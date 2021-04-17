10 сомнительных кухонных предметов, которые используются не более пары раз

Не все чудеса техники на самом деле полезны на кухне

1. Машинка для удаления косточек

Приспособление понадобится разве что вы готовите блюда с вишней в промышленных масштабах / Фото: promenu.ua

2. Нож для чистки манго

Так ли часто вы едите манго, чтобы покупать для его чистки специальное приспособление? / Фото: ae01.alicdn.com

3. Мультирезка

В телемагазинах мультирезка выглядит намного полезнее, чем в быту / Фото: nazya.com

4. Миксер для коктейлей

Если редко пьете милкшейки, намного дешевле покупать их в кафе, чем приобретать специальный агрегат для приготовления / Фото: i.ytimg.com

5. Электрошашлычница

Даже любители мяса не захотят часто жарить шашлык из-за перспективы мытья агрегата / Фото: irecommend.ru

6. Тостер-выжигатель

С такими тостами можно сделать селфи один раз, а спустя несколько использований до изображений не будет никакого дела / Фото: i.pinimg.com

7. Ручка-держатель для пакетов

Если пакеты очень тяжелые, держатель тоже может впиваться в руку / Фото: ae01.alicdn.com

8. Умный электрочайник

Если хотите меньше пользоваться смартфонами, лучше отказаться от умной техники / Фото: datchikidoma.ru

9. Электрический ароматизатор воздуха

Обычная аромалампа справится с задачей ничуть не хуже электрического ароматизатора / Фото: ae01.alicdn.com

10. Массажер для головы

Массажер - отличное приспособление для головы, но зачастую им мало кто пользуется / Фото: skylots.org