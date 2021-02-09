Как устроена аренда элитных авто в Европе

С нами не соскучишься!

Чем отличается элитный автопрокат от обычного? Чтобы это выяснить, я отправился в Женеву, предварительно забронировав через интернет один очень необычный автомобиль…









Можно выбрать конкретную модель

Нет очереди на стойку проката

Это действительно крутые тачки

Можно не садиться за руль

Можно погонять