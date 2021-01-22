Как сложились судьбы актрис сериала «Бригада»: Удачный старт актерского пути или досадная ошибка?

Когда 18 лет назад на экраны вышел сериал «Бригада», многие называли это главным кинособытием 2002 года. Для актеров, сыгравших главные роли, он стал стартом успешной актерской карьеры – все они тогда только начинали свой творческий путь. А вот для актрис съемки в бандитской саге вряд ли можно было назвать однозначным успехом. Некоторые из них спустя годы предпочитают не вспоминать об этом факте своей творческой биографии, ведь кому-то он испортил репутацию, а кого-то долгие годы не выпускал за рамки одного-единственного амплуа…
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева тогда и сейчас | Фото: kino-teatr.ru
Главная женская роль – жены Саши Белого – досталась 25-летней Екатерине Гусевой. До этого она снималась в кино уже 5 лет, но самой яркой ее киноработой этого периода была только главная роль в фильме «Змеиный источник». Первая громкая популярность пришла к ней только после «Бригады». Хотя большинство критиков называло сериал памятником эпохе лихих 1990-х и гангстерской сагой, которая романтизировала преступный образ жизни и героизировала бандитов, режиссер и продюсер считали «Бригаду» в первую очередь мелодрамой, фильмом о любви и дружбе. А потому на исполнительниц главных женских ролей была возложена важная миссия – донести до зрителей эти идеи.
Главные герои сериала *Бригада* | Фото: kino-teatr.ru
Продюсер Анатолий Сивушов утверждал, что снимал сериал под лозунгом «мафия глазами матери и жены», история Саши Белого и его жены действительно стала одной из центральных сюжетных линий, а потому актрису на эту роль выбирали с особой тщательностью. Многие удивились, увидев в образах жены и матери «главного бандита» Екатерину Гусеву и Валентину Теличкину, ведь эти актрисы, игравшие романтических героинь, совсем не ассоциировались с криминальной эпохой 1990-х гг.
Екатерина Гусева в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Екатерина Гусева и сама не скрывала того, что была поклонницей совсем другого кино, а потому даже не прочитала полностью предложенный ей сценарий – она выбрала эпизоды со своей героиней и склеила из них свой собственный сценарий. Свои мотивы актриса объясняла так: «Не вникая в ту черную жизнь, вела свою белую. Задача была сложная, потому что все-таки должна была быть гармония на экране». Ей изначально не хотелось вникать в перипетии бандитской саги, она решила играть мелодраму. Возможно, благодаря такому подходу создатели сериала и смогли осуществить свой замысел и «очеловечить» криминальную линию сюжета.
Екатерина Гусева и Сергей Безруков в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Актриса не ожидала, что после выхода сериала на экраны на нее обрушится всенародная популярность. Самым неприятным было то, что ее отождествляли с ее героиней и приписывали Гусевой роман с Безруковым. Долгие годы актриса не отвечала в интервью на вопросы о «Бригаде» и не комментировала этих слухов, и только спустя годы призналась: работать с Сергеем Безруковым поначалу было очень сложно. Он с первого же появления на съемочной площадке вошел в образ героя-любовника, а ее это очень смущало и сковывало. Между ними не было понимания до такой степени, что режиссер даже пригрозил Гусевой заменить ее другой актрисой.
Кадр из сериала *Бригада*, 2002 | Фото: imdb.com
Позже им удалось найти общий язык, но романтических отношений у них не было, ведь у обоих на тот момент были семьи. Еще в 1996 г. Екатерина Гусева вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина. Актриса воспитывала сына и очень не хотела, чтобы слухи о романе с Безруковым портили ее безупречную репутацию. Но на то, как они гармонично смотрятся на экранах, обратили внимание не только зрители, но и режиссеры. Им часто предлагали сниматься вместе, но Гусева согласилась только через 3 года после «Бригады» сняться с ним в паре в сериале «Есенин». После этого актриса избегала встреч с Безруковым на съемочной площадке, «чтобы не дразнить гусей» и не дать их тандему стать «заштампованным». А своим любимым партнером в кино Гусева называла другого коллегу – Дмитрия Дюжева.
Екатерина Гусева с мужем и детьми | Фото: uznayvse.ru
Каким бы неоднозначным не было отношение к этому сериалу в обществе, но именно после «Бригады» Екатерина Гусева превратилась в одну из самых популярных и востребованных молодых актрис. После этого она сыграла около 50 ролей в фильмах и сериалах, большинство из которых были главными. Теперь у нее нет причин оправдываться за «грехи молодости» и съемки в бандитской саге, ведь она давно доказала, что одинаково хороша в разных амплуа и разных эпохах.
Екатерина Гусева тогда и сейчас | Фото: 24smi.org
Александра Флоринская
Александра Флоринская тогда и сейчас | Фото: kino-teatr.ru
Соперницу героини Екатерины Гусевой, любовницу Саши Белого сыграла 24-летняя Александра Флоринская. Она начала свою карьеру еще в 15 лет в качестве модели, 7 лет проработала в сфере модной индустрии, стала лицом российской косметической фирмы, а в 1997 г. участвовала в конкурсе красоты и завоевала титул «Вице-мисс Россия». После этого она окончила актерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства и начала выступать на сцене Театра комедии и сниматься в кино. Ее первыми работами были роли второго плана в сериалах «Улицы разбитых фонарей-2», «Убойная сила-2» и «Агентство НЛС».
Александра Флоринская в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Александра Флоринская в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
В «Бригаде» ей тоже досталась роль второго плана, но она была очень яркой и запоминающейся. Именно после этого актриса стала популярной и узнаваемой. Однако у этой славы была и обратная сторона: за актрисой закрепилось амплуа роковой соблазнительницы и бессердечной красавицы с модельной внешностью, от которого она не могла избавиться долгие годы. Режиссеры не представляли ее в других образах, а потому эксплуатировали ее эффектную внешность, не доверяя серьезных драматических ролей. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы расширить репертуар и выйти за рамки этого амплуа. Сегодня в фильмографии 43-летней актрисы – уже более 50 ролей в детективах, мелодрамах, комедиях и боевиках.
Александра Флоринская в сериале *Ивановы-Ивановы*, 2017-2019 | Фото: kino-teatr.ru
Александра Флоринская тогда и сейчас | Фото: kino-teatr.ru, starhit.ru
Еще за 5 лет до выхода на экраны «Бригады» Флоринская вышла замуж за однокурсника Сергея Горобченко, прославившегося тоже после роли в криминальной драме «Бумер». У пары родился сын, но после 6 лет совместной жизни они расстались. Во второй раз актриса вышла замуж за продюсера Николая Билыка. В этом браке у нее родилось еще двое детей. Многие удивляются тому, как многодетной матери удалось совмещать работу в театре и в кино с воспитанием троих детей, но она не делала долгих пауз в карьере и смогла остаться востребованной актрисой.
Актриса с детьми | Фото: uznayvse.ru
Мария Порошина
Мария Порошина тогда и сейчас | Фото: kino-teatr.ru
Марии Порошиной в «Бригаде» досталась совсем небольшая роль – жены Фила (Владимира Вдовиченкова) Тамары. До съемок в сериале она успела окончить Щукинское училище и сыграть около 10 ролей в фильмах и сериалах. Однако громкая популярность к ней пришла даже не после «Бригады» – там ее многие попросту не заметили, а после главной роли в сериале «Всегда говори «всегда», которую она получила спустя год, и главным ролям в нашумевших фильмах «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». Дольше всего – целых 9 лет – Мария Порошина появлялась на экранах в образе Ольги Барышевой, главной героини сериала «Всегда говори «всегда», который удерживал внимание зрителей на протяжении 9 сезонов.
Мария Порошина и Сергей Безруков в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Мария Порошина в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Актерская карьера Марии Порошиной сложилась очень удачно: уже 20 лет ежегодно выходит по несколько новых проектов с ее участием. Съемки в криминальной саге на ее творческой биографии никак не сказались – она сыграла после этого столько разноплановых ролей, что с женой бандита ее давно никто не ассоциирует.
Актриса Мария Порошина | Фото: kino-teatr.ru
Удивительно то, что Мария Порошина тоже стала многодетной матерью, удачно совмещающей работу и воспитание детей. 47-летняя актриса, в фильмографии которой больше 70 работ, – мать пятерых детей! При этом пятого ребенка, своего первого сына, она родила в 45 лет, а во время беременности продолжала играть в антрепризах и сниматься в сериале «Челночницы».
Мария Порошина с детьми | Фото: wday.ru
В сериале «Бригада» снялась и еще одна замечательная актриса, которая на тот момент уже и не думала о продолжении актерской карьеры, ведь давно не снималась и принципиально отказывалась играть роли в фильмах о бандитах. Однако роль матери Саши Белого стала для нее знаковой и была началом нового этапа творческого пути
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