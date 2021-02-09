Как устроена аренда элитных авто в Европе

Чем отличается элитный автопрокат от обычного? Чтобы это выяснить, я отправился в Женеву, предварительно забронировав через интернет один очень необычный автомобиль…
Можно выбрать конкретную модель
Сайт лидера отрасли — родом словно из прошлого века. Консервативная верстка. Покрытый золотом логотип с незатейливым слоганом. Простенький дизайн. Но главное тут не это… Бронирование начинается не с дат поездки, а с места, а также марки и модели автомобиля. И только потом — даты. Это совсем не похоже на то, как работают современные брокеры и прокатные конторы, гарантирующие только класс авто, но никак не его марку или, тем более, модель. Бизнес-модель элитного проката несколько отличается от Avis или Europcar, и, тем более, от многочисленных брокеров.
Основная идея — предлагать состоятельным людям задорого именно те автомобили, которые их интересуют, гарантируя не только модель, но и выбранную комплектацию и, в некоторых случаях, даже цвет. То есть, если вы заказали желтый Lamborghini Huracán или черный Maybach S-класс, то получите именно его, и точка.
Нет очереди на стойку проката
Первое визуальное отличие элитного проката — вам по прилету не нужно идти на стойку проката. Вас с табличкой встречает дружелюбный мужчина в костюме, который берет ваш багаж и отводит к автомобилю, стоящему прямо у входа в терминал, где и оформляет все бумаги.
Это действительно крутые тачки
Наименее крутой автомобиль, имеющийся в парке, насчитывающем сотни автомобилей по всей Европе — это Mini Cooper Limited Edition (от 60 евро в день, дневной лимит пробега 300 км). Далее все ограничивается только полетом вашей фантазии и размером кошелька.
Mercedes E 250 Cabriolet, BMW 428i xDrive Convertible Sport Line, Audi R8 V10, Ferrari F458 Spider, Ferrari California T, Tesla Signature Roadster — это далеко не полный список доступных авто.
Есть и кроссоверы Mercedes GLE 450 AMG Coupe, Porsche Cayenne S, и даже большие «внедорожники» — Range Rover Vogue 5.0L V8 SC, Mercedes G 63 AMG.
Аренда Aston Martin DBS или McLaren MP4-12C Spider обойдется примерно в 950 евро в день, при этом в цену включен суточный пробег не более… 150 км! Далее — по 3-4 евро за километр. Минимальный возраст для водителя — 28 лет, обязательно наличие двух кредитных карт. Прокат «обычных» автомобилей дешевле, например, новенькая BMW 730Ld xDrive Berlina стоит от 310 евро в сутки, BMW I8 — от 440 евро.
Говоря о ценах, стоит учесть, что это всего лишь минимальный тариф — в сезон, в дни различных массовых мероприятий цены значительно выше.
Примечательно, что все модели идут не в простых «прокатных» комплектациях — это либо автомобили ограниченной серии, либо с опциональной отделкой. Например, если Porsche 911, то с пакетом Sport Chrono, если кроссовер Mercedes — то AMG и так далее.
Также в прокатный парк немедленно закупаются все новинки — например, BMW 730LD Xdrive Berlina, Porsche 718 Boxter S, Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. Все для того, чтобы клиенты ощущали себя немножечко более равными, чем их соседи по богатому европейскому потоку.
Разумеется, за это вы платите больше, чем в обычном прокате, но для клиентов компании деньги имеют меньшее значение, чем удовлетворение их требований и хороший сервис.
Бывают в элитном прокате и специальные акции, например, Tesla Model S можно «вырубить» за 250 евро в день вместо стандартных семи сотен.
Но не стоит забывать, что франшиза при этом — не менее 5 тысяч евро, а за каждую царапину колесного диска с вашей карты снимут 360 евро.
Вместе с машиной вы бесплатно получаете разные бонусы — от вай-фай роутера с безлимитным трафиком в бардачке, до воды, салфеток, орешков и так далее.
Можно не садиться за руль
Важная часть элитного прокатного бизнеса — аренда авто с водителем.
Rolls Royce Phantom, Mercedes-Benz S-Class, Bentley Flying Spur. Машины можно забронировать как для трансферов (например, из аэропорта в отель) так и на почасовой основе. Цена аренды — от 151 евро в час за S-Класс, до вдвое большей суммы за более крутой автомобиль. Аренда минивена V-Класс с семью пассажирскими местами выглядит и вовсе как подарок — всего 116 евро за трансфер из аэропорта Женевы в центр города.
Что касается аэропорта, то тут есть еще одна услуга — вип-трансфер на прилет (270 евро если до трех пассажиров), или вылет (300 евро за одного или 400 за троих). Услуга включает в себя доставку лимузином прямо от трапа самолета (или к нему), а также, в случае вылета, посещение вип-лаунжа в аэропорту.
Можно погонять
Да, дорого, да круто, но как бы взять крутую машину и погонять на ней? В Швейцарии, известной строжайшими правилами дорожного движения, это невозможно. В соседней Франции безлимитных автобанов тоже нет. Но… для клиентов элитного проката выход есть.
Поскольку многие люди специально берут хорошую машину под душевную турпоездку, то специально для них предлагаются групповые туры по соседним странам, в стоимость которых включены соответствующие уровню ваших возможностей отели и рестораны. Маршрут тоже разработан заранее, и если он проходит по Германии, то включает в себя максимум безлимитных автобанов. Используя конфигуратор на сайте, можно собрать тур своей мечты, отталкиваясь от предложенного маршрута.
Например, 800-километровый пятидневный тур из Женевы в Монте-Карло на двоих обойдется в 4000 евро, в эту сумму войдут трансферы к отелям и в аэропорты, 3 дня за рулем Porsche Boxter S, 4 ночевки в трехзвездных отелях . Маршрут и все интересные точки будут отражаться на экране специального GPS-навигатора.
Если же поменять Порше на Ferrari 458 Italia Spider, добавить машину сопровождения с гидом (помимо прочего, он по рации расскажет вам, когда можно безопасно притопить), ночевки в пяти звездах, вписать в программу осмотр трассы F1 в Монако, и прогулку на спидботах в Кот-д’Азур, то стоимость составит уже 13 тысяч евро за двоих.
Еще одна «фишка» туров не афишируется, но именно она позволяет получить больше фана от езды. Дело в том, что маршруты по желанию клиентов прокладывают в том числе по частным дорогам, которые для хороших людей иногда перекрывают, полиции там нет и ограничения скорости в этот момент не действуют.
Вот примерно так устроен прокат элитных автомобилей в Европе, и в частности, в Швейцарии. Можно добавить только, что далеко не всегда клиенты — это богачи. Например, частенько дорогие машины берут за корпоративный счет топ-менеджеры, которым нужно убедительно выглядеть на важных переговорах. Бизнес везде одинаков, и даже в Швейцарии имеет значение, на каком автомобиле ты приехал на встречу…
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