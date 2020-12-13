Чем отмыть известковый налёт от жёсткой воды

Жесткая вода в доме добавляет работы хозяйкам. Придется или ставить дорогостоящие фильтры придется и регулярно их менять, или надо знать, чем отмыть известковый налет. Ведь он появляется везде, где есть вода: на кранах, на плитке, на поддоне от сушки посуды.
Редакция с удовольствием поделится с тобой универсальным рецептом чистящего средства.
ЧЕМ ОТМЫТЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ
Некоторые хозяйки советуют обмотать поддон от сушки фольгой, тогда его не придется чистить. Что ж, как вариант. Но как быть с остальными местами в доме? Есть недорогое средство, которое успешно борется с этой проблемой. Причем за несколько минут можно отмыть им всё, что попало в плен извести.
Лимонная кислота — это универсальное чистящее средство, которое справляется с известью, нагаром и ржавчиной. Для того чтобы очистить дом от извести лимонной кислотой, разбавь 5 ст. л. лимонной кислоты в чайник и вскипяти его. Кстати, это первый предмет, который сам себя почистит лимонной кислотой.
Когда ты соберешься чистить что-либо лимонной кислотой, обязательно надень резиновые перчатки и желательно защитные очки. Чтобы отчистить кафель раствором, нанеси кислую горячую воду на плитку с помощью пульверизатора и оставь на несколько минут. Затем всё смой водой.
Чтобы отмыть поддон для посуды, налей на него воду с лимонной кислотой и оставь на 15 минут. Затем промой поддон чистой водой. Если поддон пластиковый, нужно, чтобы вода остыла, иначе придется покупать новый поддон. Это же касается и фаянсовых раковин и унитазов. Нельзя ни в коем случае лить на них кипяток.
Чтобы отмыть краны от извести до блеска, нанеси на них лимонную воду губкой или пульверизатором. Затем сполосни водой. Не забудь прокипятить чайник после лимонной кислоты с чистой водой еще два раза.
Как видишь, лимонная кислота — бюджетное и эффективное средство в борьбе с налетом и грязью. Кроме лимонной кислоты еще часто используют кока-колу или пепси. Они очень быстро разъедают жир, известь и ржавчину. А как ты избавляешься от известкового налета в доме? Поделись советом в комментариях, мы будем очень благодарны.
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