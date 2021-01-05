Кинжал СС: что представлял из себя главный клинок Рейха

Войска СС клялись в лично верности фюреру. /Фото: militaryexp.com.

Ночь Длинных ножей стала поворотным событием для СС. /Фото: pomonews.com.

Во многом именно Гиммлер превратил СС в то, чем они стали. /Фото: правдаинформ.рф.

Прототипом этих кортиков стали швейцарские охотничьи кинжалы. /Фото: gunsfriend.ru.

Для СС производилось несколько разновидностей кинжалов. Отличались они по большей частью оформлением. /Фото: ya.ru.

Советские солдаты часто забирали кинжалы себе в качестве трофеев. Вопреки популярному мифу, никто не заставлял их счищать с них никакие гравировки в годы войны. /Фото: rusknife.com.

Клинок - всегда ценный трофей. /Фото: fishki.net.