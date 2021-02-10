Почему к советской технике не предусматривались пульты управления

В советское время от телевизора садились недалеко, ведь переключить канал с дивана возможности не было.

Первый случай дистанционного управления принадлежит знаменитому Николе Тесла. /Фото: publy.ru

Кто бы мог подумать, что путь к появлению пульта для телевизора лежит через зенитную ракету Гитлера. /Фото: popmeсh.ru

Реклама проводного пульта от телевизора. /Фото: dnk.ru

Не зря на коробке с пультом есть слово оружие - он действительно напоминает пистолет. /Фото: blogspot.com

При всей революционности изобретения, оно явно требовало доработки. /Фото: pinterest.de

Еще один пульт на пути к сегодняшним аналогам. /Фото: flashbak.com

Реклама пульта к цветному телевизору 1974 года выпуска. /Фото: telesputnik.ru

Проводной пульт для советского лампового телевизора. /Фото: youla.io

У отсутствия пульта для советского телевизора были свои причины. /Фото: cnews.com