычную бутылку. /Фото: youtune.com.
Для прочистки забившегося унитаза нам понадобится обычная пластиковая бутылка объемом 1.5-2 литра. Кроме нее следует разжиться деревянным черенком. Подойдет ручка от какой-нибудь швабры или даже обычная палка. У пластиковой бутылки снимается пробка, после чего она насаживается горлышком на черенок.
Насаживаем на древко. /Фото: youtune.com.
Для того, чтобы бутылка сидела на деревяшке действительно надежно, рекомендуется вкрутить в горлышко пару болтов, а еще лучше – обработать место соединения строительным феном. Когда это будет сделано, остается только одно – срезать при помощи ножа или ножниц нижнюю часть бутылки. Избавиться нужно примерно от 1/5 части емкости.
Начинаем чистить. /Фото: youtune.com.
По итогу получаем неплохой и весьма продуктивный импровизированный вантуз. Работаем бутылкой на древке точно так же, как и магазинным вантузом. Совершаем последовательные возвратно-поступательные движения. Бутылка будет создавать в трубе разницу давления и рано или поздно прочистит засор.http://navote.ru/?p=22148
Вот и все. /Фото: youtune.com.
Единственным серьезным недостатком такой конструкции является то, что бутылку придется менять после каждой прочистки. Инструмент по сути одноразовый.
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