Кинжал СС: что представлял из себя главный клинок Рейха

Немецкие «Отряды охраны» или «Schutzstaffeln» не имели серьезного влияния до 1925 года. Все изменилось, когда во главе данной структуры встал честолюбивый и властный Генрих Гиммлер. Очень быстро он превратил СС в элитную жестокую силу, которая взяла под свой контроль фактически всю деятельность силовых структур Германии. В отряды СС отбирались только самые физически развитые мужчины с нужной нацистам моральной-психологической компонентой. Одним из ярчайших атрибутов формы и экипировки этих подразделений стал уникальный кинжал.
Войска СС клялись в лично верности фюреру. /Фото: militaryexp.com.
Кинжал СС был форменным холодным оружием фашистской Германии. Данный вид вооружения и парадной атрибутики был учрежден приказом №1734/33 НСДАП от 15 декабря 1933 года. Подписано распоряжение было начальником штаба СА обергруппенфюрером фон Крауссером. За основу кортика СС был взят швейцарский охотничий кинжал XVI века. Некоторые исследователи утверждают, что дизайн оружия был скопирован с картины Ганса Гольбейна-Младшего – портрет сира де Моретта. Подтверждается это тем, что в самой Германии оружие долгое время называли «кинжалом Гольбейна». Форма кинжала имеет много общего с изображением римских мечей, которые можно увидеть на триумфальной колонне Трояна. В конечном итоге кинжал несколько раз перерабатывался. Трудились над ним мастера-оружейники из Мюнхена.
Ночь Длинных ножей стала поворотным событием для СС. /Фото: pomonews.com.
Ношение кинжала в СС было продолжением традиции, которую начали их предшественники из СА – «Sturmabteilung». Помимо формы кинжалы СА и СС отличались также гравировками. На холодном оружии чернорубашечников 1920-х годов красовалась надпись «Всё для Германии» - «Alles fur Deitschland». На кинжалах их СС гравировалась надпись «Моя честь именуется верность» - «Meine Ehre heisst Treue». Существует также весьма раритетная серия кинжалов СА и СС с надписью «В знак сердечной дружбы. Эрнст Рём» - «In herzlicher Freundschaft. Ernst Rohm».
Во многом именно Гиммлер превратил СС в то, чем они стали. /Фото: правдаинформ.рф.
Такие клинки вручались особо отличившимся штурмовикам до 1934 года. В последствии, когда в Германии случилась «Ночь Длинных ножей», глава СА - Эрнст Рём был убит штурмовиками из СС. Именные кинжалы больше не дарились, однако уже врученные продолжали носить штурмовики, перешедшие из СА в СС. Некоторые ССовцы стирали имя Рёма по приказу Генриха Гиммлера от 04.07.1934. Однако учитывая, что подобные клинки все равно сохранились – делали это далеко не все. После 1934 года выпускались кинжалы с похожей гравировкой, но вместо имени Эрнста Рёма было имя Генриха Гиммлера.
Прототипом этих кортиков стали швейцарские охотничьи кинжалы. /Фото: gunsfriend.ru.
Особых кинжалов СС в Германии было немного. Именных в общей сложности произвели 201 образец. Существовали также дополнительные модели кинжалов СС для почтовой охраны. В 1936 году появилась новая версия почетных клинков «эрендольх». Полагались они особо отличившимся штурмовикам, выступившим в организации до 30 января 1933 года (день прихода Гитлера к власти). Все почетные образцы холодного оружия для СС и СА изготавливала строго одна фирма – «Carl Eickhorn» (Карл Эйкхорн).
Для СС производилось несколько разновидностей кинжалов. Отличались они по большей частью оформлением. /Фото: ya.ru.
В зависимости от конкретной модели кинжалы СС могли украшаться разными атрибутами. Тем не менее на каждом из них был нацистский орел и свастика, а также руны СС. На некоторые кинжалы помещались дополнительные орлиные головы, дубовые листья, крылья, когти, молнии, немецкие кресты, а также символы «Мертвой головы» («Адамовой головы»). Все перечисленные символы так или иначе были связаны с немецкой или римской историей, а также с атрибутикой нацистской партии. Было так же предусмотрено три типа подвесок для ношения на поясе. Любопытно и то, что до 1934 года кинжалы свободно продавались в Германии, хотя и стоили больших денег. После «Ночи Длинных ножей» выпускались они строго по заказу из СС.
Советские солдаты часто забирали кинжалы себе в качестве трофеев. Вопреки популярному мифу, никто не заставлял их счищать с них никакие гравировки в годы войны. /Фото: rusknife.com.
Габариты кинжала СС в ножнах составляли 360-375 мм. Без ножен длина кортика достигала 345-350 мм. Клинок – строго обоюдосторонний с длиной 220-230 мм и шириной 34-35 мм. Толщина лезвия у пяты составляла 5.5 мм. Рукоятка изготавливалась из натурального дерева без сучков (ольха, груша, клен) и чаще всего составляла в длине 110 мм. Каждая подвеска состояла из короткого кожаного ремешка и овальной металлической застежки. После 1943 года производство кинжалов СС сильно сократилось, а качество материалов из-за нехватки сырья было существенно ухудшено.
Клинок - всегда ценный трофей. /Фото: fishki.net.
Сегодня это оружие представляет историческую и коллекционную ценность. А из-за раздутой популярности и «романтического флера» вокруг преступной организации СС, кинжалы штурмовиков остаются желанным товаром на сером и черном рынке. Кроме того, рынок буквально завален откровенными подделками, в том числе и раритетных наградных образцов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии