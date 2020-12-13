Чем отмыть известковый налёт от жёсткой воды

Жесткая вода в доме добавляет работы хозяйкам. Придется или ставить дорогостоящие фильтры придется и регулярно их менять, или надо знать, чем отмыть известковый налет. Ведь он появляется везде, где есть вода: на кранах, на плитке, на поддоне от сушки посуды.

Редакция с удовольствием поделится с тобой универсальным рецептом чистящего средства.







ЧЕМ ОТМЫТЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ

Некоторые хозяйки советуют обмотать поддон от сушки фольгой, тогда его не придется чистить. Что ж, как вариант. Но как быть с остальными местами в доме? Есть недорогое средство, которое успешно борется с этой проблемой. Причем за несколько минут можно отмыть им всё, что попало в плен извести.Лимонная кислота — это универсальное чистящее средство, которое справляется с известью, нагаром и ржавчиной. Для того чтобы очистить дом от извести лимонной кислотой, разбавь 5 ст. л. лимонной кислоты в чайник и вскипяти его. Кстати, это первый предмет, который сам себя почистит лимонной кислотой.Когда ты соберешься чистить что-либо лимонной кислотой, обязательно надень резиновые перчатки и желательно защитные очки. Чтобы отчистить кафель раствором, нанеси кислую горячую воду на плитку с помощью пульверизатора и оставь на несколько минут.Затем всё смой водой.Чтобы отмыть поддон для посуды, налей на него воду с лимонной кислотой и оставь на 15 минут. Затем промой поддон чистой водой. Если поддон пластиковый, нужно, чтобы вода остыла, иначе придется покупать новый поддон. Это же касается и фаянсовых раковин и унитазов. Нельзя ни в коем случае лить на них кипяток.Чтобы отмыть краны от извести до блеска, нанеси на них лимонную воду губкой или пульверизатором. Затем сполосни водой. Не забудь прокипятить чайник после лимонной кислоты с чистой водой еще два раза.Как видишь, лимонная кислота — бюджетное и эффективное средство в борьбе с налетом и грязью. Кроме лимонной кислоты еще часто используют кока-колу или пепси. Они очень быстро разъедают жир, известь и ржавчину. А как ты избавляешься от известкового налета в доме? Поделись советом в комментариях, мы будем очень благодарны.