Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Топ-десять интересных фактов о, пожалуй, самом цитируемом и самом любимом актерском дуэте советского кино — Миронов-Папанов. А вы бегите скорее пересматривать фильмы с участием этих актеров.







Впервые дуэт Миронова и Папанова появился на большом экране благодаря Э. Рязанову, который задействовал их в фильме «Берегись автомобиля» (1966) в ролях обаятельного жулика Димы Семицветикова и его тестя — отставного военного Сокола-Кружкина соответственно.







В фильме Гайдая «Бриллиантовая рука» в ролях Геши и Лелика изначально должны были сниматься Г. Вицин и М. Пуговкин, однако судьба распорядилась иначе.







В том же фильме Миронов впервые спел в кино (песню «Остров невезения»).







Спел и Папанов: «Я встретил Вас, и усе былое…».







Андрей Миронов и Анатолий Папанов, перед тем как сыграть в фильме М. Захарова Бендера и Воробьянинова, пробовались на те же роли в фильм «12 стульев» (1971) Л. Гайдая, но их кандидатуры были отклонены.







Фильм М. Захарова «12 стульев» (1976), где герой Папанова Киса Воробьянинов убивает Остапа Бендера, которого сыграл Миронов, стал последним совместным фильмом дуэта.







В паре они сыграли свои лучшие роли в театре: Городничий и Хлестаков в «Ревизоре», Фамусов и Чацкий в «Горе от ума», Сысоев и Всеволод в «У времени в плену», Шафер и Баян в «Клопе», Гаев и Лопахин в «Вишневом саду».

Несмотря на многие годы совместных съемок и выступлений, друзьями Миронов и Папанов не были.Миронов скончался на 9-й день после смерти Анатолия Папанова.Когда они умерли, Миронову было 46 лет, а Папанову — 64 года.Театр просил, чтобы их похоронили рядом на Новодевичьем кладбище, тем более недалеко от могилы Папанова было свободное место. Но Миронов по статусу не мог быть похоронен на Новодевичьем кладбище: тот был, несмотря на бешеную популярность и всенародную любовь, всего лишь народным артистом РСФСР.Андрей Александрович Миронов 7 марта 1941— 16 августа 1987.Анатолий Дмитриевич Папанов (31 октября 1922 — 5 августа 1987)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)