11 «бабушкиных» полезностей, которые актуальны и сегодня

Общество непрерывно развивается. Постоянно изобретая все более изощренные и крутые лайфхаки, люди надеются сделать свою жизнь как можно проще. Это здорово, но иногда стоит вспомнить, что все самое полезное уже было придумано до нас.

Главное не забывать старинные мудрости наших бабушек и прабабушек, ведь они могли переделать сотню дел за день и даже глазом не моргнуть. Иногда из арсенала всплывают поистине гениальные вещи, которые стоит запомнить каждому.

1. Бутылка вина

Если выпить рюмочку перед обедом, никто и не заметит.

Не знаем, любили ли наши бабушки вино. А вот дедушки точно хоть раз в жизни баловали себя бутылочкой. И перед ними не вставало такой проблемы, как непомещающаяся назад пробка. Потому что они знали один важный секрет: чтобы пробка легко вернулась на место, ее нужно 3 минуты подержать в кипятке. Под действием высокой температуры пробковый материал становится более эластичным и быстро возвращается на место. Простая манипуляция, и никто не заметит, что вино уже отпито, по крайней мере сразу.

2. Разбитое, но целое яйцо

Небольшая хитрость — красивый вид еды.

Какая неприятность — скорлупа на яйце треснула! Теперь, если его начать варить, часть содержимого вытечет, и на готовом продукте появится не особо привлекательный нарост.

3. Реставрация под силу любому

А вот и нет! Добавив в воду немного уксуса этой проблемы можно с легкостью избежать. Вся жидкая часть останется в скорлупе.

Почувствуй себя творцом.

Любители искусства и художественных произведений теперь смогут вздохнуть с облегчением. В картину, которая долгое время провисела на стене, запылилась и загрязнилась, легко вдохнуть вторую жизнь. Для этого понадобится всего одна картофелина. Разрезав ее пополам, свежим срезом нужно аккуратно протереть поверхность полотна — вся пыль и другие недостатки исчезнут без следа.

4. Меньше битого фарфора

Мышка бежала, хвостиком махнула…

Иногда элементарные идеи приходят в голову слишком поздно. Если в доме для украшения интерьера стоит красивая ваза или непрозрачный сосуд, об их сохранности нужно позаботиться заранее. Чтобы никто случайно не столкнул и не разбил их, достаточно насыпать внутрь песка, который добавит лишнего веса. Его не будет видно, а сохранность хрупким предметам будет гарантирована.

5. Лечебная премудрость

Рюмка — весьма полезный и многофункциональный предмет.

Чаще всего на кухне, но и в любом другом месте дома можно занозить руку. Событие это весьма неприятное, а иногда и болезненное. Особенно если заноза вошла глубоко и не получается ее достать. В этом деле поможет обычная рюмка. Надо придавить ее открытым краем то место, куда вошла заноза, чтобы она оказалась по центру. Подержав рюмку несколько секунд, вы с удивлением обнаружите, что край занозы приподнимется. Достать ее теперь не составит особого труда.

6. Безопасная транспортировка

Обычные мелочи часто выручают из непростых ситуаций.

Готовить всегда приятнее и удобнее дома. А что если горяченьким и ароматным блюдом хочется поделиться с родными? Или вы заранее заготовили мясо для барбекю, но надо привезти его в целости и сохранности на природу? Причин для перемещения еды в кастрюле может быть множество, а вот простое решение всего одно. Чтобы крышка не смещалась, ее нужно зафиксировать с помощью двух канцелярских резинок. Каждую из них нужно зацепить одним краем за боковую ручку кастрюли, а вторым — за противоположную сторону на ручке крышки.

7. Двойная защита от протеканий

Все остается на своих местах, ничто не растекается.

Собираетесь в отпуск? Как часто приехав на место и открыв дорожную сумку вы обнаруживали, что шампунь, крем или другая косметика растеклись по вещам? Если такое бывало, стоит взять на вооружение один простой совет. Тщательную упаковку всех косметических средств обеспечит кухонная пленка. Открутив крышку, нужно небольшим кусочком пленки закрыть горлышко и снова вернуть крышку на место. Теперь точно ничего не сбежит из своих тюбиков и баночек на другие вещи.

8. Вещи с приятным ароматом

Именно мелочи делают нашу жизнь более приятной.

Одежда, которая долго лежит на полке в шкафу, часто приобретает неприятный затхлый запах. Чтобы этого избежать, нужно на обычную кухонную салфетку брызнуть немного любимого парфюма и положить между вещами. Всего пары ароматических салфеток на одну полку будет достаточно, чтобы сохранить свежесть для всей одежды в шкафу.

9. Готовить картофель можно быстрее

Зачем тратить лишнее время?

Когда на пороге гости, а надо быстро приготовить обед — самое время вспомнить кулинарные советы старшего поколения. Чтобы быстро отварить картофель в мундире, нужно положить к нему один очищенный корнеплод. Вода закипит в два раза быстрее.

10. Побег чайного пакетика

Умный человек их все-таки придумал.

Канцелярские резинки — очень полезная вещь на кухне и по всему дому. Чтобы нитка с этикеткой от чайного пакетика не отправлялись за ним прямиком в горячий чай, стоит использовать бабушкин лайфхак. Нитка отлично фиксируется с помощью резинки. Достать пакетик в нужный момент не составит труда и пальцы не придется обжигать кипятком.

11. Универсальный лимон

Не стоит кривиться, лимон — это сила!

В каждом холодильнике всегда должен быть хотя бы один лимон. И не только чтобы пить вкусный и полезный чай. Лимон спасает от многих бытовых проблем. Кислый фрукт отлично справляется с самыми сложными загрязнениями. Смешав лимонный сок с алкоголем, можно быстро оттереть с кожи или любых поверхностей зеленку. Винные пятна на одежде — тоже не проблема. Если сразу протереть ткань половинкой лимона, а потом, не дав высохнуть, постирать, можно будет носить любимую вещь еще не один год. Лимон отлично убивает запах пота вместо дезодоранта и очищает пятки от жесткой кожи.