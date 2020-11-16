Культовые советские велосКультовые советские велосипедыипеды

В СССР было множество моделей велосипедов которые пользовались особой любовью среди детей и взрослых. Одни их названия - «Кама», «Урал», «Турист» - пробуждают ностальгию.
Тахион
Велосипед-мечта. Трековые и шоссейные велосипеды «Тахион» выпускались на Харьковском велосипедном заводе. Эти велосипеды были настоящими супермашинами. При их производстве использовались импортные детали, титан и легчайшие алюминиевые сплавы. Цены на «Тахионы» кусались. В 80-е годы велосипед стоил 6500 рублей, что было сопоставимо со стоимостью автомобиля. Всего за время производства «Тахионов» было около 400 велосипедов с различными техническими характеристиками и комплектацией.
Кама
Иметь «Каму» было невероятно круто. Этот велик был настоящим бестселлером. В конце 80-х он стоил сто рублей, что было не так уж мало, но за ним все равно выстраивались очереди. Ещё бы не выстраиваться - советские дети потому так хорошо и учились, что такие вещи как «Кама» покупались родителями в обмен на обещание приносить теперь только пятерки. У «Камы» был очень современный и стильный профиль, она обладала массой достоинств. Во-первых, длинные втулки руля и сиденья позволяли сделать её настоящим «байком» (кроме того, велик «рос» вместе с хозяином). Во-вторых, у «Камы» не было горизонтальной рамы и колеса были небольшого диаметра, что серьезно увеличивало возможность погарцевать «на дыбах». В-третьих – выпускались складные «Камы». Особым шиком было сделать на «Каме» хороший «обвес». Дефицит заводских тюнинговых деталей позволял развернуться фантазии. На руль и раму надевали шланги от противогазов, активно использовалась в тюнинге изолента в разных цветовых сочетаниях; велик обвешивался катафотами, на руль крепились зеркала; на колеса ставились «трещотки» из картона, а в колеса (чтобы можно было гонять по свалкам и закоулкам) вставлялись «колбасы», найденные на ближайшей стройке. Кто помнит – тот поймёт, о чём речь. «Каму» обклеивали наклейками с гоночными машинами, на «сидушку» и ручки руля вешалась бахрома, а на спицы надевались детали из конструктора. И ещё: на крылья крепились брызговики из резины или линолеума. Хотя, у нас на районе считалась, что «Кама» круче без крыльев. А у вас?
Урал
«Урал» - это нестареющая классика. Среди советских велосипедов – это диплодок. Неубиваемый, тяжелый, он на протяжении десятилетий служил советским людям верой и правдой. Он не боялся ничего: ни бездорожья, ни больших грузов. На нем перевозили канистры и дрова, доски и трубы. На «Уралах», принайтовав связки удочек, катились на рыбалку рыбаки. На «Уралах» не форсили, их не обклевали наклейками и не обвешивали катафотами – не солидно. Зато на «Урале» была аптечка, ремонтный набор и насос, часто прямо на раму крепилось второе, пассажирское, сиденье. Ребенку ездить на «Урале» было неудобно, но сноровка позволяла ездить под рамой, что тоже считалось особым шиком. «Уралы» и сегодня успешно справляются с непростой обязанностью «дачного велика». Некоторые особо верные «ураловцы» уверены, что негоже русскому человеку покупать заграничные «байки», пока остается в живых хоть один «Урал», а он, как уже можно понять, вечен.
Москва-80
«Москва-80» - это самый легендарный советский велосипед, хотя бы по той причине, что он так и остался легендой – прокатиться на нём посчастливилось немногим. История его показательна и даже поучительна. Когда в середине 70-х годов Москва получила право на проведение Олимпиады, сразу встал вопрос: на каких велосипедах будет соревноваться наша сборная? Задать вопрос и постановить, что необходимо создать отечественный спортивный велосипед – это одно, довести решение до дела – совсем другое. В условиях дефицита времени велосипед всё же был создан. Для своего времени он был уникален: собранный по последнему слову техники, из высокопрочных и легких материалов (с применением титана), он весил всего 8 килограмм. Однако предстартовые испытания на велотрассах в Сочи выявили недостатки «Москвы-80», главным из которых было переоблегчение машины в ущерб надежности. Катать домашнюю Олимпиаду на нем не рискнули, советские спортсмены выступали на проверенных велосипедах итальянской фирмы Colnago, а на «Москве-80» состязались в шоссейной гонке спортсмены из Камеруна. Всего было выпущено около 52-х велосипедов «М-80» для различных видов гонок на треке и шоссе, но в свободной продаже их не было. Выпускались эти советские супервелики по индивидуальным заказам.
Турист
Шоссейные велосипеды – это «роллс-ройсы» советского велопрома. Самое главное отличие их от «простых смертных» великов заключалось, конечно, в наличии нескольких скоростей. В случае «Туриста» - четырех. Во время долгих поездок («Турист» был велосипедом, созданным именно для велопоходов) этот фактор играл решающую роль. Владельцы шоссейников были небожителями, для детей возможность прокатиться хотя бы на раме «Туриста» признавалась за высшее благо. У «Туриста» в заводской комплектации был насос, подрамная сумка с инструментами (помните ключ «семейник»?), багажник. Некоторые экземпляры выходили с завода с фарой и чудом техники - динамо-машиной. Также нужно сказать про спортивный эргономичный руль, в народе прозванный за свою форму «бараном». Благодаря его форме, можно было менять хват и давать спине заслуженный отдых. Кроме того, «Турист» был оборудован ручными тормозами, рычаги которых крепились всё на том же «баране». «Турист» был самым народным из всех спортивно-шоссейных советских велосипедов. Несмотря на отсутствие привычных сегодня амортизаторов – это была очень достойная и надежная машина.
Орленок
«Орленок» (по-литовски «Эрелюскас») был подростковым велосипедом, а значит – почти взрослым. Его покупка была своеобразной инициацией для советского ребенка, который прошёл стадию «Львонков» и «Школьников». Немного изогнутая рама «Орленка» была будто специально создана для того, чтобы его удобно было заносить на плече по лестничным пролетам до своего этажа. Да-да, когда у тебя появлялся «Орлёнок» ты больше мог не рассчитывать на то, что старшие будут тебе помогать в деле доставки велика «в гараж». Что отличало «Орленок» от детских велосипедов, так это то, что количество спиц, профиль обода, втулки и каретка были такие же, как на больших велосипедах, а потому владелец «Орленка» сразу вставал на более высокую ступеньку в дворовой иерархии. Ещё один момент: «Орленок», как и другие велосипеды, многие умельцы переделывали в мотовелосипеды, но это уже другая история.
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