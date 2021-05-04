Как британский миллионер работал на советскую разведку, и что из этого получилось

Как Конон Трофимович Молодый стал советским разведчиком

Конон Трофимович Молодый – кадровый советский разведчик-нелегал периода Холодной войны, полковник, действовавший под именем Гордона Лонсдейла./Фото: avatars.mds.yandex.net

Бизнес как прикрытие, или как работал полковник Молодый в Портланде

В Лондоне Лонсдейл-Молодый ведёт светский образ жизни, его знают в лучших лондонских клубах./Фото: lh3.googleusercontent.com

Как разоблачили Молодого-Лонсдейла, и какое наказание понёс разведчик

Супруги Коэны – советские разведчики американского происхождения. /Фото: images11.domashnyochag.ru

Что получил от СССР Молодый за свою работу, и как сложилась его жизнь на родине

22 апреля 1964 года на границе Западной и Восточной Германий состоялся самый знаменитый обмен советского разведчика Конона Молодого на британского шпиона Винна./Фото: avatars.mds.yandex.net

Председатель КГБ при СМ СССР В. Е. Семичастный (1-й слева) принимает советских разведчиков Рудольфа Абеля (2-й слева) и Конона Молодого (2-й справа). Москва, сентябрь 1964 года./Фото: s3-eu-central-1.amazonaws.com