Почему пассажирские кресла в самолетах Ан-2 делают похожими на раковины

Если заглянуть в салон транспортно-пассажирского мелкомоторного самолета Ан-2 и обратить внимание на расположенные там пассажирские сиденья, то можно заметить сразу несколько странностей. Во-первых, сиденья выполнены в весьма странной форме и напоминают раковины. Во-вторых, в них имеются какие-то странные отверстия, назначение которых непонятно абсолютному большинству людей, которые ни разу не сталкивались с самолетами данного класса.
И пассажирский, и грузовой самолет. |Фото: profile.ru.
Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо вспомнить, что большинство самолетов Ан-2 является все-таки и грузовыми, и пассажирскими. Также следует внимательно посмотреть вокруг сидений, что интересного там есть еще. Даже не самый внимательный человек наверняка обратит внимание на то, что под сиденьями имеются торчащие из стен фюзеляжа металлические кольца.
Все эти кресла складываются. |Фото: m.123ru.net.
Используются данные кольца при перевозке в Ан-2 крупногабаритных и тяжелых грузов. Через эти кольца можно пропускать тросы или веревки использующиеся для фиксации поклажи. В них же можно пристегивать карабины. Соответственно, когда на борт самолета загружают что-то большое и тяжелое, то сидения для пассажиров в большинстве случаев приходится складывать нажатием вниз. Отверстия в сидениях при этом нужны для того, чтобы была возможность сохранить доступ к тем самым фиксационным кольцам.
Отверстия для фиксационных колец. |Фото: ya.ru.
Что же касается специфической формы кресел, которые напоминают раковины, то выбрана такая конструкция также была не спроста. Так, с одной стороны, она позволяет пассажирам многом удобнее сидеть. С другой стороны, выгнутая форма кресел позволяет делать их меньше, чем в свою очередь экономит свободное пространство внутри самолета, а также позволяет намного компактнее складывать места для сидения при перевозке крупногабаритных или неустойчивых грузов.
Кольца хорошо видны. ¦Фото: regnum.ru.
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