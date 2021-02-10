Почему к советской технике не предусматривались пульты управления

В советское время от телевизора садились недалеко, ведь переключить канал с дивана возможности не было.
Сегодня трудно представить телевизор или плазму без пульта дистанционного управления. И хотя специалисты говорят, что при современном темпе развития технологий век этого гаджета остался недолгим, пока что их можно найти в каждом доме. А вот в советское время пульт был не просто редкостью - их к большинству моделей телевизоров СССР банально не делали. И это несмотря на то, что появились эти гаджеты достаточно давно.
Пожалуй, любой человек, заставший советскую эпоху, на вопрос: «Каким был пульт для телевизора в СССР?» пошутит, что им был самый младший в семье. Другим распространенным ответом на такой вопрос станет слово «пассатижи». А все потому, что при производстве советских телевизоров для переключения каналов предусматривали только соответствующий рычаг на самих телевизорах. Вот только последний быстро ломался, и в ход шли как раз плоскогубцы.
Первый случай дистанционного управления принадлежит знаменитому Николе Тесла. /Фото: publy.ru
На самом деле такая практика видится странной, ведь такой гаджет, как пульт дистанционного управления, был создан гораздо раньше, чем советские граждане могли бы себе представить. Первым человеком, который получил патент на устройство подобного механизма работы, был легендарный Никола Тесла. Конечно, в данном случае речь о телевидении не идет: при помощи своего устройства ученый управлял моделью лодки. А произошло это знаменательное событие еще в позапрошлом веке - в 1898 году.
Следующими, кто внес серьезный вклад в развитие технологии дистанционного управления, были, как ни странно, немецкие инженеры гитлеровского периода. Они, что предсказуемо, разрабатывали ее в военном направлении. Так, именно на территории Третьего рейха была спроектирована первая зенитная ракета на дистанционном управлении «Вассерфаль» (с нем. «Водопад»). И именно из Германии после ее капитуляции союзники получили разработки системы дистанционного управления, а со временем она перекочевала из сугубо военной сферы в гражданскую.
Кто бы мог подумать, что путь к появлению пульта для телевизора лежит через зенитную ракету Гитлера. /Фото: popmeсh.ru
Собственно, первый пульт для телевизора появился в середине прошлого века на Западе. Их эволюция на первых порах была связана не столько с внешним видом, сколько с принципом работы. Так, например, первым пультом дистанционного управления считают гаджет с говорящим названием «Lazy Bones», что в переводе с английского языка означает «ленивые кости». Спроектировали этот необычный гаджет специалисты компании Zenith Electronics. Правда, он не был полностью автономным, а соединялся с телевизором длинным кабелем. Но и это изобретение стало по-настоящему революционным.
Реклама проводного пульта от телевизора. /Фото: dnk.ru
А вот предтечей же современных беспроводных пультов является гаджет Flashmatic, который был разработан в 1955 году инженером Юджином Полли. Внешний вид у него для сегодняшнего дня весьма оригинальный: в сущности, он был одновременно подобен и на фонарик, и на пистолет бензоколонки. А работал он следующим образом: гаджет отправлял луч света на фотоэлемент телевизора и происходило переключение канала.
Не зря на коробке с пультом есть слово оружие - он действительно напоминает пистолет. /Фото: blogspot.com
Пользователи Flashmatic, справедливости ради, не были в восторге от него. У этого пульта было несколько недостатков, который делали его крайне неудобным в применении. Так, фотоэлемент телевизора считывал свет не только с самого гаджета, но и от других источников, поэтому нередко случалось спонтанное переключение канала. Кроме того, этот пульт действовал направленно, однако с малым радиусом, поэтому, чтобы он сработал, требовалось обладать буквально идеальным прицеливанием.
При всей революционности изобретения, оно явно требовало доработки. /Фото: pinterest.de
Собственно, нет ничего удивительного в том, что довольно быстро технология подверглась модернизации, и свет увидел новый гаджет для дистанционного управления. Так, уже через год, в 1956-м, был создан ультразвуковой механический пульт Zenith Space Commander. Его принцип действия также отличался от предшественника: при нажатии на кнопку включался звук, работающий на определенной частоте, который улавливался микрофоном телеприемника.
С этим изобретение связан один забавный курьез. Как потом показала практика, простой детский ксилофон некоторыми своими частотами совпадал с частотами, на которых работал пультом Zenith Space Commander. Вот и получалось, что нередко игра малышом на ксилофоне становилась причиной спонтанного переключения каналов на телевизоре.
Еще один пульт на пути к сегодняшним аналогам. /Фото: flashbak.com
А вот следующий прорыв в эволюции пультов дистанционного управления произошел в 1974 году, когда специалисты фирм GRUNDIG и MAGNAVOX в рамках совместной работы поставили в производство первый цветной телевизор с микропроцессором управления на ИК-лучах. К нему прилагался пульт, который был максимально похож на современные. Именно его можно назвать первым их серии тех, которые мы сегодня видим на полках магазинов бытовой техники.
Реклама пульта к цветному телевизору 1974 года выпуска. /Фото: telesputnik.ru
История развития технологии дистанционного управления телевизорами наглядно демонстрирует, что она могла распространиться по планете гораздо быстрее, чем это произошло на самом деле. Но почему же в Советском Союзе пульты было днем с огнем не сыскать? Справедливости ради следует отметить, что эти гаджеты все-таки в единичных случаях, но делались для некоторых телевизоров в СССР был. Первые же гаджеты были созданы для телевизора «Горизонт» в первой половине 1970-х годов. Они были с пятиметровым проводом, и назвать их удобными было трудно.
Проводной пульт для советского лампового телевизора. /Фото: youla.io
Но эти случаи скорее исключение из правила, ведь первые пульты массово стали предусматриваться к советским телевизорам только в восьмидесятых. А до этого в технику только встраивали разъем для проводного гаджета, но покупать его требовалось отдельно, да и денег он стоил немалых. Причин отказа советского производства от пультов историки называют несколько. Во-первых, подобные гаджеты считались буржуазным излишком - мол, здоровый советский народ трудящихся не поленится встать лишний раз, чтобы канал переключить.
У отсутствия пульта для советского телевизора были свои причины. /Фото: cnews.com
Во-вторых, производство пульта дистанционного управления для каждого телевизора значительно увеличивала бы себестоимость техники, а цена телевизора поначалу и так серьезно кусалась: по информации Novate.ru, первые гаджеты могли «тянуть» на треть от общей стоимости производства телевизора. Ну, и в-третьих, количество каналов на советском телевидении, как впрочем и их контент в сравнении с современным ассортиментом представляется попросту ничтожным, поэтому и переключали несколько десятков лет назад каналы намного реже, чем мы сегодня.
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