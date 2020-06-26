Непопулярные факты о психическом здоровье

Если вы считаете себя психически здоровым членом общества, то, возможно, вы ошибаетесь. Проблемы с психикой есть практически у каждого, независимо от возраста, расовой или классовой принадлежности, и степень их очевидности возрастает с каждым днем.

Вот 10 малоизвестных фактов о психическом здоровье и благополучии в целом.

Большинство проблем психического здоровья не являются ни серьезными, ни постоянными. Наличие психических заболеваний – это необязательно хроническое битье головой о стену или бросание с ножом на людей. Спектр тяжести может варьироваться от незаметных к тяжелейшим формам.

Общепринятое определение термина «психическое здоровье» как «состояние благополучия, при котором человек реализует свои способности» — слишком размытое, и при желании очень легко можно не заметить таракана легкой формы безумия, незаметно притаившегося за подсознанием.

Статистика говорит, что уже на сегодняшний день в мире от депрессии мучаются 300 млн, а 4% населения мучают разнообразные тревожные расстройства. Эти две разновидности психо недомогания – настоящий бич современности.

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К 2050 году гарантированно около 152 миллионов человек будут страдать от той или иной формы деменции, причем 68% из них – в странах с низким и средним уровнем дохода.

А к 2030 году ежегодные расходы на деменцию достигнут 2 триллионов долларов.

Каждые 3 секунды в мире ставят диагноз «деменция» (нарушение работы памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия, общая деградация), причем болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной. То есть прирост составляет — 10 миллионов потенциальных пациентов за год.

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«Эко-тревожность» пополнила и без того длинный список тревожных расстройств личности 21 века. В 2019 году 68% населения мира считали изменение климата серьезной угрозой.

К сожалению, те, у кого есть возможность повлиять на первопричину невроза, и те, кто переживает, что их детям не достанется и глотка чистого воздуха с водой, — это совершенно разные люди, поэтому огромное количество людей испытывают чувство абсолютной беспомощности и вынуждены с отчаянием наблюдать за разрушением привычной окружающей среды.

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Да не закидают психологов лифчиками, но психические проблемы дифференцируются по половым признакам в том числе.

Данные говорят, что депрессии, тревожности, расстройства приема пищи и биполярные расстройства более популярны у женщин, тогда как мужчины более склонны к шизофрении и расстройствам, связанным с употреблением наркотических и алкогольных веществ.

Из наиболее очевидных причин сойти с ума у женщин – это роды, ранняя беременность, а также «двойное бремя» неоплачиваемого домашнего труда, совмещенного с основной работой.

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Ты то, что ты ешь – не только в физиологическом, но и, как выясняется, в психическом смысле также. Психическое состояние человека напрямую связано с его взаимоотношением с пищей. Но и выбор продуктов, в свою очередь, оказывает влияние на конечный результат и состояние психики.

Например, употребляющие средиземноморскую кухню на 33% менее подвержены депрессии, а кулинарная традиция вашоку, признанная одной из самых здоровых диет в мире, снижает риск развития болезни Альцгеймера на 36%.

Благоприятная атмосфера для микроорганизмов в кишечнике — секрет долгожительства и прекрасного самочувствия, как организма, так и мозга. Показательно, что симптомы депрессии всегда сочетаются с отсутствием специфических бактерий.

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Сон не менее важен, чем еда. Несмотря на улучшение быта и появление гаджетов, призванных экономить время, современный человек спит все меньше и меньше. В результате исследований, проведенных в 2019 году, оказалось, что сон француза чуток и тревожен, и длится не более 6 часов и 42 минут в день. А 35,9% населения планеты спит менее 6 часов в сутки.

Накопленная задолженность по сну может привести к неблагоприятным демографическим последствиям. Уже сегодня установлена прямая взаимозависимость между недосыпом и многими хроническими заболеваниями (диабет 2 типа, болезни сердца, ожирение и депрессия).

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Около половины всех случаев психических заболеваний начинаются в возрасте до 14 лет, а к 25 годам у 75% подростковые проблемы превращаются в необратимые повреждения. 10% детей и подростков страдают от клинически диагностируемых психических заболеваний, которые приводят к той или иной форме инвалидности уже в зрелом возрасте.

А ведь серьезных последствий можно избежать, если диагностировать заболевание и начать лечение как можно раньше.

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Существует тесная связь между социальным статусом и развитием общих психических расстройств. Исследования показывают, что чем больше неравенства в обществе, тем больше вероятен целый ряд проблем с психо здоровьем – всевозможные зависимости, хронические заболевания, самоизоляции, а также социальных проблем — снижения продолжительности жизни, повышения младенческой смертности, снижение уровня образованности, социальной мобильности и повышение уровня насилия.

А чем меньше у населения денег, там менее склонно оно тратить их на психологов, но даже в странах с высоким уровнем дохода лечение получают лишь 35% — 50% тяжело психически расстроенных.

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Эмоциональное выгорание недешево обходится системам здравоохранения ежегодно. Условия труда играют огромную роль в жизни человека, поскольку последствия стресса все более узнаваемые, и очень часто именно они являются причинами физического или психического истощения.

Безразличие и состояние неудовлетворенности уже давно перестали быть личными проблемами семейной жизни, и стали проблемой государства.

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Учетная запись в Instagram наносит огромный вред психическому здоровью. Хотя казалось бы, что современный мир распахнул свои объятия для каждого, желающего общаться, глубина одиночества и разобщенности в мире растет.

Социальная изоляция (частичное или полное отсутствие контакта между человеком и обществом) – причина многих особо опасных психических расстройств.

Вопреки первоначальной задумке создателей социальных платформ, социальные сети отнюдь не способствуют дружбе народов, а фактически усиливают чувство одиночества у индивидуумов. И чем интенсивнее молодежь использует социальные сети, тем чаще наблюдается у них замкнутость, кибер-травля и абстинентный синдром.