7 фактов о кофе, которые лучше знать

В чём разница между кофе в зёрнах и растворимым? Разбираемся, из чего делается напиток и есть ли в нём польза?



У растворимого кофе два основных преимущества. Его проще приготовить: налил в чашку кипяток и добавил ложку гранул. И стоит он дешевле. Согласитесь, что это уже немало. Именно поэтому популярность растворимого кофе продолжает расти из года в год, производство во всем мире расширяется, а объемы продаж растут.



Когда и зачем изобрели растворимый кофе?

Как делают растворимый кофе?

Обладает ли растворимый напиток какими-либо характеристиками зернового кофе?

Сколько кофеина в растворимом кофе?

Попытки изобрести кофейный порошок начались еще в 17 веке. Кофе мгновенного приготовления, названный «Кофейной смесью», создали в 1771 году в Британии. Но первым, кто наладил технологию по производству растворимого кофе, был бельгийский учёный, переехавший жить в США, Джордж Констант Вашингтон. В 1910 году он выпустил напиток под маркой «Red E Coffee». Затем, в конце 19-го века был изобретен продукт под названием Camp Coffee, который представлял собой смесь, состоящую из воды, сахара, кофейной эссенции и цикория.В дальнейшем популярность растворимого кофе резко возросла во время Первой Мировой войны, когда солдатам требовался способ быстро восполнить силы и зарядиться энергией, но при этом напиток было бы удобно носить с собой.После этого, вернувшиеся с войны солдаты открыли прелесть растворимого кофе своим семьям, и напиток стал привычной частью жизни.В честь самого известного производителя растворимого кофе солдатские оловянные кружки стали называть «кружками Джо».А в 1938 году компания Nestle запустила Nescafe. Кофейный концентрат тогда стал пользоваться огромным успехом, и, по‑прежнему, остается одним из самых популярных растворимых кофейных продуктов на рынке.Зелёные зёрна очищают и перебирают, а затем обжаривают и перемалывают. Смесь загружают в некое подобие огромной кофеварки, где под высоким давлением через поток горячей воды пропускают молотые частицы кофе. Называется этот процесс – экстракцией, и он по сути ничем не отличается от того, как мы варим дома кофе в турке. Только дома на этом всё и заканчивается, а вот на производстве растворимого кофе – только начинается.Полученный экстракт собирают в цистерны, где из него удаляют лишнюю влагу. Концентрированный экстракт подают в сублиматоры, распыляют и замораживают. Такие кусочки «замороженного кофе» затем разбиваются на гранулы и отправляются в вакуумную сушку, где лёд испаряется, оставляя гранулы растворимого кофе.Чаще всего растворимый кофе производят из зёрен робусты, потому что в ней содержится больше кофеина, а аромат кофейному напитку придают с помощью добавления кофейных масел, потому что после всех стадий обработки у кофейных гранул запаха практически нет.Да, он содержит антиоксиданты, возможно, даже в большей концентрации, чем зерновой. Исследования показывают, что употребление растворимого кофе также, как и обычного, может способствовать улучшению работы мозга и снижает вероятность развития определенных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.Меньше, чем в зерновом. Поэтому, если вам необходимо всю ночь работать без сна, на растворимый кофе полагаться не стоит. Но если вы хотите сократить потребление кофеина, растворимый кофе как раз подойдёт.Одна чашка растворимого кофе содержит от 30 до 90 мг кофеина по сравнению с зерновым кофе, который содержит 70-140 мг.В чём основной недостаток растворимого кофе?Недостатком растворимого кофе является химический состав. Он содержит акриламид, потенциально вредное вещество, которое образуется при обжаривании кофейных зерен. Растворимый кофе может содержать его в два раза больше, чем кофе в зернах. Однако количество акриламида в растворимом кофе все же остается в пределах допустимых норм.Также растворимый кофе (как и любой другой) усиливает действие лекарств. Это связано с тем, что после употребления кофе кислотность в желудке повышается, и в результате лекарственные препараты растворяются быстрее. Также любой кофе не рекомендуется пить людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.