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Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Топ-десять интересных фактов о, пожалуй, самом цитируемом и самом любимом актерском дуэте советского кино — Миронов-Папанов. А вы бегите скорее пересматривать фильмы с участием этих актеров.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Впервые дуэт Миронова и Папанова появился на большом экране благодаря Э. Рязанову, который задействовал их в фильме «Берегись автомобиля» (1966) в ролях обаятельного жулика Димы Семицветикова и его тестя — отставного военного Сокола-Кружкина соответственно.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

В фильме Гайдая «Бриллиантовая рука» в ролях Геши и Лелика изначально должны были сниматься Г. Вицин и М. Пуговкин, однако судьба распорядилась иначе.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

В том же фильме Миронов впервые спел в кино (песню «Остров невезения»).

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Спел и Папанов: «Я встретил Вас, и усе былое…».

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Андрей Миронов и Анатолий Папанов, перед тем как сыграть в фильме М. Захарова Бендера и Воробьянинова, пробовались на те же роли в фильм «12 стульев» (1971) Л. Гайдая, но их кандидатуры были отклонены.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Фильм М. Захарова «12 стульев» (1976), где герой Папанова Киса Воробьянинов убивает Остапа Бендера, которого сыграл Миронов, стал последним совместным фильмом дуэта.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

В паре они сыграли свои лучшие роли в театре: Городничий и Хлестаков в «Ревизоре», Фамусов и Чацкий в «Горе от ума», Сысоев и Всеволод в «У времени в плену», Шафер и Баян в «Клопе», Гаев и Лопахин в «Вишневом саду».



Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Несмотря на многие годы совместных съемок и выступлений, друзьями Миронов и Папанов не были.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Миронов скончался на 9-й день после смерти Анатолия Папанова.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Когда они умерли, Миронову было 46 лет, а Папанову — 64 года.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Театр просил, чтобы их похоронили рядом на Новодевичьем кладбище, тем более недалеко от могилы Папанова было свободное место. Но Миронов по статусу не мог быть похоронен на Новодевичьем кладбище: тот был, несмотря на бешеную популярность и всенародную любовь, всего лишь народным артистом РСФСР.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Андрей Александрович Миронов 7 марта 1941— 16 августа 1987.

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

Анатолий Дмитриевич Папанов (31 октября 1922 — 5 августа 1987)

Факты о лучшем дуэте отечественного кино

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