Народные приметы связанные с ювелирными украшениями

Рассказываем о популярных приметах и суевериях, связанных с ювелирными украшениями. Верить в них или нет — дело каждого.



С украшениями всегда было связано много примет, обычаев и условностей. Многие люди, потеряв серьгу или найдя кольцо на улице, расценивают это как особый знак, но не знают, что именно он означает. Даже если вы не считаете себя человеком суеверным, все равно может возникнуть вопрос: стоит ли поднимать чужую драгоценность и обращать внимание на порвавшуюся цепочку или потерянное обручальное кольцо. Собрали приметы, которые подскажут, как к этому относиться.



Кольца

Примерять кольцо

Найти обручальное кольцо

Потерять или уронить обручальное кольцо

Порвать цепочку или бусы

Потерять серьгу

Большинство суеверий и «мистики» связано с обручальными кольцами и почему-то для женщин они считаются важнее, чем для мужчин.Например, обручальное кольцо нельзя давать мерять. Дадите завистливой подруге, и в вашей семье начнутся ссоры и разногласия. Если подруга или знакомая просит примерить кольцо, нужно вежливо отказать. Не привыкли отказывать? Тогда положите кольцо на стол, пусть берёт со стола, а не из рук. Смысл такого действия в том, чтобы не передавать другому свою судьбу или, наоборот, неудачи.Это хороший знак. Если вы в поиске, значит вот-вот встретите кого-нибудь подходящего.Если ждете предложения руки и сердца, оно тоже скоро поступит. Замужним женщинам, нашедшим кольцо, тоже не стоит готовиться к плохим переменам. Такая находка обещает счастье или скорое пополнение в семье, а ещё можно рассчитывать на успех и процветание в деловой и финансовой сфере.На этот счет существуют абсолютно противоположные мнения. Иногда говорят, что потерять украшение – хорошая примета. Так, возможно, вы предотвратили гораздо большие неприятности в жизни или открыли дорогу для изменений. В этом случае потеря не должна вас расстраивать. Вместе с потерянным кольцом уйдут невзгоды и печали, закончится чёрная полоса и всё начнет налаживаться.С другой стороны, кольцо, упавшее с руки или внезапно потерявшееся, может говорить владельцу о неприятных известиях, которые предстоит услышать в ближайшем будущем. С таким событием часто связывают разлуку, болезни, ссоры и другие проблемы.Много суеверий связано и с выпавшим или утерянным камнем из кольца. С одной стороны, примета нехорошая: говорит о разрыве с любимым человеком. Потеря бриллианта может привести к незапланированным тратам, а жемчужины – к болезни.С другой, выпавший камень из кольца незамужней женщины или девушки говорит о скорой свадьбе, а потерявшийся камень из кольца одного из супругов – продолжение хороших отношений в браке.Серьги, бусы, цепочкиНе расстраивайтесь, если порвали цепочку. Это говорит о том, что скоро вы найдёте выход из тупиковой ситуации и решите накопившиеся проблемы. Жемчуг, рассыпавшийся по полу, говорит о денежных тратах и потерях. Чтобы их избежать, нужно собрать все жемчужины с пола.Потеря серьги – тоже примета хорошая. Скоро встретите любимого человека, а если такой уже имеется, будете счастливы с ним и впредь.