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10 сомнительных кухонных предметов, которые используются не более пары раз


Не все чудеса техники на самом деле полезны на кухне

Не все чудеса техники на самом деле полезны на кухне

Наверное, каждый из нас хоть раз покупал какие-то вещи с мыслью, что они обязательно пригодятся. Но как часто вы ими пользовались на самом деле? Один раз, два? Предметы только занимают лишнее место в доме, а на самом деле нужные вещи некуда складывать. Мы собрали 10 якобы полезных кухонных гаджетов, которые вряд ли пригодятся на самом деле.

1. Машинка для удаления косточек


Приспособление понадобится разве что вы готовите блюда с вишней в промышленных масштабах / Фото: promenu.ua

Приспособление понадобится разве что вы готовите блюда с вишней в промышленных масштабах / Фото: promenu.ua

 

Отличное изобретение, которым удобно выковыривать косточки из вишен и черешен. Однако вряд ли есть смысл покупать отделитель, если вы печете пироги или лепите вареники раз в год. Машинка для удаления косточек реально нужна только тем, кто готовит кулинарные шедевры с вишней в промышленных масштабах.

2. Нож для чистки манго


Так ли часто вы едите манго, чтобы покупать для его чистки специальное приспособление? / Фото: ae01.alicdn.com

Так ли часто вы едите манго, чтобы покупать для его чистки специальное приспособление? / Фото: ae01.alicdn.com

 

Манго - один из самых неудобных фруктов с точки зрения чистки. Но как часто вы на самом деле едите этот тропический продукт? Если вы не делаете фреши из манго каждый день, то, скорее всего, сможете обойтись из без специальной чистилки.

3. Мультирезка


В телемагазинах мультирезка выглядит намного полезнее, чем в быту / Фото: nazya.com

В телемагазинах мультирезка выглядит намного полезнее, чем в быту / Фото: nazya.com

 

Помните ролики по ТВ, где рекламировали различные насадки для нарезания продуктов несколькими способами? Казалось, что это настоящие палочки-выручалочки для кухни. Но с таким же успехом можно нарезать овощи самостоятельно. Тем более, что в готовом блюде вряд ли кто-то будет присматриваться к форме измельченных продуктов. А потом еще и мыть придется целое приспособление, а не один нож.

4. Миксер для коктейлей


Если редко пьете милкшейки, намного дешевле покупать их в кафе, чем приобретать специальный агрегат для приготовления / Фото: i.ytimg.com

Если редко пьете милкшейки, намного дешевле покупать их в кафе, чем приобретать специальный агрегат для приготовления / Фото: i.ytimg.com

 

Хорошее устройство для приготовления милкшейков и протеиновых коктейлей. Подумайте, как часто вы употребляете подобные напитки. Если регулярно придерживаетесь правильного питания и пьете протеин, покупайте без сомнений. Но выпить милкшейк раз в неделю, а то и месяц, намного проще в кафе, чем приобретать ради этого миксер.

5. Электрошашлычница


Даже любители мяса не захотят часто жарить шашлык из-за перспективы мытья агрегата / Фото: irecommend.ru

Даже любители мяса не захотят часто жарить шашлык из-за перспективы мытья агрегата / Фото: irecommend.ru

 

Для кого-то агрегат станет находкой, ведь с ним можно жарить шашлык в любое время года, не выходя из дома. Однако представьте, сколько времени потребуется на то, чтобы отмыть устройство. Вряд ли даже заядлым любителям мяса захочется часто использовать электрошашлычницу. В противном случае она просто будет занимать драгоценное место на кухне.

6. Тостер-выжигатель


С такими тостами можно сделать селфи один раз, а спустя несколько использований до изображений не будет никакого дела / Фото: i.pinimg.com

С такими тостами можно сделать селфи один раз, а спустя несколько использований до изображений не будет никакого дела / Фото: i.pinimg.com

 

Тосты - отличная идея для завтрака или легкого перекуса. Кроме стандартных устройств есть и более продвинутые версии. Например, тостер, который в процессе приготовления выжигает на хлебе изображение Бэтмена, Дарта Вейдера или какое-то послание. На вкус блюда это никак не влияет, а спустя несколько использований вы и вовсе перестанете обращать внимание на креативные узоры.

7. Ручка-держатель для пакетов


Если пакеты очень тяжелые, держатель тоже может впиваться в руку / Фото: ae01.alicdn.com

Если пакеты очень тяжелые, держатель тоже может впиваться в руку / Фото: ae01.alicdn.com

 

Часто носите тяжелые полиэтиленовые пакеты, ручки которых больно впиваются в пальцы? К сожалению, специальный держатель - не лучший выход из ситуации. Если пакеты слишком тяжелые, то приспособление также будет доставлять дискомфортные ощущение в руках. Лучше ходить в магазин чаще и покупать меньше, чем пытаться унести все за один раз.

8. Умный электрочайник


Если хотите меньше пользоваться смартфонами, лучше отказаться от умной техники / Фото: datchikidoma.ru

Если хотите меньше пользоваться смартфонами, лучше отказаться от умной техники / Фото: datchikidoma.ru

 

Только представьте: вы просыпаетесь утром и первым делом берете в руки смартфон. Открываете приложение, выставляете подходящую температуру (ведь вы пьете исключительно 96-градусный кофе) и включаете чайник. Осталось только встать с постели и дойти на кухню. Звучит неплохо. Но не проще ли нажать всего одну кнопку на чайнике, чем проделывать такие манипуляции с самого утра?

9. Электрический ароматизатор воздуха


Обычная аромалампа справится с задачей ничуть не хуже электрического ароматизатора / Фото: ae01.alicdn.com

Обычная аромалампа справится с задачей ничуть не хуже электрического ароматизатора / Фото: ae01.alicdn.com

 

Гаджет поможет ароматизировать воздух в комнате и устранить неприятные запахи. Залейте в него воду, добавьте несколько капель эфирных масел и нажмите на кнопку. Невероятное приспособление, не правда ли? Куда уж обычной аромалампе, которая «включается» банальным зажиганием свечи да и стоит в разы дешевле.

10. Массажер для головы


Массажер - отличное приспособление для головы, но зачастую им мало кто пользуется / Фото: skylots.org

Массажер - отличное приспособление для головы, но зачастую им мало кто пользуется / Фото: skylots.org

 

При регулярном использовании массажер и в самом деле оказывает положительное влияние на организм. Предмет снимает напряжение, устраняет головные боли и даже улучшает рост волос. Но ключевые слова здесь «регулярное использование». Если мигрени вас не беспокоят, скорее всего, массажер будет просто лежать без дела.

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10 сомнительных кухонных предметов, которые используются не более пары раз

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